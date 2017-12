Entrega de casas ficou ainda mais festiva com o aniversário de Jammal

Entrega de casas ficou ainda mais festiva com o aniversrio de Jammal

Ritmo de festa

De longe, a entrega das casas do Residencial Isabel do Nascimento foi a mais festiva de todas em Uberaba, até agora. Além de contar com a presença do recém-empossado ministro das Cidades, Alexandre Baldy, a solenidade serviu também para comemorar o aniversário do presidente da Cohagra, Marcos Jammal. Teve música, show de dupla sertaneja e um bolo de aniversário decorado com a caricatura do aniversariante. A certa altura, um gaiato gritou em meio à multidão: “Jammal, futuro prefeito de Uberaba”. Foi um mexe-remexe danado nas cadeiras...

Clima de comícioSó faltou um bailão para marcar a entrega simbólica das chaves das unidades construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mas não faltaram discursos inflamados, praticamente nos moldes dos antigos comícios eleitorais. No palco, vereadores da base do governo municipal, secretários e os deputados federais Marcos Montes e Aelton Freitas, lado a lado.

Dose de Memoriol

Ao fazer seu pronunciamento, o prefeito Paulo Piau convocou os presentes a lembrar de quem trabalha por Uberaba ao votarem na próxima eleição. Ressalvou que não estava ali pedindo voto para ninguém. Mas, para bom entendedor, nem precisa ser mais explícito.

Calma, gente! – Mestre de cerimônia da festa da Cohagra na quinta-feira, o colega Eustáquio Rocha protagonizou o momento mais engraçado da festa. Ao microfone, Eustáquio pediu aos presentes para não levarem as cadeiras do evento para casa, pois elas eram alugadas. E foi mais além: pediu para uns fiscalizarem os outros e avisarem se vissem alguém carregando as cadeiras. Tudo isso testemunhado pelo ministro das Cidades, que deve ter ficado horrorizado com Uberaba depois dessa.

Por cima - Pesquisa fresquinha do instituto Ápice, exclusiva para o Jornal da Manhã, revela que se a eleição para a Assembleia Legislativa de Minas fosse hoje, o vereador Franco Cartafina teria grandes chances de vitória. A menos de um ano do pleito e sem candidaturas definidas, o nome de Franco foi citado por quase 20% dos entrevistados, o que certamente vai vitaminar sua intenção de disputar o pleito. É bem verdade que todo candidato terá de buscar votos fora de Uberaba se quiser se eleger, seja para Assembleia ou Câmara Federal. Quem conseguir essa façanha (e somente se conseguir uma votação expressiva fora) realmente poderá obter algum êxito.

Lacrado

Seis das oito agências do Banco Itaú não tinham alvará de funcionamento, nem auto de vistoria de segurança emitido pelos bombeiros. Esses foram os motivos que levaram o setor de Posturas do município a interditá-las na manhã de ontem, antes do início do horário de expediente bancário. Foi um tremendo auê. Mas, cá pra nós, se toda empresa é obrigada a cumprir as exigências legais, por que o Itaú quer ser diferente?

Defunto pesado

Ministério Público deu prazo de 10 dias à Prefeitura de Uberaba para prestar esclarecimentos e apresentar laudo de sondagem da área escolhida para sediar o cemitério-parque da cidade. No mesmo prazo devem ser apresentados todos os documentos que comprovem que a área cumpre integralmente os requisitos da legislação ambiental em vigor.

Vai ou racha

Antes mesmo de ser lançado, o edital de licitação do futuro cemitério da cidade já enfrenta um caminhão de problemas. Primeiro foi aquela história de “guerra” de interesses de grupos econômicos pela gestão do cemitério-parque. Depois veio a publicação da tabela de preços fixada por decreto, logo em seguida revogado por razões ainda duvidosas. E por último a avalanche de questionamentos à área escolhida particular pelo município para localização do cemitério, que desaguou no Ministério Público. Não será surpresa se a Prefeitura acabar partindo para um novo caminho, o da criação de um cemitério público para futura privatização.

Foco na eficiência

Sistema de Gestão e Modernização (Sigem) do Codau, espelhado na iniciativa privada, tem dado excelentes resultados. Esta é a avaliação feita pelo presidente Luiz Guaritá Neto. Maquinário e frota novos, unidades como o Centro Operacional de Logística (instalado na avenida Nenê Sabino) para reduzir o tempo de deslocamento das equipes e gerar economia, são alguns dos itens que ele destaca para robustecer sua avaliação.

Em dia

Não foi só a Câmara Municipal que já liberou o 13º dos seus servidores. Luiz Neto conta que no dia 30 de novembro o Codau pagou os salários do seu pessoal, mais o 13º integral e o tíquete de dezembro. Codau saiu na frente – ressaltou. Ele garante que o salário de dezembro estará na conta dos servidores no dia 27, junto com o tíquete de janeiro.

Bom senso

Superintendência Regional de Saúde vai operar em esquema de revezamento de pessoal entre os dias 26 de dezembro e 5 de janeiro, para não prejudicar o atendimento aos pacientes que dependem de medicamentos de uso contínuo.