Mesmo em segredo de Justiça, investigação de secretário gera tensão

Mesmo em segredo de Justia, investigao de secretrio gera tenso

A fundo

Em razão do segredo de Justiça decretado no processo que apura denúncia contra secretário municipal, não se sabe ao certo até onde o Ministério Público está aprofundando as investigações que envolvem supostas concorrências públicas com cartas marcadas. No entanto, a julgar pelos comentários de bastidores, terceiros envolvidos na denúncia estão intranquilos diante da possibilidade de quebra de sigilo fiscal, principalmente. Um dos mais preocupados seria sobrinho do denunciado. Consta que nos últimos seis meses, empresa de propriedade dele teria vencido licitações exatamente na pasta comandada pelo tio, inclusive recentemente (pregão presencial 135/2017) para locação de dois ônibus.



Varreu mesmo?

Tem mais fumaça por aí... Desta vez relacionada a questões envolvendo limpeza urbana, que sempre são fonte de desconfiança e falação. O principal alvo da desconfiança está diretamente relacionado à impossibilidade de fiscalização do serviço prestado, ou seja, se a metragem linear de ruas varridas corresponde realmente à informação lançada na nota de cobrança.



Quinta quente

A quinta-feira vai ser movimentada em Uberaba. Pela manhã desembarcará aqui o presidente da Codemig, Marco Antônio Castelo Branco, que receberá o título de cidadão uberabense. À tarde será a vez do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Às 15h, ele se reunirá com empresários e lideranças classistas reunidos na sede da Aciu para debater aspectos das reformas política, tributária e previdenciária. A ideia de convidar Maia para o encontro surgiu durante a participação do deputado Marcos Montes na série Diálogo Político, realizada pela Associação Comercial, e foi abraçada pelo G9.



Vai mal - Prisão temporária de Joesley Batista e Ricardo Saud coloca Uberaba mais uma vez na mídia nacional de forma negativa. Lamentável!



Respingos – Apuração dos fatos envolvendo Ricardo Saud poderá arrastar outros uberabenses ligados a ele para os domínios da Lava-Jato. É questão de tempo.



Provas ocultadas

Segundo o blog “O Antagonista”, “no pedido de prisão feito por Rodrigo Janot há menções ao último depoimento de Ricardo Saud, no qual ele diz que contou ao ex-procurador da República Marcelo Miller que havia grampeado o ex-ministro José Eduardo Cardozo. Saud relatou a Miller sobre uma proposta do advogado Marco Aurélio, sócio de Cardozo, envolvendo a venda de serviços do ex-ministro à JBS — a proposta foi feita num jantar na casa de Joesley Batista, em São Paulo. É esse jantar que foi gravado. Ao comentar sobre o áudio do jantar com Marcelo Miller, o procurador disse que aquilo ‘daria cadeia’ e que ‘iriam para cima dele e de José Eduardo Cardozo’. Para o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ficou claro que Miller aconselhou Saud a não entregar o áudio na delação premiada. Essa manipulação das provas ajudou a fundamentar o pedido de prisão de Miller, que acabou negado por Fachin”. E mais: o escritório que defende Joesley Batista teria enviado e-mails a Janot, provando o jogo duplo de Marcelo Miller... A esta altura, o ex-procurador também deveria estar atrás das grades, junto com Joesley e Saud. Não se justifica ele ter sido poupado.



Às escondidas

“Segundo a PGR, conversas como a de Cardozo ‘não apenas deixaram de ser entregues ao Ministério Público Federal como foram levadas ao exterior, em aparente tentativa de ocultação dos arquivos das autoridades’.” Esta teria sido uma das motivações do pedido de prisão de Ricardo Saud, feita pelo procurador Rodrigo Janot. Houve quebra de confiança, o que resultou em rescisão dos benefícios da delação premiada.



Cozinha agitada

A julgar pela publicação do Porta-Voz do dia 6, a cozinha da Câmara Municipal vai trabalhar dia e noite nos próximos 12 meses. Para se ter uma ideia, o Legislativo vai adquirir 50 botijões de 13kg, representando despesa da ordem de R$23.400. Benza Deus!



Descarte correto

O Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social realiza, a partir de hoje até o dia 12 de outubro, campanha para o descarte correto de lâmpadas fluorescentes. A ação faz parte do projeto Empresas Ligadas, que tem por objetivo dar o destino adequado a esse tipo de resíduo. Em abril deste ano, foram descartadas 7.827 lâmpadas fluorescentes.



Investimento de peso

Com investimento superior a R$1 milhão, a Oral Unic abre as portas em Uberaba, hoje. E chega com um conceito diferenciado de atendimento odontológico, pois, além dos consultórios, contará com centros cirúrgico totalmente equipado e de diagnóstico por imagem digital no mesmo prédio, na avenida Santos Dumont. Sob o comando de Pedro Paiola e Sohail Smaili, a Oral Unic começa com quatro cirurgiões-dentistas e equipe de apoio que chega a 10 pessoas. Em nível nacional, a franquia é comandada por Nadim Farid Nicolau Neto, que estará presente na inauguração da clínica em Uberaba.



Jairo Chagas



Sohail Smaili e Pedro Zanin Paiola comandam a Oral Unic em Uberaba