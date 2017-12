Ano-novo pode iniciar com mudanças no 1º escalão de Piau

Ano-novo pode iniciar com mudanas no 1 escalo de Piau

Pode mudar

Ano novo pode começar com “sangue novo” no primeiro escalão do governo Paulo Piau. Ao que tudo indica, os três secretários que acumulam cargos terão de optar por um deles. Nesse caso, estão Toninho Oliveira (Governo e Serviços Urbanos), Denis Silva (Comunicação e Codiub) e Nagib Facury (Planejamento e Obras). Segundo o prefeito, em 2017 a Prefeitura economizou cargos, em razão da dificuldade financeira. “Mas, como tudo é dinâmico, não descarto a possibilidade de ajustes” – revelou o prefeito.



Especulações

Nos bastidores, os comentários indicam que Toninho Oliveira deverá ser mantido no comando do Governo, enquanto seu “braço direito” Marlus Salomão é o nome mais cotado para assumir a Secretaria de Serviços Urbanos. A conferir.



Poder mais alto

Este ano, Dona Glorinha não terá o prazer de receber a filha Heloisa, genro e netos para o Natal em Viçosa. Prevista para amanhã, a chegada de Manuela mudou os planos da família Piau. Vão todos ficar em Uberaba nesse fim de ano, corujando a garotinha, filha de Gustavo e Marília. Papai Noel melhor que este não tem.

Bom sinal - Fonte ligada à Black & Decker revela que a produção na unidade de Uberaba vem crescendo de forma vertiginosa nesse segundo semestre de 2017. Esse é um termômetro muito bom da reação da economia brasileira.



Melhorou – A propósito, enquanto alguns corretores de imóveis continuam reclamando da estagnação do mercado local, alguns já começam a comemorar incremento nas vendas nesse fim de ano. Aleluia!



Segurança

Acontece na primeira semana de janeiro a chamada Prova de Conceito das empresas habilitadas na licitação dos radares, conduzida pela Codiub. A prova nada mais é do que mostrar na prática as funcionalidades dos equipamentos. A novidade é que os equipamentos terão compatibilidade com o OCR, que é um software capaz de identificar veículos roubados. Segundo o presidente Denis Silva, após o processo, a Codiub estará apta a oferecer o serviço não apenas para Uberaba, mas para os demais municípios da região e até do país. Com isso, além de atuar nas infrações de trânsito, os radares poderão ajudar na segurança pública de maneira efetiva. De acordo com dados oficiais revelados no seminário de segurança pública, já foram mais de 2.500 veículos roubados/furtados em Uberaba, em 2017.



Violência

Aliás, no seminário de segurança pública, chamou atenção o posicionamento do titular da pasta em Uberaba, Wellington Cardoso. Para ele, é preciso tratar da segurança no trânsito também como uma forma de violência. São mais de 6 mil acidentes de trânsito por ano na cidade, o que impacta na saúde e até mesmo na economia local. A maioria dos acidentes é causada por imprudência.



Rodoviária

Apenas 40% dos permissionários da Rodoviária votaram pelo fechamento das laterais do Terminal, entre meia-noite e 6h da manhã, como havia sido proposto pelo secretário de Administração, Rodrigo Vieira. Inacreditavelmente, a proposta não “passou”. Mas, cá pra nós, essa questão não pode ser decidida apenas pelos comerciantes do local, e sim pelos usuários de modo geral. Afinal, é um problema que afeta toda a comunidade, e não apenas os permissionários. Certamente, vão esperar acontecer uma tragédia na Rodoviária para depois virem reclamar ou chorar o leite derramado. É cada uma...

Providências

Secretário Rodrigo Vieira já adiantou que vai propor à empresa responsável pela gestão do Terminal Rodoviário a revisão do contrato para o reforço da segurança. Uma alternativa nesse sentido já está sendo estudada e deverá ser apresentada no começo do ano. Afinal, a (in) segurança é o calcanhar de Aquiles da Rodoviária.



Piorou

Moradores da rua Bento Ferreira continuam em guerra contra o BRT naquela via. A mudança da localização da estação para outro quarteirão da via continua desagradando a gregos e troianos. A principal queixa é que a estação está sendo instalada “em cima” de uma esquina, o que pode causar atropelamentos de usuários do ônibus. Além disso, a estação está localizada num declive acentuado. Imagine quando os ônibus do BRT estiverem subindo e descendo a Bento Ferreira em horário de pico de trânsito...

Pra melhor

Por falar no famigerado BRT, nos próximos dias os novos semáforos entrarão em funcionamento na avenida Santana Borges. Com o asfalto novo, as pistas foram transformadas em autódromo, onde os motoristas dirigem feito loucos, em altíssima velocidade. Por isso, os sinaleiros serão acionados antes mesmo da obra do BRT ser concluída.

Na agenda

Está confirmado para o dia 19, terça-feira, o lançamento da 59ª edição da JM Magazine. Maison Blanche Buffet mais uma vez acenderá suas luzes para receber parceiros e anunciantes desta edição, que traz na capa a competente e bem posicionada Cynthia Ferreira, uma das mais respeitadas e elogiadas profissionais da Odontologia em Uberaba e região. Já na quarta-feira, dia 20, os exemplares da JM Magazine estarão à venda em bancas de jornais e pontos de vendas. Revista faz o maior sucesso e certamente será assunto em todas as rodas nas confraternizações de fim de ano.