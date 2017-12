Caio Narcio faz votação relâmpago de projeto polêmico

Caio Narcio faz votao relmpago de projeto polmico

Bafafá na Educação

Deputado Caio Narcio (PSDB) ganhou os holofotes no fim de semana, não apenas nas emissoras de televisão, quanto jornais e redes sociais. Todos em tom de crítica, mostrando imagens de sessão da Comissão de Educação da Câmara Federal, da qual o jovem deputado tucano é presidente. Diante de plenário completamente vazio, Caio Narcio colocou em votação e ele próprio aprovou, em menos de um minuto, um polêmico projeto que autoriza cursos universitários à distância na área de saúde. Imagens viralizaram nas redes sociais, depois de mostradas nos telejornais da Globo e da GloboNews. E geraram mais um desgaste para a imagem de Caio Narcio.



Ruído na comunicação

Parlamentares que integram a Comissão de Educação da Câmara Federal alegaram que receberam por e-mail a convocação para a sessão de votação do tal projeto dos cursos de saúde à distância e não conseguiram chegar a tempo. Caio Narcio nega que a convocação tenha sido feita a toque de caixa. Mas a deputada Alice Portugal (PCdoB), que integra a comissão, já entrou com um recurso contra a aprovação estabanada dessa matéria. Francamente, como é possível aceitar Medicina e Odontologia, por exemplo, por teleconferência, à distância???



Imprudência

Embora seja impossível mudar o que as inacreditáveis imagens mostraram, o deputado Caio Narcio postou ontem suas explicações nas redes sociais, defendendo-se das acusações de ter colocado o projeto em votação à revelia dos seus pares. Ora, se convocou ou não convocou os demais parlamentares já nem é tão importante quanto a aprovação de matéria assim tão controversa e perigosa como essa por apenas um deputado, ainda que presidente da Comissão de Educação. Faltou bom senso e razoabilidade ao jovem tucano.



Novo horário – Sindicomércio intermediou negociações entre lojistas e empregados nos dois shopping centers da cidade, para estabelecer o horário de funcionamento no dia 31 de dezembro, domingo. Com isso, ficou estabelecido que será entre meio-dia e seis horas da tarde.



Força negra - A 1ª Feira de Afroempreeendedores de Uberaba será lançada na Praça Rui Barbosa, amanhã, às 13h.



Em queda

Levantamento feito pela Transube revela que entre 2014 e 2017, as concessionárias do transporte coletivo em Uberaba perderam mais de 1 milhão e meio de passageiros no ano. Enquanto em 2014 foram transportados 15.052.344, este ano deve fechar com no máximo 13.414.152, incluída aí a projeção por média para o mês de dezembro. A queda em três anos chegou a 10,88%.



Gratuidade

Outro dado chama a atenção nos levantamentos feitos pela Transube: em 2014, 29,76% dos passageiros transportados pelos ônibus urbanos não pagaram tarifa, devido à faixa etária que os contempla com a gratuidade. Já em 2017, até agora, foram 35,26% de passageiros nessa situação. De duas, uma: ou a população de Uberaba está envelhecendo muito rapidamente, ou os usuários pagantes diminuíram bastante nesses últimos três anos.



Divisão do bolo

A julgar pelos números desse levantamento da Transube, o que se vê é que apenas 64,74% dos usuários do transporte coletivo pagam passagem, seja vale-transporte comum ou metade do escolar. Apenas esse contingente de pagantes é que sustenta o sistema e banca os reajustes de tarifa. Isso significa que quanto menos pagantes, mais cara tende a ser a tarifa. É um caso para ser pensado, especialmente nesse momento em que as concessionárias pretendem reajuste.



Preços novos

Enquanto não sai o decreto com a nova tabela de preços para manutenção de jazigos no futuro cemitério de Uberaba, veja quanto cobram outros cemitérios mineiros. Em Belo Horizonte, por exemplo, a manutenção anual de sepultura varia entre R$ 50 e R$ 120, dependendo do cemitério. O mais barato obviamente é o mais popular, o Cemitério da Consolação. O mais caro, do Cemitério do Bonfim. Aqui, inicialmente, o preço estabelecido pela Prefeitura girava em torno de R$ 400, mas o decreto foi revogado e a tabela caiu por terra.



Algazarra infernal

Moradores da avenida Tonico dos Santos já não aguentam mais a algazarra dos motociclistas nas madrugadas dos fins de semana. Nas imediações do Parque Fernando Costa a situação é pior, porque muitos desses pilotos trafegam na contramão sobre apenas uma das rodas. Se não bastasse colocarem a própria vida e a de terceiros em perigo, fazem um barulhão, atrapalhando o sono alheio. A situação chegou a tal ponto, que desafia uma ação mais vigorosa por parte da Polícia Militar para inibir as arruaças e coibir os "rachas" e os abusos desses motociclistas. Verdadeiro absurdo o que acontece ali, a partir da meia-noite até o amanhecer.

É hoje!

Dia de festa para celebrar a 59ª edição da JM Magazine, a revista eleita Top Of Mind pelos uberabenses pelo quarto ano consecutivo. Logo mais, às 20h, anunciantes e convidados serão recepcionados na Maison Blanche Buffet para receberem em primeira mão os exemplares da revista mais aguardada pelos Vips de Uberaba e região. Reserve seu exemplar. A JM Magazine está um luxo!