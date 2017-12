Tony intermedeia parceria entre a ABCZ e a Cemig

Marilu Teixeira

Parceria

Deputado Tony Carlos participou ontem de reunião na diretoria da Cemig, em Belo Horizonte, para tratar da iluminação do Parque Fernando Costa. Estavam presentes, além de Tony, o diretor de Relações Institucionais e Comunicação da Cemig, Thiago de Azevedo Camargo; o presidente da ABCZ, Arnaldo Manoel, e os diretores Fabiano Mendonça, Ronaldo Bichuete, Gustavo Lacerda e João Gilberto Bento. Eles tentam junto à companhia descontos no valor da conta da ABCZ, que chega a R$1,2 milhão por ano. A ideia é que em troca a Cemig explore espaços da ABCZ como forma de patrocínio.

Eleição

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba (Aciu) promove assembleia na próxima segunda-feira (11) para eleição do novo presidente da entidade classista. Pleito será realizado das 8h às 18h, na sede da Aciu, na avenida Leopoldino de Oliveira, no centro da cidade. Na verdade, os associados apenas irão referendar o nome de José Peixoto, que é candidato único e deve ser eleito para um segundo mandato.

Palhaçada

Falando em eleição, o deputado federal Tiririca jogou a toalha. Não vai mais se candidatar à reeleição. Pode? Disse estar envergonhado com a política brasileira e não quer mais saber da vida pública. Pois é. Deve voltar à antiga profissão de palhaço, que é como ele deve estar se sentindo com tanta bandalheira no Congresso. Falei!

Olha ele!

E não é que Papai Noel vai visitar a Câmara Municipal hoje!? O bom velhinho será recebido pelo presidente interino, Agnaldo Silva. Os servidores estão animados, imaginando que Papai Noel possa levar boas novas, como, por exemplo, a notícia de que o presidente do Legislativo vai conceder esse ano um gordo abono natalino. Sonha, Marcelino!

Menos mal

Mas, se não terão abono, pelo menos os servidores da Câmara já estão com o 13º garantido para o dia 20 de dezembro. A exemplo da Prefeitura, a Câmara também vai pagar o benefício em dia e de forma integral. Ulalá!!!

Sem cadeado

A câmera do projeto Olho Vivo localizada no cruzamento das ruas São Benedito e José de Alencar, depois de um ano destruída, parece que será recolocada. É o ditado: depois da porta arrombada é que colocam o cadeado. Aliás, depois do que fizeram os “superbandidos” no dia 6 de novembro em Uberaba, quando explodiram a sede da Rodoban, nem adianta cadeado.

Pioneirismo

A Academia de Letras do Triângulo Mineiro terá no sábado (9) assembleia de confraternização. Às 9h30, no Arquivo Público terá Café Cultural e, às 12h, almoço em restaurante que fica no interior do Parque Fernando Costa. César Vanucci e Padre Prata receberão homenagem por ser os dois únicos remanescentes do grupo de fundadores da Academia, em 1962, portanto, há 55 anos. O grupo Chorocultura vai lançar o projeto de gravação de um CD com poemas escritos pelos acadêmicos e musicados por Fausto Reis. Pioneiro no Brasil.

De boa

Sindicalistas representantes dos servidores públicos municipais não pensam em greve para pressionar o governo municipal a negociar reajuste salarial para 2018. Já com pauta em andamento, assembleia da categoria acatou proposta do governo de 5,05%, mais inflação, em 2018 e em 2019, para recompor perdas.

Filho mio...

O vereador Cleomar Barbeirinho já tem uma conquista para chamar de sua. Ele conseguiu solucionar a pendência que já se arrastava há algum tempo acerca da área em que está o Laboratório Macrorregional de Uberaba. Era necessário renovar por mais 30 anos o termo de cessão de área para uso do laboratório. Barbeirinho correu atrás e conseguiu aprovar o projeto no menor prazo de tempo possível e por unanimidade. O superintendente regional de Saúde, Ivan José Silva, disse que esta definição permite que o órgão permaneça na cidade e receba verba para ampliar as suas instalações. Muito bom!

Arte acessível

Uma exposição muito esperada por pessoas da cidade, de outras localidades brasileiras e até do exterior, que vêm para passar as festas de fim de ano com a família, será neste sábado (9). “Arte Acessível”, dos uberabenses Hélio Siqueira e Paulo Miranda, que abrirão seu ateliê para a mostra, que é anual, das 9h às 19h, conta com trabalhos que envolvem técnicas como pintura, cerâmica, colagem, tecelagem e objeto.

De olho no negócio

O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicopa, Ronaldo Siqueira Santos, e a vice-presidente, Simone Braga de Queiroz Bicalho, fizeram uma visita institucional à agência de Uberaba na segunda-feira (4). Na oportunidade foi apresentada a pesquisa de clima organizacional e os colaboradores receberam material de trabalho para 2018.

