Montes diz que PSD tem bons nomes para disputar Presidência

Montes diz que PSD tem bons nomes para disputar Presidncia

Sandro Neves



Por que não?

“O PSD tem bons nomes à altura de uma candidatura presidencial.” Foi assim que o deputado federal Marcos Montes justificou, ontem, mais uma vez, o lançamento do nome do ministro Henrique Meirelles à sucessão do presidente Michel Temer. Nos últimos dias, MM tem sido insistentemente questionado a respeito desse assunto, como essa coluna informou na edição desta quinta-feira. Mas o parlamentar ressalta que quase todos os outros partidos já estão divulgando nomes de prováveis presidenciáveis, como PSDB, com Alckmin e Doria; o PT, com Lula; a Rede, falando em Joaquim Barbosa; o PDT, com Ciro Gomes, e assim por diante. O PSD, partido do qual MM é líder e tem a quinta maior bancada na Câmara Federal, conta com 39 deputados e também se sentiu no direito de apresentar um nome próprio na disputa presidencial de 2018.



Problema nenhum

Ao contrário do que muitos outros parlamentares da base governista têm alegado, Marcos Montes descarta toda e qualquer dificuldade para votação de projetos de interesse do governo em razão do lançamento do nome do ministro Henrique Meirelles a presidente da República. “Esse é um pretexto sem lógica” – ressalta. Há vários meses, segundo ele, já se prevê dificuldade de aprovação dos projetos do Executivo em razão da crise política, principalmente a reforma da Previdência. “Portanto, não será a indicação de Meirelles pelo PSD que criará obstáculo à votação” – arremata.



Ciro aqui

A propósito, o presidenciável Ciro Gomes deve desembarcar em Uberaba no dia 18 de novembro, data marcada pela Executiva estadual do PDT para a convenção municipal do partido. Ciro tem participado de convenções partidárias por todo o país e na segunda quinzena de novembro estará no Triângulo Mineiro. Com ele deverão vir, também, os deputados Mário Heringer e Subtenente Gonzaga, além do presidente da sigla em nível nacional, Carlos Lupi.



Matemática – O leitor Heraldo Luiz Afonso fez as contas e acha difícil que a empresa vencedora da licitação para explorar o estacionamento rotativo venha a ter lucro com a atividade. O raciocínio é o seguinte: a licitação está estimada em R$80 milhões em 10 anos. Isso significa R$8 milhões por ano, R$666 mil por mês, e R$23 mil por dia, aproximadamente. Dividindo-se esse valor pelo preço do estacionamento particular, R$5, serão necessários 4.600 veículos utilizando as vagas públicas por dia apenas para cobrir esse custo.



Matemática - 2 – Como na rua os veículos ficam sujeitos a danos e furtos, além de sol e chuva, obviamente o preço da hora no rotativo terá de ser menor do que aquele cobrado pelos estacionamentos particulares. E, se o raciocínio do leitor estiver correto, é provável que haverá necessidade de colocar mais de cinco mil carros por dia nas vagas das áreas Azul e Vermelha. Ele ainda destaca que o comércio de rua poderá sofrer impacto negativo dessa medida, já que os consumidores poderão se sentir penalizados com a cobrança do estacionamento público. A conferir.



Plano Diretor

Nesta semana, durante reunião com representantes do segmento de construção civil para discutir a elaboração de um novo Plano Diretor para a cidade, superintendente de Planejamento Urbano, da Secretaria de Planejamento, Daniel Rodrigues, disse que desde 2013 foram liberados mais de cinco mil lotes, e o perímetro urbano de Uberaba, que contabiliza hoje cerca de 330 mil habitantes, comporta até um milhão e 300 mil pessoas. E adiantou que, além da desburocratização de processos para facilitar os próximos investimentos no setor imobiliário, o município já estuda sobre algumas modificações nas leis que regem os empreendimentos imobiliários.



Roda viva

Os cálculos são do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Roberto Veludo: cada real investido na estrutura da construção civil movimenta R$5 no comércio local.



Verba gorda

Na tarde passada, o deputado federal Aelton Freitas comunicou à reitora Ana Lúcia Simões a liberação de R$5 milhões pelo governo federal para a construção do campus da UFTM em Iturama. A verba prevista inicialmente era de pouco mais de R$3 milhões, mas agora serão cinco milhões de reais de imediato e outros R$5 milhões até o fim do ano.



É o cara

Sabe quem vem a Uberaba no dia 28 de outubro? Ele: o "rei" Roberto Carlos. Show será no Centro Olímpico e poderá ser a última chance de os uberabenses verem de perto esse que é o ídolo de muitas gerações de brasileiros. Já estou na fila!