Especulações indicam que Saud pode delatar Wesley e Joesley Batista

Especulaes indicam que Saud pode delatar Wesley e Joesley Batista

Cada um na sua

Porta-Voz que circulou na sexta-feira publicou nada menos do que 21 portarias concedendo afastamento a servidores. E vem mais por aí. Entre os afastados, a maioria está lotada na Justiça Federal, que passará a arcar com os ônus da contratação. Mas há um número igualmente expressivo de servidores da Fundação Cultural de Uberaba, Feti e Procon, cuja situação será regularizada, ou seja, eles vão passar a integrar os quadros funcionais dos respectivos locais onde prestam serviço. É mera formalidade. O que chama a atenção é o caso da servidora que presta serviços no Instituto de Cegos. Cá pra nós, o Instituto de Cegos, assim como várias outras entidades filantrópicas sérias, deveria merecer um tratamento diferenciado, já que presta um serviço à comunidade que desonera o Poder Público.



Língua solta

Crescem as especulações em torno de supostas tratativas do uberabense Ricardo Saud com o Ministério Público para uma nova delação premiada. Desta vez, mirando exclusivamente os irmãos Joesley e Wesley Batista. Dias atrás, a coluna de Mônica Bérgamo publicou que aumentariam as chances de Saud tentar uma negociação paralela, para entregar detalhes capazes de comprometer ainda mais a situação dos irmãos da JBS, caso o acordo de delação premiada do grupo fosse inteiramente revogado. Segundo ela, “Joesley Batista e seu irmão, Wesley, acreditam que o executivo Ricardo Saud pode traí-los caso naufrague a negociação com o Ministério Público Federal para preservar benefícios que obtiveram no acordo de delação premiada”.

Língua solta - 2

Segundo a colunista da Folha, a desconfiança sobre Ricardo Saud é antiga. Cita, por exemplo, que no depoimento prestado à Procuradoria-Geral da República, o advogado da J&F, Francisco de Assis, relata que desde fevereiro, quando a possibilidade de colaborar com a Justiça começou a ser discutida na empresa, ele suspeitou que Saud “estava pronto para delatar o Joesley” e alertou o chefe. E mais: o advogado teria dito que “Saud costumava falar mal do chefe, inclusive com pessoas que depois chegou a delatar”. Parece que já vimos esse filme antes, em Uberaba...

Curiosidade - Câmara de Uberaba vai realizar pregão presencial no dia 5 de outubro para contratação de agência de turismo. Entre as atribuições exigidas das licitantes pelo edital estão as tarefas de marcação e remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais. Para onde estarão querendo ir nossos nobres vereadores?



Ajustes – Prefeito Paulo Piau e o secretário Rodrigo Vieira devem se reunir hoje para um balanço das contratações de concursados. Isso porque o concurso público “vence” no ano que vem e muitos dos classificados não foram e talvez nem sejam chamados. O destino dos que estão à espera da convocação poderá ser selado nesta terça-feira.



Stand by

Prefeitura teve de prorrogar, de novo, o processo seletivo para contratação de médicos em diversas especialidades. A explicação do secretário de Administração, Rodrigo Vieira, é a seguinte: como todos os concursados dessas áreas já foram chamados e diante da alta rotatividade, a opção foi pela prorrogação do processo seletivo, que permite contratação mais rápida em caso de necessidade de preenchimento de vaga nas áreas de cardiologia, endocrinologia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, entre outras.



Melhoramento genético

Assinado na sexta-feira o primeiro “Contrato de Fornecimento de Ferramentas para o Melhoramento Genético de Zebuínos” entre a ABCZ e a Asocebu, que é associação dos criadores de zebu da Bolívia. Presidente Arnaldo Manoel comemorou a oficialização do acordo, através do qual a ABCZ irá transferir tecnologia para a associação boliviana. Segundo ele, o país vizinho conta com um significativo rebanho zebuíno com qualidade genética e as duas associações têm um histórico de parcerias bem-sucedidas, como a do registro genealógico, na década de 1970.



É o cara!

Professor José Anchieta da Silva foi eleito, por aclamação, presidente da Academia Mineira de Letras Jurídicas, nessa segunda-feira. Exímio orador e jurista prestigiado no país, Anchieta será um dos palestrantes do 11º Congresso de Direito Processual de Uberaba, nestas quinta (28) e sexta-feira (29).

Pole position

O curso de Agronomia da Fazu conquistou o título de melhor faculdade de iniciativa privada do Brasil, na 6ª edição do Ranking Universitário Folha (RUF 2017). A Fazu ficou em 19º lugar em uma avaliação com mais de 195 faculdades, sendo a primeira instituição privada no ranking, ficando à frente da Ufscar, UFMT e UnB. A Fazu conquistou também o 10º lugar no reconhecimento do mercado, que traduz o nível de empregabilidade dos seus alunos.

Baba, baby!

Eleita para o quarto mandato como premiê da Alemanha, Angela Merkel tem pela frente um dilema de causar inveja: nos próximos anos, o governo deve aumentar o gasto público ou cortar impostos? Economia mais forte da Europa, a Alemanha tem hoje quase pleno emprego, superávit de 263 bilhões de euros (equivalente a 8,5% do PIB) na conta corrente e saldo positivo nas contas públicas federais de 24 bilhões de euros somente no primeiro semestre deste ano. O momento já é chamado de “milagre alemão”. Precisamos importar Angela Merkel para governar o Brasil!