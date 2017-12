Projetos com pedidos de urgência no fim de ano irritam vereadores

Projetos com pedidos de urgncia no fim de ano irritam vereadores

Última hora

Vereadores estavam na bronca ontem com o governo Paulo Piau. De última hora o Executivo enviou 10 projetos à Câmara. E, segundo comentários de bastidores, outros 10 devem ser encaminhados nesta sexta-feira. Todos com pedido de urgência, ou seja, para votação ainda este ano.

Chega pra lá

Presidente Luiz Dutra, no entanto, garantiu que vai seguir a pauta normal na Câmara, sem atropelos aos ritos legislativos. Pelo menos até ontem ele não se mostrava disposto a ceder à votação a toque de caixa desses novos projetos do Executivo. Justificou que todos eles têm de passar primeiro por comissões para receber parecer técnico e só restam duas sessões neste exercício para “limpar a pauta”.

Incentivos e doações

Entre os projetos que chegaram ao Legislativo nessa quinta-feira estão doações de áreas e concessão de incentivos fiscais. Ou seja, nada assim tão urgente. Ou melhor, nada que não pudesse já ter sido enviado bem antes, evitando essa última hora.

Homenagem - Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus comemora os 70 anos de sua chegada ao Brasil, neste sábado. Para marcar a data, será celebrada missa em ação de graças na Capela do Educandário Menino Jesus de Praga (Rua Afonso Rato 1119 – Mercês), às 18h, seguida por solenidade de entrega de Diploma de Honra ao Mérito pela Câmara Municipal. Requerimento nesse sentido foi apresentado pelo vereador Rubério Santos e aprovado ontem. Atualmente a superiora provincial é a Irmã Vanilda da Silva Rocha.

Como assim? – Servidores do Estado entram em “recesso” a partir da próxima sexta-feira, até 2 de janeiro do ano que vem. Ordem do nosso governador Fernando Pimentel. Se por um lado vai economizar água, luz, telefone, etc., por outro o cidadão que precisar de um documento urgente terá de esperar as repartições públicas reabrirem as portas. Vão parar tanto a Superintendência de Ensino quanto de Saúde, Fazenda, Emater, IMA, Junta Comercial...

Vai atrasar? – Manchete do jornal O Tempo, de BH, nessa quinta-feira, deixou os servidores da Prefeitura de Uberaba de cabelos em pé. Segundo o jornal, o governo Pimentel reteve R$700 milhões em ICMS que deveriam ser repassados às prefeituras. Uberaba está entre aquelas que tiveram os recursos retidos indevidamente pelo Estado, num total de R$8 milhões. Vale lembrar que esses repasses de ICMS são direito dos municípios e seriam usados para pagamento do 13º dos servidores...

Dindim no bolso

A propósito, servidores da Câmara já receberam ontem o 13º salário. No total, são cerca de R$800 mil. E o presidente Luiz Dutra promete para o dia 2 de janeiro a liberação do pagamento dos salários de dezembro. Uau!

“Palácio” novo

A vizinha Uberlândia inaugura hoje seu novo fórum estadual, já batizado de “Palácio da Justiça Rondon Pacheco”. A obra foi bancada com recursos do Tribunal de Justiça de Minas e consumiu nada menos que 65 milhões 319 mil 714 reais e 49 centavos. Como toda obra pública nesse país, a construção teve início em junho de 2015 e só terminou agora.

Palácio em números

Como tudo em Uberlândia é “macro”, veja os números do novo “Palácio da Justiça”: são nove pavimentos; 21 mil m² de área construída e uma capacidade para abrigar até 46 varas judiciais. De início vai abrigar as atuais 10 varas cíveis, a vara de Crimes Contra a Pessoa e de Cartas Precatórias Criminais, as quatro varas criminais, a vara de Execuções Criminais, as cinco varas de Família e Sucessões, a 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias, a Vara da Infância e da Juventude, os Juizados Especiais, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) e dois salões de júri. Que tal?

Pra depois

E a reforma da Previdência vai ficar mesmo para fevereiro do ano que vem... Jucá estava certo quando deu com a língua nos dentes...

Cara de pau

A ministra “escrava” Luislinda Valois pediu desfiliação do PSDB só para continuar ministra dos Direitos Humanos. Resta saber se terá prestígio suficiente para se manter no cargo, fora do partido.

Falta pouco

Preferida pelos uberabenses, segundo pesquisa do Top of Mind, a JM Magazine chegará às bancas na quarta-feira, dia 20. São 236 páginas de informação, charme e bom gosto próprios da mais chique e comentada revista de Uberaba. Reserve seu exemplar desde já. Vai valer a pena.