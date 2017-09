Paulo Piau quer novo Plano Diretor, mas que seja menos restritivo



Começando do zero

Próximo Plano Diretor de Uberaba vai começar praticamente do zero. Nada de remendos ou enxertos no que já existe. Pelo menos é o que deseja o prefeito Paulo Piau, que esta semana reuniu-se com diversos empresários para falar sobre o assunto. Entre outras coisas, o prefeito assegurou que o próximo PD precisa ser menos restritivo que o atual, para evitar que o desenvolvimento de Uberaba esbarre em idiossincrasias. Oremos!



Sugestões para o PD

Nos próximos dias, a Codiub deverá lançar uma plataforma para que as pessoas possam se manifestar sobre o Plano Diretor. Algumas sugestões, porém, já começaram a surgir, a partir da reunião com o empresariado. Uma delas é fixar em 200 metros o recuo mínimo do terreno às margens de rodovia para quem quiser construir. Largura de calçada, setorização de indústrias, distância mínima entre comércio do mesmo gênero... tudo isso será revisto e, talvez, modificado no projeto que terá de passar pela Câmara Municipal antes de entrar em vigor.



Participação popular

Além do portal para as sugestões populares, os 12 núcleos setoriais estão engajados no levantamento de propostas para o PD, tanto na área de segurança quanto meio ambiente, desenvolvimento urbano, etc. Eles terão 30 dias para essa tarefa e, em seguida, peneirar as ideias e depois apresentá-las nos fóruns internos. Segundo o superintendente de Planejamento Urbano, da Secretaria de Planejamento, Daniel Rodrigues, intenção é estar com tudo discutido democraticamente e formatado até janeiro de 2018.



Cartão vermelho – Um dos pontos que poderão ser excluídos do próximo Plano Diretor é a obrigatoriedade de reserva de percentual de lotes para comércio. Os empreendedores reclamam, há anos, que esses lotes comerciais acabam subutilizados, como no ocorre nos conjuntos habitacionais Ilha de Marajó e no Beija-Flor.



Pró-árvore já – Já palpitando desde o início na formatação do próximo Plano Diretor, sugiro que seja incluída a obrigatoriedade de arborização de ruas e avenidas nos próximos loteamentos a serem construídos em Uberaba. E que as contrapartidas das empresas contempladas com benefícios fiscais possam abranger também projetos específicos de plantio e replantio de árvores nos logradouros públicos. Já pensou ruas inteiras plantadas com ipês? Ou acácias? Certamente o visual da cidade seria muito mais bonito e agradável.



Agora vai

Nas próximas semanas deverá ser publicado o edital de licitação para a repaginação do calçadão da rua Artur Machado. Obra está prevista para começar em janeiro, logo depois das festas de fim de ano. Detalhe: o projeto será estendido até a esquina com a rua Quintiliano Jardim, não em forma de calçadão, mas incluindo alargamento das calçadas e reconstrução dos passeios com a mesma identidade visual do primeiro quarteirão da Artur Machado. Quem sabe conseguimos uma verba extra através de emenda parlamentar para levar esse mesmo trabalho até a Presidente Vargas? Alô, deputados Aelton Freitas e Marcos Montes!



Frustrado

Leilão de imóveis realizado pela Cohagra no dia 12 só conseguiu apurar R$1 milhão com a venda do lote 1, contendo 27 lotes. Assim mesmo, apenas um interessado se habilitou. Para os dois outros lotes oferecidos pela companhia não apareceram interessados.



Viva a Dora!

Última remanescente dos antigos personagens folclóricos de Uberaba, “Dora Doida” vai ganhar festa de aniversário hoje no Asilo da Comunhão Espírita Cristã. Dora estava abandonada, quando o deputado Tony Carlos conseguiu um teto para ela viver seus últimos anos. A festa de hoje também será patrocinada por ele, que, aliás, também fez aniversário nessa sexta-feira.



De peso

Programação de palestras pela Adesg para Uberaba está de primeiríssima qualidade. Depois de Murilo Ferreira, esta semana, virá o diretor-executivo da Transpetro, Jones Alexandre Barros Soares, para falar sobre a atual situação da Marinha Mercante do Brasil. Palestra está marcada para segunda-feira, dia 2, às 19h30, no Anfiteatro Cecília Palmério.





Com a inauguração do Centro de Atenção à Saúde na avenida Dom Luiz Santana, nessa quinta-feira, a Unimed Uberaba está com tudo pronto para iniciar o atendimento aos servidores municipais. Médicos cooperados e até os integrantes do Conselho da cooperativa estão empenhados em prestar um atendimento de qualidade aos novos usuários. Na foto, o prefeito Paulo Piau no momento da assinatura da adesão ao plano de saúde da Unimed Uberaba