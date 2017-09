Financeiras negam crédito consignado para servidores estaduais

Financeiras negam crdito consignado para servidores estaduais

Sofrimento sem fim

Além de atrasar e parcelar salários, o governo de Minas vem causando outro transtorno aos funcionários públicos do Estado. Instituições financeiras estão negando a liberação de crédito consignado aos servidores, alegando inadimplência da categoria. Isso porque o governo não está repassando às agências bancárias os valores que são descontados já na folha de pagamento. A denúncia foi feita na tarde dessa quarta-feira pelo deputado Sargento Rodrigues, com base nas reclamações feitas pelos próprios servidores. E olha que, apesar de tudo isso, o governador Fernando Pimentel aparece como favorito nas eleições de 2018...



A bênção, por favor

Depois que essa coluna levantou a lebre, a assinatura do contrato entre Secretaria de Serviços Urbanos e empresa do sobrinho do titular da pasta foi enviada à Procuradoria-Geral da PMU para parecer sobre a legalidade da homologação da licitação. O caso envolve a contratação de dois ônibus, pelo valor de R$196 mil.



Consulta virtual

Confirmado para segunda-feira o lançamento oficial do prometido programa de consulta prévia online. Objetivo é agilizar as consultas para os empreendedores e zerar as reclamações contra a demora da Seplan para responder à consulta prévia às obras e aos loteamentos. Software foi desenvolvido pela Codiub.



A jato - Começa hoje a distribuição das carteirinhas da Unimed aos servidores municipais. Entrega será feita no anfiteatro do Centro Administrativo. Diga-se de passagem que a confecção dessas carteirinhas ocorreu em tempo recorde.



Fatia do bolo – Ex-prestadora de serviços ao município, a RN Metropolitan não ficará desamparada. Continuará operando o plano de saúde dos servidores lotados no Codau, Codiub e Cohagra.



Desinteresse

Foi julgada deserta a licitação para fornecimento de combustível aos dois únicos carros da Codiub. Nenhum posto se interessou pelo assunto. Bom será se a Feti tiver melhor sorte no pregão marcado para o dia 6 de outubro...



Ciro na região

Convenções do PDT em Uberaba e Uberlândia deverão ser realizadas na mesma semana ou até mesmo em data única, em outubro. Na semana que vem, os presidentes de partido nas duas cidades irão se reunir com o comando estadual da sigla para definição. Segundo o advogado Jacob Estevam, que comanda o PDT aqui, é certo que o presidenciável Ciro Gomes participará das duas convenções.



Próximo ministro

O ministro dos Esportes, Leonardo Picciani, desembarca em Uberaba amanhã. Ele vai participar da inauguração do CIE (Centro de Iniciação ao Esporte), construído no bairro Beija-Flor, com verbas federais e contrapartida da Prefeitura. São duas quadras cobertas, sendo que uma delas possui estrutura de ginásio com piso emborrachado profissional. O projeto do CIE visa à identificação de potencial entre crianças e jovens que a partir daí receberão formação para se tornar atletas de alto rendimento. Oremos!



Bola na rede

O espaço também vai receber a visita da Seleção Brasileira de Futsal, que já está em Uberaba para os dois jogos contra o Uruguai, no Centro Olímpico. O presidente da Funel não perdeu tempo e convidou a Seleção, em especial o craque Falcão, para conhecer o CIE. Detalhe: todos os que trabalharam na obra do CIE foram convidados pelo prefeito Paulo Piau para a inauguração.



Chuva de denúncias

Ministério Público de Defesa do Patrimônio está abarrotado de denúncias contra integrantes do governo municipal. Já ganhou até apelido de "sucursal da Justiça do Trabalho", por causa do excesso de processos...

No topo

O Shopping Uberaba mais que triplicou ao longo dos seus 18 anos e tem tido o cuidado de manter um mix qualificado e com lojas que oferecem produtos de qualidade. Uma de suas lojas é a da rede Vivara, que ganhou destaque na Folha de S.Paulo desta terça-feira, porque está completando 55 anos e com o título de maior rede de joalherias do Brasil, com 62 ao todo.



Tião, mil vezes Tião

Tião Silva era um cidadão determinado (quase de ideia fixa). Por vezes incompreendido, mas indiscutivelmente foi uma dessas pessoas imprescindíveis. Um incendiário – para alguns. Um visionário, para outros. Tinha uma energia incrível e estava sempre dando seus pitacos nos mais diversos temas, sempre defendendo Uberaba e focado no desenvolvimento, no futuro, na cobrança de ética e trabalho. Muitos de seus feitos merecem registro, mas talvez o mais marcante tenha sido a fundação da Assidua, dando origem à realização de feiras de indústrias, lá na década 1980. Tião Silva foi um sujeito muito interessante, peculiar, irreverente, indispensável. Quem dera Uberaba tivesse muitos outros Tiões...