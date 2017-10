Setor imobiliário se mobiliza em torno da planta de valores

Setor imobilirio se mobiliza em torno da planta de valores



Sandro Neves



Diretor do Grupo JM de Comunicação, Luiz Ciabotti Neto, prefeito Paulo Piau e o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Renato Gomes, prestigiaram a inauguração da primeira Loja Giga em Uberaba e foram recebidos pelo supervisor da rede, Humberto Oliveira

Fervura total

Sessão extraordinária da Câmara hoje deve pegar fogo. Projeto de lei que reajusta a Planta Genérica de Valores será colocada em votação e meio a uma insatisfação generalizada da sociedade bem informada. Embora o prefeito Paulo Piau ressalte a obrigatoriedade dessa revisão dos preços dos imóveis para atender determinação do governo federal, ninguém tolera “mordidas” no bolso a título de aumento de impostos. E a planta genérica de valores terá impacto violento sobre IPTU e ITBI.



Negociações de última hora

Na terça-feira, representantes das imobiliárias locais conversaram com o prefeito Paulo Piau sobre essa revisão na avaliação dos imóveis em Uberaba e conseguiram alguns avanços, ainda que tímidos. Segundo Leandro de Souza, da Imobiliária Visão e representante do Creci em Uberaba, o projeto enviado à Câmara poderá ser modificado em três pontos. O primeiro refere-se à fixação do percentual de 7% a cada cinco anos para a depreciação de imóvel em razão da idade. O segundo trata da retirada do IPTU progressivo, previsto no texto original do projeto. E o último, a isenção do IPTU para beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, com renda familiar de até dois salários mínimos e que pagam prestações entre R$50 e R$180, mais ou menos.



Foi longe

Na tarde passada, o prefeito se reuniu com os vereadores. A discussão foi a portas fechadas e durou mais de três horas. Aos vereadores, Piau teria garantido que algumas distorções serão corrigidas, incluindo desvalorização dos imóveis no centro da cidade e em outros bairros da cidade.

Justiça fiscal - Outra distorção que o prefeito promete corrigir a partir da planta genérica de valores imobiliários que será votada hoje na Câmara é a isenção da cobrança de IPTU em razão da metragem quadrada do imóvel. Ocorre que muitos prédios residenciais têm unidades com metragem de até 50 metros quadrados, mas são consideradas de alto padrão. Pela lei atual, esses proprietários estariam isentos do pagamento de IPTU, tanto quanto uma unidade pequena do Minha Casa Minha Vida.



Salto olímpico – Por outro lado, cálculos feitos por leitor desta coluna mostram que o IPTU lançado em 2012 girou em torno de R$54 milhões. Já em 2017 esse valor foi de R$102 milhões, aproximadamente. Em cinco anos, o IPTU lançado praticamente dobrou em Uberaba.

Sucesso de primeira

Impressionante o movimento registrado na inauguração da Loja Giga, ontem, em Uberaba. Nunca vi nada igual. Antes das 8h, já havia fila de consumidores à espera da abertura das portas da loja. A fila dobrava o quarteirão. E foi assim praticamente o dia todo. Logo que a loja abriu, uma verdadeira multidão disputou brinquedos, utensílios domésticos e uma infinidade de produtos. Teve quem comprasse panela de pressão por R$19.



Vem mais

Durante a inauguração da Loja Giga, o superintendente da rede, Humberto Oliveira, adiantou que tem planos de abrir uma segunda unidade da Giga em Uberaba, provavelmente no calçadão da Artur Machado. Essa segunda loja poderá ser inaugurada no primeiro semestre do ano que vem. Ótima notícia.



Prédios ociosos

Justiça seja feita: ninguém nunca tinha ouvido falar em Loja Giga quando o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Renato Gomes, anunciou a sua instalação na cidade. Foi uma tacada certeira. Mais ainda: ocupa um prédio ocioso há anos e que só trazia problemas à vizinhança e ao município. Se JR investir nesse filão de associar a vinda de unidades de grupos comerciais a imóveis desocupados no centro da cidade, Uberaba poderá mudar radicalmente suas feições com a repaginação desses prédios, dando-lhes utilidade e aproveitamento. Sem contar a geração de empregos, tão indispensável hoje em dia.



Nova opção

Passaredo vai começar a operar o voo entre Uberaba e BH no dia 15, logo após o feriado da Padroeira do Brasil. No site da Gol já estão disponíveis informações e passagens à venda. Vantagem desse voo será o desembarque no aeroporto da Pampulha, mais central do que o de Confins.



Outubro Rosa

A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais adere, mais uma vez, à campanha de prevenção e combate ao câncer de mama, doença que acomete uma parcela considerável da população feminina do país. Somente em 2016 foram quase 60 mil casos diagnosticados no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). E neste mês de outubro, a CAA Vanguarda adota iniciativas que prezam pela saúde e bem-estar do seu maior patrimônio: a advogada e o advogado.