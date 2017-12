Recapeamento da Santana Borges debaixo de chuva causa estranhamento

Marilu Teixeira - Redatora Interina

Israel Garcez



Defensor dos direitos das pessoas com deficiência quer "corrimão" na calçada de acesso ao Praça Shopping; calçada tem mais de um metro de altura e é utilizada por idosos e crianças

Fim da picada

Moradores e motoristas que trafegavam ontem pela avenida Dona Maria Santana Borges ficaram indignados com a Prefeitura. Equipes recapeavam a via mesmo debaixo de chuva. Pode? É o dinheiro do contribuinte indo, literalmente, para o ralo...

Ordinárias

Câmara Municipal está divulgando as datas para as reuniões ordinárias referentes ao mês de dezembro. São oito sessões plenárias que serão realizadas nos dias 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 e 22. Depois os vereadores entram em recesso e só retornam após o dia 10 de fevereiro. E o salário, ó!

Olha elas!!!

Promotor Laércio Conceição Lima, da 5ª Promotoria de Justiça, está dando publicidade ao resultado do concurso de seleção de estagiário bolsista para atuar na 5ª PJ. No total, 153 candidatos se inscreveram, sendo 48 homens e 105 mulheres. Todos são estudantes de Direito. Dos 10 primeiros colocados, nove são mulheres.

E-book

Já está no ar o primeiro volume do e-book Anais dos Livros de Atas da Câmara de Uberaba – lançado pela Superintendência do Arquivo Público dentro das comemorações dos seus 32 anos de existência. O documento reúne o que há de mais importante sobre o período de 1867 a 1900, portanto, sobre os primórdios da história de Uberaba. Entre os assuntos do e-book destacam-se a escravidão em Uberaba; a guerra do Paraguai; a epidemia da varíola; a Santa Casa de Misericórdia, e até o divórcio e os conflitos políticos. Evolução é isso, a história na ponta dos dedos!!!

Calçadão

Presidente da Associação Centro Forte, Fábio Lopes lamenta que a revitalização do calçadão vai mesmo ficar para uma outra oportunidade, embora a Prefeitura havia prometido para o começo do ano de 2018. O fato é que, a duas semanas do Natal, a situação é de arrepiar. O calçadão parece mais um campo de guerra depois da enchente que abriu verdadeiras crateras. Não bastasse isso, a grande sujeira e quantidade de camelôs. Agora, pedestre que é bom mesmo, para movimentar o comércio, nem consegue passar.

Justo, justíssimo

Leitor da coluna comenta sobre a troca de comando do Praça Shopping e o incremento na geração de empregos. Na opinião dele, em contrapartida, a Prefeitura poderia dar uma revitalizada no seu entorno, a exemplo do que fez no Shopping Uberaba, ao estender o asfaltamento e a sinalização vertical e horizontal além do projeto Água Viva, indo até a avenida João XXIII. Mais do que justo...

Corrimão no shopping

Já o ativista dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Israel Garcez, aproveita para pedir à direção do Praça Shopping a instalação de um "corrimão" na calçada de acesso ao shopping. Segundo ele, a calçada, que é íngreme, é muito usada por idosos e crianças e o objetivo é evitar acidente no local. Acessibilidade cabe em qualquer lugar...

Vai dar bode...

Vai dar muito desgaste a retirada do estacionamento das avenidas Nelson Freire e Bandeirantes para a passagem do BRT. Moradores e comerciantes já estão na bronca e preparam mobilização. Na Nelson Freire, especificamente, o problema é que o prefeito prometeu não retirar o estacionamento na época da campanha e agora recuou. Pode?

Nas mãos certas

E enquanto "entendidos no assunto" querem acabar com os moradores de rua através de técnicas e métodos convencionais, diga-se sem resultados práticos, por estarem na contramão do problema, uma doutoranda da UFTM elegeu a sofrida vida dos homens de rua como tema de seu doutorado. Oxalá ela tenha uma solução para o problema! Oremos!

Fazendo a diferença

A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG) esteve presente, com concorrido estande e participação do presidente e de toda a diretoria, na 23ª edição da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, realizada entre os dias 27 e 30 de novembro, em São Paulo. Foram quatro dias, mais de 20 mil conferencistas, 250 palestrantes, 40 painéis, 55 eventos especiais e mais de 40 expositores. A CAA Vanguarda levou ao conhecimento da advocacia brasileira o que há de melhor na instituição e nos mineiros.

Na foto, o presidente da CAA/MG, Sérgio Murilo Braga; o presidente do Conselho Federal, Cláudio Lamachia, e a diretora secretária-geral da CAA Vanguarda, Fabiana Faquim