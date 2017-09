Especulações colocam em dúvida licitação de novo cemitério

Especulaes colocam em dvida licitao de novo cemitrio

Carta marcada?

Quanto mais o tempo passa à espera da publicação do próximo edital de licitação do novo cemitério de Uberaba, mais crescem as especulações sobre os bastidores do certame. Afinal, há muitos interesses em jogo, e muitos interessados travando verdadeira "guerra". Mas, além de gerar desconfiança em relação à lisura da disputa, a demora na publicação do edital alimenta toda espécie de conversa fiada e rumores acerca de “ajeitamentos” nas exigências. Tanto assim que já corre pela cidade comentário sobre o conteúdo da conversa de conhecido empresário tido e havido por falastrão. Numa roda de amigos em Jaguara, ele teria dito que ninguém vai tirar dele a vitória no certame, porque já estaria com “tudo acertado” na Prefeitura...



Palavras ao vento

Veja como são as coisas: esse mesmo empresário revelou na roda em Jaguara que foi dele a ideia de incluir no novo edital de licitação uma exigência de comprovação de experiência em gestão de cemitérios. Ele próprio não tem experiência alguma nesse segmento. Mas já teria conseguido um “sócio” no interior de São Paulo, que é do ramo. Chegou a dizer o nome do cidadão, cuja inicial é A. Essa jogada, além de lhe assegurar a vitória, criaria obstáculo para eventuais concorrentes locais. Pelo sim, pelo não, convém o Ministério Público ficar de olhos bem abertos.



Área definida

No primeiro edital de licitação do cemitério, que foi brecado pelo MP, cada concorrente deveria apresentar sua área para a implantação do cemitério-parque. Segundo consta, havia duas áreas na disputa, cada qual defendida por um grupo. Uma dessas áreas situava-se às margens da BR-262, e outra na região sudoeste, próxima ao Beija-Flor. Agora, segundo noticiou o empresário na conversa com amigos em Jaguara, a Prefeitura escolherá uma área. De posse da informação privilegiada, ele teria negociado a área com herdeiros do falecido milionário Zezinho Elias, mais conhecido por “Tio Patinhas”. Ou seja, estaria "tudo acertado".



É sério? - Essa conversa sobre a licitação do cemitério não seria digna de crédito algum, não fosse o empresário ligado ao governo municipal e apoiador da reeleição do prefeito Paulo Piau, em cujo governo mantém “apadrinhados” ocupando cargos de confiança.



Sem previsão – Consultada, a Secretaria de Comunicação da PMU informou que não há previsão de data para a publicação do malfadado edital de licitação do cemitério-parque em Uberaba.



Bem clarinha

Uberaba pode receber iluminação com lâmpadas de LED sem ônus para os cofres do município. Foi o que o presidente do Legislativo, Luiz Dutra, comentou em plenário nessa terça-feira. Dutra aproveitou para criticar o que chamou de “falta vontade política” para tornar a cidade melhor iluminada. “Se o Poder Público quiser, em um ano é possível transformar a iluminação da cidade”, disparou o presidente. No embalo, outros vereadores pegaram carona no assunto, reclamando da escuridão da cidade. Aqueles que participaram do Seminário de Vereadores do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba se revelaram encantados com o centro da vizinha Araxá, que já está totalmente iluminado com LED.



São Tomé

Em matéria de iluminação, Uberaba não consegue deslanchar. Basta lembrar que tem um processo de Parceria Público-Privada emperrado há um tempão no Tribunal de Contas do Estado. Ora, se o Executivo não consegue resolver essa questão, por que o presidente da Câmara não apresenta ao prefeito Paulo Piau a alternativa que ele diz ter para a troca das lâmpadas convencionais por LED, sem custo para os cofres públicos?



Círculo virtuoso

Cerca de mil pessoas prestigiaram a solenidade realizada pela ONG Pró-Vida, em Piracicaba, no sábado. A Pró-Vida reúne voluntários que fazem doações sistemáticas a instituições selecionadas a partir de critérios extremamente rigorosos. Uma dessas instituições foi a Associação de Combate ao Câncer do Brasil Centra/Hospital Hélio Angotti, de Uberaba. Outras 64 entidades de 12 estados receberam doações diversas, incluindo veículos, materiais de construção, equipamentos, etc.

Homenagem

A ACCBC teve aprovada a doação de instrumentos para cirurgia endoscópica, caixa cirúrgica para neurocirurgia, respirador, sensores para oxímetro, gerador de marca-passo, válvula reguladora de pressão e macas. As doações da Pró-Vida serão entregues dentro de aproximadamente um mês. O interessante é que as doações não são feitas em espécie, mas em equipamentos necessários ao tratamento de saúde. Outro fato que merece destaque é que, na mesma solenidade na qual as instituições são contempladas com as doações, elas devem compartilhar o momento com parceiros fundamentais à sua atividade, em seus respectivos municípios. Entre outros, a ACCBC escolheu o Jornal da Manhã para receber essa homenagem, o que muito nos honrou.



Jornal da Manhã foi representado pelo jornalista Paulo Sérgio Ferreira, que já integrou o time da casa e hoje é assessor de comunicação do Hospital Hélio Angotti, na solenidade em que a Pró-Vida contemplou a ACCBC com doações importantes; na foto estão ainda Délcio Scandiuzzi e Geise Degraff, pela associação, e representantes da doadora