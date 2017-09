Marcos Montes pede Meirelles para disputar Planalto em almoço com PSD

Marcos Montes pede Meirelles para disputar Planalto em almoo com PSD

Marilu Teixeira - redatora interina

Cláudio Basílio de Araújo/Liderança do PSD



Deputado Marcos Montes, líder do PSD na Câmara Federal, foi cercado por jornalistas de Brasília após almoço na casa do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles

Superstar

Líder do PSD na Câmara, deputado federal Marcos Montes - majoritário em Uberaba e no Triângulo Mineiro - não fazia ideia do que o esperava do lado de fora da casa do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, depois do almoço planejado por ele para aproximar o ministro da bancada pessedista. O ministro é filiado ao PSD, mas extremamente técnico, e Marcos Montes quer "despertar o lado político dele".

Eleições 2018

Os jornalistas que aguardavam do lado de fora queriam saber se esta "aproximação" tem a ver com as eleições de 2018 - ou melhor, se MM está preparando uma pré-candidatura de Meirelles à Presidência da República. Marcos Montes não confirmou, mas não negou. Muito pelo contrário. Lembrou que a economia está saindo do fundo do poço graças ao ministro, que o PSD fica orgulhoso disso, e que "feliz da legenda que tem nomes à altura de uma Presidência da República".

Recapitulando

Encontro entre Meirelles e a bancada estava programado para acontecer na casa de MM. Ele ofereceria um café da manhã, que foi substituído pelo almoço na casa do convidado especial. Acontece que o presidente Michel Temer (PMDB) marcou café da manhã com os líderes partidários e Meirelles para o mesmo dia. Neste caso, para falar sobre a boa fase da economia brasileira.

Visibilidade

Com tanta movimentação, Marcos Montes acabou virando notícia na grande imprensa nacional. Todos os sites publicaram a entrevista do parlamentar com destaque e o uberabense ganhou mais visibilidade que o próprio ministro. Quem tem estrela na testa, brilha!

Rasgando seda

O ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda, do PSB, não esconde de ninguém que é pré-candidato ao governo de Minas e tem percorrido várias cidades para, segundo ele, ouvir a comunidade. Ontem, Lacerda foi recebido pelo prefeito Paulo Piau, no gabinete. O deputado Lerin, correligionário do ex-prefeito e adversário de Piau nas duas últimas eleições, estava junto e presenciou uma troca de elogios entre ambos. Deve ter se coçado todo...

Eu e você, você e eu...

Piau destacou que gosta do perfil de Lacerda, o qual classificou de mais técnico do que político, e lembrou a atuação conjunta na Frente Nacional de Prefeitos. Papo vai, papo vem, Piau ainda brincou que não estava declarando voto e arrancou risadas. Disse que fazia justiça à atuação de Lacerda, que, por sua vez, disse possuir um perfil parecido com o de Piau como pesquisador.

Modelo

Lacerda disse que acompanha o trabalho do prefeito e que só ouve boas notícias sobre a cidade. E mais, se identifica com a visão de Piau e até recomenda a muitos gestores que conheçam o que está sendo feito em Uberaba, que classificou como uma cidade competitiva e inovadora. Desse jeito, Uberaba nem precisa de propaganda.

Vice, eu?

Diante de tanta “rasgação de seda”, alguém sugeriu que o Triângulo Mineiro integre a chapa majoritária e ainda lançou o nome de Piau como vice de Lacerda ou até mesmo para o Senado. Ao seu estilo, Piau desconversou, mas fez coro quanto à necessidade de uma representatividade maior da região. Lacerda concordou e chegou a dizer que Minas precisa aprender muito com o Triângulo e para isso é preciso abrir mais os olhos para a região. Sintomático, não?

Pito

Mas nem tudo foram flores. Piau deu o maior pito em sua assessoria depois que exibiram vídeo promocional sobre a cidade. O problema é que os dados não estavam atualizados. Dizem que voou pena pra todo lado. Ih!

Rumo ao prumo

Na Câmara Municipal, Marcio Lacerda foi tratado como candidato a governador. Na cara dura, os vereadores fizeram vários pedidos, caso ele seja eleito. Samuel Pereira até já fez o slogan da campanha: "Minas rumo ao prumo". Pode?

Tombei

Kaká Carneiro pediu o retorno da Megaleite para Uberaba. E voltou a dizer que "engavetou" o Título de Cidadão Uberabense a Fernando Pimentel pela falta de consideração dele para com a cidade e ainda exigiu alguém da cidade no primeiro escalão de um eventual governo de Marcio Lacerda. Que coragem, hein!

Plano de governo

Já Franco Cartafina não aguentou tantas demandas a Lacerda. Disse que estava se sentindo em uma reunião de campanha, com elaboração de plano de governo, e aproveitou para defender os princípios éticos na política. Aff!

Uai, e os outros?

Mas quem se superou mesmo foi o presidente da Câmara, Luiz Dutra, que chamou a atenção de Marcio Lacerda, dizendo que a Câmara de Uberaba é altamente qualificada, principalmente “do nível intelectual dos vereadores”. Chamou atenção assim: “Como o senhor pode ver”... E disse mais, que esta é a Câmara mais preparada que ele já integrou. Xiii!!!