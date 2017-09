Após prisão, uma declaração de Fahim começou a ser especulada na cidade

Aps priso, uma declarao de Fahim comeou a ser especulada na cidade

Carga explosiva

Caiu como uma bomba atômica a notícia, logo cedo, da prisão do ex-secretário municipal de Saúde e ex-deputado estadual Fahim Sawan. No início da manhã as notícias eram somente sobre ação de busca e apreensão, mas logo veio a informação de que ele estava preso. Apesar de a prisão não ter sido em função da operação Aurélio, que investiga desvio de recursos e superfaturamento na compra de medicamentos, mas por conta da apreensão de grande dinheiro em espécie e algumas notas fiscais “fraudadas”, a notícia mexeu com muita gente.

Eu não

A Prefeitura tratou logo de emitir nota explicando que tão logo surgiram as denúncias, a administração municipal tomou providências ao abrir investigação interna, via Controladoria Geral. Como havia indício de irregularidades, o relatório foi encaminhado ao Ministério Público, que agora deflagrou a operação. E faz questão de ressaltar que a PMU é vítima e não ré. Uma coisa é certa: até outubro, quando foi instaurada a sindicância, o prefeito Paulo Piau dizia confiar em Fahim. Pois é!

Tem delação?

Agora, em tempos em que delação premiada virou moda no país, tem muita gente torcendo para que Fahim Sawan feche um acordo com o Ministério Público e jogue muita titica no ventilador. Isso, é claro, está sendo atribuído à turma do “quanto pior, melhor”. Dizem que não sobraria pedra sobre pedra. Vixe!

Sem teto

Falando em delator, o blog “O Antagonista”, que a coluna vem seguindo praticamente desde o começo da Lava-Jato, publicou esta semana que Ricardo Saud, da JBS, havia sido expulso de casa. O problema é que a mulher dele não teria gostado de conversa entre Ricardinho e Joesley Batista, que constava na “gravação acidental” e que acabou culminando na prisão de Saud e Batista. “Pelo menos agora o executivo da JBS tem onde dormir”, registrou o blog. Ô coitado!

Do peito

Em Uberaba muita gente ainda enche a boca para dizer que é amigo de Ricardo Saud. E aonde a gente vai, alguém tem uma historinha com "Ricardinho" pra contar. Será que essa “amizade” vai continuar?

Sem partido

Voltando a Fahim Sawan, que é filiado ao PDT, ele pode ser expulso do partido depois dos últimos acontecimentos. Consultado, o presidente da sigla em Uberaba, advogado Jacob Estevam, disse que a Executiva estadual já tomou conhecimento dos fatos e deve analisar a situação. É o velho ditado: quando tudo tá ruim, pode piorar ainda mais.

Quem diria

Iniciativa do deputado Marcos Montes, líder do PSD na Câmara Federal, acabou tendo interferência até na Bolsa de Valores. Segundo o Infomoney, “Ibovespa renova maior fechamento da história pela 3ª vez de olho em candidatura de Meirelles”. Realmente o parlamentar uberabense não imaginava a extensão que tomaria almoço planejado por ele para aproximar o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, da bancada pessedista. O ministro é filiado ao PSD, mas extremamente técnico, e MM quer "despertar o lado político dele". Repercussão até na economia...

Ampliando horizontes

Já que o assunto é candidatura, nos bastidores da política local, uma possível do vereador Franco Cartafina a deputado estadual tem sido levada mais a sério. Franco faz um bom mandato na Câmara, tem ampliado seu grupo político na cidade e circulado com desenvoltura pela região. Ontem, foi ao encontro de vereadores no 1º Seminário Legislativo Macrorregional do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em Araxá. Tem feito escola e seguidores por onde passa.

Beicinho

E não é que o DEM ficou de beicinho porque não foi chamado para receber o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, que esteve na cidade ontem? É bem verdade que o presidente Luiz Guaritá está fora do país, mas os democratas históricos se sentiram desprestigiados. Pode?!

Lata d’água na cabeça

Moradores do Jardim Itália estão tiririca com a falta de água no bairro. Todo dia não tem água. E o Codau diz que não é responsabilidade dele. É da loteadora! Então, tá, né! Reclamar pra quem? Pro papa?

Maldito sistema

E quem foi ao Codau, na avenida Leopoldino de Oliveira, na quarta-feira, tentar resolver algum pepino, teve que aturar outro problema talvez maior. Deram de cara com um aviso informando que o maldito sistema estava fora do ar e demoraria a voltar. Uma, duas e até três horas foi o tempo que muitos esperaram, sem sucesso, a volta do tal sistema. E toma paciência...

Sem dó

Funcionários se explicavam, mas não convenciam idosos, grávidas, deficientes e os que também tinham muita coisa pra fazer. Um dos que choravam pelos cantos bradou: “E quem vai pagar esse atraso no atendimento?”. “O sistema”, ironizou outro já "p" da vida. Prefeito Piau e Luiz Guaritá não foram poupados. Pois é...

Cláudio Basílio/Liderança PSD



Almoço organizado por Marcos Montes, que acabou acontecendo na casa do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acabou repercutindo até na economia