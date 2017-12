“Papelão” da Passaredo deixa secretário indignado

Papelo da Passaredo deixa secretrio indignado



Subsecretário municipal de Planejamento, Daniel Rodrigues Pereira, e Ana Bertolin, do escritório de projetos da Chefia de Gabinete da PMU, fizeram visita técnica ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, onde foram recebidos pelo prefeito Rafael Greca. O IPPUC da capital paranaense poderá servir de inspiração para instituto semelhante a ser criado em Uberaba, no ano que vem

Feirão milionário

Os números ainda estão sendo contabilizados, mas extraoficialmente as informações dão conta que o Feirão da Cohagra movimentou mais de R$61 milhões em quatro dias. Desta vez, o feirão foi destinado a imóveis na faixa 2, voltados para a classe média. Segundo o presidente da Cohagra, Marcos Jammal, foram comercializados 637 imóveis.



Foi tudo!

No Feirão da Cohagra entraram na oferta não apenas casas de padrão intermediário, como também apartamentos. A construtora MRV, por exemplo, vendeu todos os apartamentos que levou para o Feirão, segundo Jammal. Se não bastasse, a construtora Amec conseguiu vender até um imóvel de R$220 mil, já enquadrado na faixa 3.



Que papelão!

Na tarde passada, o secretário de Desenvolvimento Econômico estava indignado com o “papelão” da Passaredo. Há exatos oito dias a companhia aérea reuniu a imprensa, prefeitos da região e lideranças políticas e classistas no gabinete do prefeito Paulo Piau para anunciar voos de Uberaba a Guarulhos e vice-versa. Uma semana depois, cancelou a operação sob a justificativa de “readequação de sua malha”. O secretário José Renato Gomes ficou indignado com o amadorismo na gestão da Passaredo, bem como com o desrespeito da empresa a Uberaba. Com toda razão. Foi um tremendo papelão da Passaredo.



Filme esturricado – Não faltaram críticas das lideranças empresariais locais ao anúncio da suspensão dos voos pela Passaredo. O presidente do Sinduscon, Roberto Velludo, criticou duramente a postura da empresa. Segundo ele, a companhia não pode sequer alegar falta de rentabilidade, pois operou apenas por uma semana entre Uberaba e Guarulhos. Uma vergonha essa decisão da Passaredo. Não é à toa que tantos brincam chamando a empresa de “passamedo”... de não honrar compromissos.



Repeteco – Não foi a primeira vez que a Passaredo agiu de forma leviana e irresponsável com os uberabenses. Quem não se lembra dos voos cancelados sem prévio aviso, quando a empresa operava no aeroporto de Uberaba? E quantos uberabenses ficaram na mão, amargando uma tremenda dificuldade para o reembolso das passagens compradas pelo site, com antecedência, para viagens que não foram realizadas? Com essas e outras a Passaredo vai ficando desacreditada no mercado, independentemente das alterações de grupos econômicos no comando da companhia aérea.



Nos States

Luiz Dutra, presidente da Câmara Municipal, embarcou no fim de semana para os Estados Unidos, onde vai participar pelo terceiro ano consecutivo de um seminário internacional sobre segurança pública.



Papai Noel às avessas

Semana começa com novo reajuste de preços do gás de cozinha pela Petrobras. Desta vez, o reajuste ficou em 8,9%, com reflexos imediatos no bolso de todos nós, consumidores.



Esfriou?

Depois de muito barulho envolvendo o resgate fantástico da planta de amônia da Petrobras e do gasoduto de São Carlos a Uberaba, os dois zumbis saíram de cena novamente.



Passo firme

Vereador Franco Cartafina, do PHS, parece mesmo empenhado em disputar as eleições do ano que vem para a Assembleia Legislativa mineira. Em visita ao JM nessa segunda-feira, ele admitiu estar avaliando essa possibilidade, “com os pés no chão”. Franco tem visitado diversos municípios mineiros, nessa prospecção prévia, e revela uma receptividade extraordinária por onde passa. Ele acredita que o PHS pode eleger entre três e cinco deputados estaduais em 2018.



Representatividade

A propósito, Franco Cartafina defende o aumento do número de cadeiras no Legislativo municipal. Na avaliação do vereador, a comunidade precisa ter maior representatividade, o que será obtido através da eleição de um número maior de vereadores. Além disso, ele ressalta que a despesa do Legislativo com 14 ou 21 vereadores será a mesma, pois o duodécimo não sofrerá qualquer alteração. Franco Cartafina pondera, também, que o aumento do número de cadeiras implicará na redução do número de assessores parlamentares nos gabinetes.







A convite do Shopping Uberaba, a bela e competente jornalista Carla Vilhena veio à cidade nessa segunda-feira especialmente para ministrar workshop de decoração voltado para mesas natalinas; evento foi exclusivo para clientes Unique do Shopping Uberaba