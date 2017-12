Contra a reforma da Previdência, Montes pode perder liderança

Contra a reforma da Previdncia, Montes pode perder liderana

Marilu Teixeira - Redatora Interina

Reprodução



Voo da Passaredo, de BH/Uberaba, das 19h50, tem registrado atrasos constantes, causando indignação nos passageiros, que acabam amargando longa espera no aeroporto da Pampulha

Mudando de mãos

Com menos de três anos em operação, o Praça Uberaba Shopping está mudando de mãos. O empreendimento, construído pelo Grupo 5R, passa a ser de investidor paulista, o Legatus Asset. O valor da compra não foi divulgado, mas com certeza envolve altas cifras. Transação foi comunicada pela assessoria de imprensa do shopping. Tomara que o novo grupo consiga trazer ânimo ao empreendimento, que estava pouco atrativo aos olhos dos uberabenses, que lotam o concorrente.

“Passamedo”

E a Passaredo vem aprontando com os uberabenses. Depois de anunciar voos para Guarulhos e cancelar antes mesmo de iniciar a operação, que seria no próximo domingo, a empresa deixa passageiros, vindos de Belo Horizonte, na mão. Ontem, pela terceira vez, em menos de uma semana, advogada teve o voo atrasado. Interessante é que o atraso é sempre para o mesmo horário. Não seria mais interessante, então, mudar de uma vez por todas o horário do voo, das 19h50 para as 22h30?

Palhaçada

Outra passageira recebeu e-mail da empresa se desculpando por comunicado indevido sobre cancelamento de voo, mas que o mesmo estava mantido. Sem olhar o e-mail, acabou indo para o aeroporto. Até aí tudo bem, não fosse o fato de que ao chegar para embarque o voo realmente tinha sido cancelado. Imagine a cara da passageira...

Pressão

O Palácio do Planalto e seus aliados “incondicionais” fecham o cerco contra os deputados federais que estão se manifestando contra a reforma da Previdência. Que o diga o líder do PSD na Câmara – a 5ª maior bancada, com 38 integrantes! Marcos Montes é o alvo da hora. Coluna Painel, da Folha de S.Paulo, deu o tom na edição de sábado. De acordo com a coluna, por causa de sua posição contrária à reforma, o líder do PSD “pode até perder a liderança”. Diz ainda que o colega Domingos Neto, do Ceará, estaria colhendo assinaturas para assumir o cargo. Vixe!!!

Injustiça

Vale lembrar que o deputado Marcos Montes, que é majoritário no Triângulo Mineiro e em Uberaba, votou pelo adiamento das apurações contra o presidente Michel Temer (PMDB), defendendo que o afastamento dele, neste momento, poderia provocar um retrocesso nos avanços que estão acontecendo na economia nacional. Pois é, contrariou o todo-poderoso, agora paga o preço.

Opinião pessoal

O líder do PSD tem deixado claro que sua opinião é pessoal e que, portanto, não representa a opinião de bancada. Diz que vai votar contra a reforma, mas que o partido não fechará questão sobre o assunto – nem contra e nem a favor. De acordo com ele, o fechamento de questão não é hábito no PSD, e sim a liberdade de decisão. Falou e disse!

Previsão

Marcos Montes diz que, a pedido de Michel Temer, vai ouvir a bancada e fazer um levantamento dos votos. Mas, antecipa que o resultado não vai agradar ao governo. Segundo ele, os votos a favor da reforma na bancada do PSD giram em torno de 15 ou um pouco mais. Aliás, ontem Temer estava confiante em relação ao seu avanço no Congresso. Para ele, a sociedade está começando a compreender o significado e a importância da reforma. Será?

Solo lunar

Calçadão da rua Artur Machado está parecendo a lua, de tanta cratera. Quem passa por lá tem uma péssima impressão, tamanha é a destruição. Tem até orelhão caído. O local, que já estava detonado, sofreu ainda mais com a última enchente no centro da cidade. Mas, a Prefeitura já anunciou que vai começar ainda hoje a recuperação do piso, obra que deve levar pelo menos cinco dias. Então tá, né!

Luzes

Assessoria do comando da 5ª RPM está acertando os últimos detalhes da iluminação natalina do prédio do 4º BPM, que fica na praça Magalhães Pinto, conhecida como praça do Quartel, no bairro Fabrício. A iluminação, que já virou tradição e atrai milhares de pessoas, deve ser inaugurada na próxima semana. Data depende apenas da anuência do comandante, coronel Lupércio Peres Dalvas, que acerta ainda a agenda de eventos culturais, como a apresentação da Banda de Música da corporação.

Fazendo a diferença

Vereador Franco Cartafina garantiu R$200 mil de emenda parlamentar para o Hospital da Criança, que passa por dificuldades e vem convivendo com um déficit mensal de R$100 mil. Recursos foram conseguidos junto ao presidente do PHS em Minas, deputado federal Marcelo Aro. O dinheiro já está na conta da instituição, que poderá usar nas questões emergenciais. Franco conseguiu ainda R$100 mil para o Instituto de Hemodiálise de Uberaba, que atende pacientes de toda a região. Recurso será suficiente para suprir dois meses de sessão de hemodiálise para 150 pacientes.