Tony Carlos confirma que helicóptero do Samu ficará em Uberaba

Tony Carlos confirma que helicptero do Samu ficar em Uberaba

É nosso!

Deputado estadual Tony Carlos está confirmando a destinação do helicóptero para o Samu Regional, em Uberaba, para atender ao Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Garantia teria sido dada a ele pelo governador Fernando Pimentel, durante o Fórum Regional do Governo de Minas, realizado nessa quinta-feira em Frutal, do qual participaram vários prefeitos da região arrebanhados pelo presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (Amvale), Rui Ramos, e deputados mineiros, entre outras autoridades.



Por entender

Fórum Regional do Governo de Minas realizado em Frutal deixou muita gente por entender os critérios utilizados pelo cerimonial na composição da mesa de autoridades. Acredite se quiser: vários prefeitos (inclusive Paulo Piau) foram ignorados, enquanto o ex-prefeito Anderson Adauto foi chamado para compor a mesa. AA nem ocupa cargo público mais...



Caro amigo

Chamou a atenção dos presentes no Fórum, também, o trecho do pronunciamento do governador Fernando Pimentel em que saudou os presentes, citando nominalmente Anderson Adauto, a quem chamou de “meu caro amigo”. Vale destacar que o ex-prefeito tem mergulhado de corpo e alma nas tratativas para manter Pimentel no comando do governo mineiro, num segundo mandato.



Pires na mão – Governador também falou sobre o acerto de contas entre o Estado e o governo federal, por conta dos efeitos da Lei Kandir. De acordo com os cálculos realizados pelo governo estadual, Minas teria direito a receber R$135 bilhões da União.



Abrindo o cofre - Para a ampliação do atendimento à saúde na região, foram entregues 20 ambulâncias e 39 veículos de uso geral, além do repasse de três ambulâncias básicas, uma UTI móvel e de R$1,67 milhão para o cofinanciamento do Samu de Uberaba. Interessante que no release oficial do governo constou que o Estado liberou recursos para a conclusão das obras do Hospital Regional, que já tem 20 leitos em funcionamento. E arrematou: “A expectativa é de que, até o início do próximo ano, o hospital esteja operando com capacidade total”. Oremos!

Dinheiro que sai

Está sacramentada a contratação da empresa Sigma Tecnologia e Assessoria Eireli pela Prefeitura de Uberaba, para acompanhamento da apuração do VAF (Valor Adicional Fiscal) no município. Preço do serviço é de R$690 mil e o prazo para sua realização, 12 meses. Pelo contrato, a Sigma está obrigada a disponibilizar software para gerenciamento eletrônico da declaração de movimentação econômica e fiscal, assim como monitoramento dos índices aplicados. Resta saber se daqui a um ano terá valido a pena o desembolso desses R$690 mil...



Digitalização

Para digitalizar documentos diversos, incluindo assinatura digital nas imagens, fé pública, solução web-to-print, a Codiub vai pagar à empresa Stoque Soluções Tecnológicas o valor de R$1 milhão 840 mil.

Lixo no lixo

Saiu finalmente resultado do pregão para fornecimento de lixeiras tubulares à Prefeitura. Vencedora do pregão foi a Delta Indústria e Comércio de Mobiliário Urbano. Valor da proposta homologada pelo secretário Antônio Oliveira não foi divulgado.



Cabidão

Cabidão dos gabinetes de vereadores continua aumentando. Porta-Voz dessa quarta-feira, dia 20, trouxe mais nomeações de assessores parlamentares, sendo para o gabinete do vereador Fernando Mendes, outro para Samuel Pereira e o terceiro para Thiago Mariscal. Quando é que isso vai parar?

Procura-se

Assessora de deputado federal Mara Papini está em busca de informações sobre o paradeiro de seu pai, Eurípedes Papini, conhecido por Pepita. Ele saiu para caminhar na tarde de segunda-feira e foi visto pela última vez, por volta de 17h, nas proximidades dos Correios. Ontem, até um carro de som circulou pela cidade pedindo ajuda das pessoas que puderem dar informações sobre ele e divulgando o número de telefone para contato: 99803-3642.

Endereço certo

A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG) oferece unidades de escritórios compartilhados - pensados exclusivamente para os profissionais da área. São ambientes multifuncionais, equipados com computadores, impressoras, scanner, internet banda larga, telefone e apoio audiovisual, e abertos gratuitamente a advogados da capital e do interior. Ao todo são 32 estações de trabalho, 16 escritórios, cinco salas de reunião e duas grandes salas de treinamento, além de auditório informatizado, espaço de convivência e cozinha. Os usuários podem contar também com o atendimento personalizado feito por secretárias. Uma conquista e tanto para os advogados mineiros.