Situação de estados e prefeituras é grave para pagar 13º

Situao de estados e prefeituras grave para pagar 13



Só ouvi elogios à palestra do sensacional Leandro Karnal, na sexta-feira, no Centro de Eventos da ABCZ; foi uma tremenda injeção de ânimo para médicos, empresários e convidados da Unimed/Uberaba. Grupo JM de Comunicação foi representado pelo diretor Luiz Ciabotti Neto, na foto ao lado do dinâmico presidente da cooperativa, Vitor Maluf



Cadê o 13º?

É grave a situação de governos e prefeituras, endividadas e sem recursos para pagamento do 13º salário aos servidores. O governo do Estado de Minas Gerais, por exemplo, ainda não sabe de onde vai tirar o dinheiro, nem se terá meios de honrar essa obrigação legal. Não é diferente a situação da rica vizinha. Uberlândia ainda deve aos servidores parcela do 13º de 2016. Os prefeitos mineiros estão em pânico e de pires na mão, com os consequentes atrasos nos repasses a que têm direito. Mas esse caos financeiro não é exclusivo de Minas. No Rio de Janeiro a situação é crítica, depois da rapinagem aos cofres públicos pelos governos estaduais passados. Por essas e outras é que tem muita gente com a pulga atrás da orelha sobre a anunciada data do pagamento dos servidores da PMU: dia 20.



Histórico positivo

Conta positivamente para a Prefeitura de Uberaba o fato de não ter atrasado o pagamento dos salários. Tirando o impasse dos aposentados com o Ipserv, os salários dos servidores da ativa estão sendo pago até mesmo antes do 5º dia útil. A pergunta que não quer calar é: vai conseguir manter esse esquema também no 13º? E em 2018 idem?



Economia em alta

É fato que 13º pago pela PMU movimenta a economia de Uberaba e serve de termômetro para o comércio local. É uma soma bastante considerável para aquecer as vendas de presentes nesse Natal. Por isso, lojistas estão de olho e rezam para que a Prefeitura consiga arcar com o benefício, mesmo sem a dependência da liberação de recursos pelo falido governo de Minas.

Natal com família - Como faz todo ano, o prefeito Paulo Piau deve passar o Natal em Viçosa, com a família da primeira-dama. Já a virada do ano será em Uberaba.



Vem aí - Depois do Consulta Prévia Online, sistema que foi premiado na semana passada em Belo Horizonte, a Codiub finaliza o sistema de Licença Ambiental Online. A fase de testes deve começar em janeiro. Para se ter uma ideia da inovação, nem o governo do Estado possui tal ferramenta. Segundo o presidente da Codiub, jornalista Denis Silva, se tudo correr como previsto, o novo sistema poderá ser comercializado para vários municípios. Uma das suas promessas é facilitar a vida de muita gente que depende da morosa burocracia para conseguir o documento.



Mercado milionário

Ele cumpriu a promessa. Conforme a coluna antecipou em outubro, o prefeito Paulo Piau esteve presente no 1º Zebu Ink Convention, realizado nesse fim de semana. A convenção trouxe a Uberaba centenas de tatuadores e membros da cadeia produtiva do segmento, que movimenta milhões em todo o mundo. Na época, o prefeito recebeu os organizadores do evento e prometeu estar presente e ainda fazer uma tatuagem. Apesar da torcida para que ele escolhesse um boizinho zebu, Piau tatuou no pulso uma estrela de Davi, também conhecida como estrela de Salomão.



Saúde e bem-estar

Médicos, dentistas e psicólogos ministraram palestras sobre bem-estar emocional, físico e saúde bucal na 34ª Semana de Prevenção a Acidentes do Trabalho no Codau. Luiz Guaritá Neto, presidente da autarquia, ainda aproveitou a Sipat para ampliar mais essas ações. Buscou na prestadora de assistência médica dos servidores um “plus”: contratou check-up para toda a equipe do Codau, dentro de suas unidades. Depois dessa fase, Luiz Neto promete academia gratuita, por seis meses, para aqueles servidores que estão acima do peso, ou são hipertensos, diabéticos, entre outros critérios. A ação será acompanhada por nutricionistas e psicólogos.



Aclamação

Empresário José Peixoto foi reeleito na tarde passada para novo mandato de dois anos no comando da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba. Eleição foi por aclamação, pois não houve disputa. Mesmo assim os associados compareceram em peso à sede da entidade para prestigiar o presidente.



Meia volta

Por falar em prestígio, uma das maiores demonstrações dadas ao presidente José Peixoto partiu justamente do presidente e vice da ABCZ. Arnaldo Manoel Machado Borges e Rivaldo Machado Borges já estavam na rodovia, rumo a Brasília, quando receberam a ligação da Aciu lembrando da eleição na entidade. Os dois deram meia volta e retornaram a Uberaba exclusivamente para votar.





Padre Tomás de Aquino Prata foi homenageado na confraternização da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, sábado. Presidente João Eurípedes Sabino ressaltou que no ato inaugural da ALTM lá estava Padre Prata, em 15 de novembro de 1962. Placa de prata foi entregue ao homenageado pelo prefeito Paulo Piau