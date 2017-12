Candidaturas sonhadas por vereadores podem ajudar paraquedistas

Salto olímpico

Não tem mais papo: a Câmara Municipal de Uberaba passará mesmo a ter 21 vereadores na próxima legislatura. Já era fava contada na primeira votação e agora o projeto foi aprovado em segundo turno. Porém, continua sem explicação esse salto olímpico de 14 para 21 cadeiras, e não para 17 ou 19, como já foi no passado. Enfim, o que está feito, está feito. E prevaleceu o que os vereadores bem entenderam.



Lições do passado

A decisão dos vereadores de aumentar em um terço o número de cadeiras certamente foi motivada pela maior possibilidade de se reelegerem. É uma questão matemática. Afinal, quanto mais vagas, menos apertada a disputa. Mais chances de vitória. Aliás, na legislatura passada, essa mesma proposta de ampliação do número de cadeiras foi levada em banho-maria até o último momento e acabou descartada, sendo que muitos dos vereadores da época acabaram não se reelegendo em 2016. A verdade é essa. Ninguém ali está pensando em aumentar a representatividade popular na Câmara coisa alguma.



Devagar com o andor

Por falar em eleições, alguns dos atuais vereadores andam sonhando com cadeiras na Assembleia de Minas e até com a Câmara Federal. Mas precisam abrir os olhos. Em alguns casos, o vereador vai apenas “puxar votos” para candidatos mais conhecidos nos seus respectivos partidos, ajudando a eleger quem não tem o menor compromisso com Uberaba. Nesse caso, tanto o vereador quanto o eleitor precisam prestar atenção para não corrermos o risco de repetir erros do passado. Vale lembrar que para a Assembleia foi eleito apenas o deputado Lerin, ficando Tony Carlos como suplente, porque os votos foram pulverizados e contemplaram quem apenas usou gente nossa para conquistar votos para beneficiar os nomes mais fores dos partidos.

Infernal – Por onde anda a Ronda Social nesse fim de ano? Está insuportável transitar pela cidade, tantos os pedintes disfarçados de “artistas” que chegam ao cúmulo de deixar uma caixa de sapato em cima do capô do carro enquanto jogam objetos para o alto, colocando o patrimônio alheio em perigo. Francamente!



Cidadania – Câmara fará mais uma solenidade de outorga de Título de Cidadania Uberabense no dia 21, último do ano. Dentre os agraciados estará o presidente da ABCZ, Arnaldo Manuel Machado Borges, indicado pelo vereador Aguinaldo Silva.



Quem se habilita?

Será na quarta-feira, dia 20, o pregão presencial para fornecimento de combustíveis ao Legislativo Municipal. Quem sabe os vereadores terão mais sorte que a Prefeitura, cujo pregão semelhante restou “deserto”. Não apareceu interessado. Detalhe: no edital consta que a Câmara vai pagar mensalmente, no 10º dia útil após o protocolo da Nota Fiscal. Por baixo vai pagar com 45 dias após o abastecimento da frota.



Maiores abandonados

Sujeira em terrenos, passeios estragados, material de construção em cima das calçadas e falta de número nos imóveis continuam dando dor de cabeça aos uberabenses. A cada edição do Porta-Voz saem publicadas dezenas de nomes de contribuintes autuados por essas e outras irregularidades semelhantes. Na sexta-feira, foram 42 nomes, entre pessoas físicas e jurídicas. O curioso, porém, é que começam a aparecer notificações motivadas por abandono de imóveis pelos proprietários.



“Natal no Parque”

Ponto alto do Natal em Uberaba fará sua estreia hoje, às 19h, no Parque Fernando Costa. A cada ano que passa a ABCZ consegue se superar e surpreender os uberabenses e visitantes com projetos maravilhosos de decoração natalina, todos eles assinados pelo criativo Demilton Dib. Neste ano, o “Natal no Parque” será iluminado por 900 mil lâmpadas, sendo quase 150 mil a mais que no ano passado. Além da iluminação, o “Natal no Parque” contará com barraquinhas de artesanato e apresentações culturais, começando hoje pela apresentação da Banda do 4º Batalhão da Polícia Militar.



Novos tempos

Algumas coisas estão mesmo mudando no Brasil. Veja essa. Um juiz de Volta Redonda (RJ) aplicou as novas regras trabalhistas e condenou ex-funcionária do Itaú a pagar R$ 67 mil de honorários ao advogado do banco. A bancária propôs ação contra o ex-empregador, pedindo R$ 40 mil de horas extras, acúmulo de função, assédio moral e sexual, etc. O juiz entendeu que os pedidos da reclamante valiam mais do que os R$ 40 mil e majorou o valor da ação para R$ 500 mil. Parte da decisão foi favorável à reclamante, contemplada com indenização de R$ 50 mil. Os demais pedidos foram rejeitados, o que levou a reclamante a ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 67.500,00. Cabe recurso dessa decisão.



Cara nova

O Shopping Uberaba não para. Acaba de entregar a área revitalizada, onde funcionavam as salas do Cinemais. O cinema foi para o segundo piso, e abriu espaço para várias operações, entre elas um bistrô especializado em carnes, o Steak&CO. Paralelamente, já finaliza os projetos para um alto investimento visando trazer mais conforto para os clientes da Praça de Alimentação. Nesse Natal, o Shopping Uberaba está com tudo!