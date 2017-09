Medidas adotadas pela Petrobras colocam planta de amônia mais longe

Medidas adotadas pela Petrobras colocam planta de amnia mais longe



Nelson Jr., gestor de marketing da rede Bahamas, recebeu o diretor executivo do Grupo JM de Comunicação, Luiz Ciabotti, na inauguração do atacarejo na avenida Nossa Senhora do Desterro, nesta terça-feira



Atacarejo Bahamas

Cumprindo fielmente o cronograma, foi inaugurada nesta terça-feira a segunda loja do Grupo Bahamas em Uberaba e a 12ª loja da rede. A construção do atacarejo começou em janeiro deste ano e consumiu exatos oito meses. E olha que o prédio foi erguido num terreno de 10 mil m², sendo 2.840m² de área construída. Impressionante como na iniciativa privada os cronogramas são cumpridos, sem necessidade de aditivos para esticar prazos e elevar preços, ao contrário do que acontece com as obras públicas pelo país afora. Que o digam os dois braços do BRT em Uberaba, obra que se arrasta sem qualquer garantia de prazo para conclusão.



Investimento de peso

O investimento do Grupo Bahamas no seu atacarejo de Uberaba chegou a 12 milhões de reais. E não deve ficar apenas nesse valor. O Grupo Bahamas estuda a implantação de mais cinco unidades no próximo ano, sendo possivelmente mais uma em nossa cidade. O melhor: nessa primeira etapa, o atacarejo vai gerar mais de 150 empregos. Em tempos bicudos como os atuais, notícias assim são um alento, pois cada vez mais as pessoas necessitam de trabalho.



Braços abertos

Depoimento de colaborador que começou recolhendo carrinhos de supermercados no Bahamas do Praça Shopping e foi promovido na unidade do atacarejo emocionou os convidados da inauguração da nova loja. Da mesma forma, os depoimentos do presidente do Grupo Bahamas, Jovino Campos, e do vice-presidente, Paulo Roberto Lopes, foram aplaudidos com entusiasmo quando agradeceram a acolhida de Uberaba aos investidores. Ponto para o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Renato Gomes, e o prefeito Paulo Piau, que literalmente bateram na sede da empresa e conseguiram a nova unidade para a cidade.

Econômico - Piau tinha agenda na capital do Estado na tarde de ontem e economizou dinheiro pelo menos na ida. Da festa do Bahamas o prefeito seguiu de carona no helicóptero da rede para Belo Horizonte.



Revelação – Partiu do vice-presidente do Grupo a revelação de que o Bahamas já adquiriu outras áreas e pretende inaugurar novas lojas em Uberaba. “Estamos muito empolgados com Uberaba e em breve teremos mais novidades”, disse Paulo Roberto. Oremos!

Caso perdido?

Embora o prefeito Paulo Piau tenha até comemorado o anúncio das unidades de fertilizantes da Petrobras em Três Lagoas e Araucária, é extremamente preocupante ver a unidade de Uberaba fora da lista. Enquanto as outras fábricas disponibilizadas para venda já estavam bem adiantadas quando estourou o escândalo do “petrolão”, a de Uberaba não tinha nada além de terraplenagem. Para piorar, a Petrobras rescindiu o contrato com a Toyo Setal e esta, por sua vez, vendeu os equipamentos adquiridos para a fábrica uberabense. Ou seja, aqui a planta de amônia não tem um prédio construído sequer parcialmente como as outras duas que a Petrobras vai vender, muito menos tem equipamentos. Ao que tudo indica, não passa de uma intenção de obra, ou de um projeto no papel. Verdade seja dita: a fábrica de amônia de Uberaba parece cada vez mais distante de se concretizar.



Vassoura já!

Em que pese Uberaba ser a 8ª cidade mais limpa do Brasil, moradores das ruas Senador Pena (centro) e Bahia (Santa Maria) reclamam que há meses não veem varredores de rua por lá. É cada um por si e a rua por todos...



Segundo tempo

Diante da fraquíssima adesão ao Plano de Regularização de Créditos Tributários, o Estado está reabrindo novo prazo para os devedores de ICMS quitarem seus débitos. Desta vez, o prazo será estendido até o dia 25 de outubro para adesão, e até 31/10 para pagamento à vista ou da primeira parcela.

Laços com Uberaba

O vice-procurador-geral da República José Bonifácio Borges de Andrada, mineiro de Barbacena, foi eleito pelos subprocuradores em Brasília para ocupar a vice-presidência do Conselho Superior do Ministério Público Federal, para dois anos de gestão, período em que o Conselho Superior será presidido pela futura procuradora-geral da República, Raquel Dodge. O procurador é irmão do desembargador Doorgal Andrada, do TJMG, que atuou como juiz diretor do Fórum de Uberaba.



Prêmio

Está marcada para amanhã, às 17h, no auditório da OAB/Uberaba, a homenagem à promotora de Justiça Miralda Dias Dourado de Lavor, pelo prêmio CNMP 2017 ao projeto “Oficinas de Parentalidade”, por ela coordenado. Na oportunidade, será apresentado um balanço sobre os três anos de projeto em Ubera