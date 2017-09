Governo do Estado não paga salários na data marcada novamente

Governo do Estado no paga salrios na data marcada novamente

Novela dos salários

Mais uma vez o governo de Minas não depositou os salários dos servidores estaduais na data marcada. A segunda parcela teria de ser creditada na quinta-feira. Na manhã de ontem, porém, o governo garantiu que já havia pago 88% do funcionalismo. O parcelamento dos salários ocorre desde fevereiro de 2016. As remunerações de até R$3.000 são pagas integralmente, os vencimentos de até R$6.000 são quitados em duas parcelas, e os servidores que recebem acima desse valor têm o pagamento parcelado em três vezes. Uma judiação com quem trabalha e não tem culpa do caos financeiro no Estado.



Lata d’água na cabeça...

Das 150 mil ligações de água na cidade, o Codau recebeu 149 reclamações por torneiras secas na quinta-feira, o que equivale a menos de 1% do total. Ontem foram registradas 18 reclamações na parte da manhã e outras 35 à tarde. Embora o presidente do Codau, Luiz Guaritá Neto, tenha dito com todas as letras que ainda não há risco de racionamento, nas redes sociais o que não faltou foi post alarmista, disseminando o pânico.

Tietagem explícita

Foi uma boa sacada aproveitar a vinda da Seleção Brasileira de Futsal para inaugurar o CIE. E os jogadores não se fizeram de rogados. Foram gentis com os fãs, o que fez a tietagem correr solta, principalmente entre as crianças. Fim de semana com esporte em alta na cidade.



Papagaio de pirata – Luiz Dutra, presidente do Legislativo, causou boas risadas nos presentes à inauguração do CIE, nessa sexta-feira. Na hora da foto oficial, ele pulou na frente da primeira-dama Heloísa e não saiu mais. Imagine a cena...



Que abacaxi! – Supremo Tribunal Federal vai gastar R$11 mil nos próximos 12 meses para a compra de 33 tipos de frutas in natura e vegetais. A entrega deve ser parcelada. Chamam a atenção as quantidades de abacaxi (mil unidades) e laranja (dois mil quilos). Particularmente acredito que cada ministro deveria levar o próprio lanche de casa para o trabalho, como fazem todos os milhões de trabalhadores brasileiros. Mas, pelo menos, os ministros da Suprema Corte não estão comprando salmão, bacalhau, camarão e similares com o dinheiro do povo, ao contrário do que fez o governador de Minas, recentemente.



Nome novo

O ex-ministro Joaquim Barbosa poderá ser o nome da Rede na disputa pela Presidência da República, nas eleições do ano que vem. O convite informal para ele se filiar ao partido já foi feito. Mas o ex-ministro ainda não se posicionou sobre o pedido. Se aceitar, ele substituirá Marina Silva, cuja saúde anda preocupando seus correligionários. No primeiro semestre, Marina foi internada em Brasília após sentir fortes dores na região abdominal. Por isso, ela ainda é tratada na legenda como uma pessoa frágil.



Caneta na mão

Fiscais de Posturas não estão perdoando nada. Ainda bem. Para se ter uma ideia, no Porta-Voz do dia 15 foi publicado edital de notificação de nada menos do que 16 contribuintes. Principal infração continua sendo a sujeira nos terrenos. Mas outras infrações também têm motivado notificações, como passeios danificados e falta de número para identificar o imóvel. Interessante observar que proprietário de imóvel na rua Paraíba foi autuado por abandono da edificação.

Sem piedade

A propósito, nas quatro sessões da Junta Administrativa de Recursos de Posturas, todos os recursos apreciados foram indeferidos. Certíssimo. Não tem de passar a mão na cabeça de quem deixa terreno sujo, passeio quebrado, imóvel abandonado.

Encontro marcado

Uberaba vai sediar a 11ª edição do Congresso de Direito Processual nos dias 28 e 29. Realização do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Cepaj, OAB e Nova CAA, o evento trará à cidade juristas de expressão nacional, entre os quais o festejado Humberto Theodoro Jr., e o “prata da casa” Aurélio Wander Bastos, há anos radicado no Rio de Janeiro, com destacada atuação na docência acadêmica. As inscrições para o Congresso ainda podem ser feitas na OAB/Uberaba e na Livraria Lemos e Cruz. Imperdível!



Passo a passo

Conselheiros e diretores da Unimed Uberaba estão acompanhando de perto todos os passos da organização para o início do atendimento aos servidores da Prefeitura. Desde que venceu a licitação para operar o plano de saúde, a Unimed Uberaba está se preparando para prestar ao funcionalismo municipal o mesmo serviço de qualidade que já oferece aos seus demais usuários. A julgar pelo empenho e entusiasmo da equipe comandada pelo médico Vitor Maluf, a parceria da Unimed com a PMU tem tudo para dar certo. É só uma questão de tempo para ser aprovada pelos servidores.





