Mudança de plano de saúde complica a vida de servidores

Mudana de plano de sade complica a vida de servidores

Saúde em xeque

É complicada a situação dos servidores municipais que precisam de médico. De um lado, o contrato entre o município e a RN já está na prorrogação e será encerrado no dia 30. Com isso, está dificílimo marcar consultas com os médicos conveniados. De outro lado, o convênio com a Unimed ainda não está em vigor, o que impossibilita a marcação de consultas pelos servidores municipais. Ou seja, ter o plano de saúde hoje não significa garantia de atendimento médico, nem para o servidor, nem para seus dependentes.



E a economia?

Muitos servidores recorreram à coluna para reclamar dos novos preços que terão de pagar pelo plano de saúde. Argumentam que a Prefeitura anunciou economia de R$18 por pessoa quando a Unimed venceu a licitação, mas essa economia não beneficiará o servidor. Pelo contrário: o servidor será penalizado. Vejam um dos casos relatados por e-mail endereçado à coluna: o plano do servidor titular vai passar de R$166,29 para R$234,23, mensais. Já o do pai, que é seu dependente, saltará de R$284,17 para R$608,49. “Sem reajuste de salários há três anos, a maioria dos servidores não terá condições de arcar com esse aumento”, desabafa. Pois é. O efeito colateral poderá ser a superlotação nas unidades básicas de saúde e nas UPAs...



Sem precipitação

Por outro lado, o secretário municipal de Administração, Rodrigo Vieira, informa que o contrato com a Unimed será assinado na terça-feira e, a partir daí, a equipe da cooperativa médica estará na PMU para atendimento pessoal aos servidores, para tirar dúvidas sobre valores do plano tanto para o titular quanto para os dependentes. Além disso, será distribuído material impresso explicativo para ser entregue aos servidores. Embora admitindo que os valores para dependentes darão um salto, o secretário Rodrigo Vieira diz que não é hora de precipitação.



Olha o cabide! - Engana-se quem pensa que só a Prefeitura está vitaminando a folha de pagamentos mediante nomeações de comissionados. A mesma cena se repete no Legislativo, porém em “caráter de interinidade”. A conferir.



Tintim por tintim – Codau vai realizar audiência pública no dia 5 de outubro para apresentação do projeto referente à barragem de perenização “Prainha”. Audiência começará às 9h, no anfiteatro do Centro de Educação e Tecnologia Ambiental, na Univerdecidade. Ambientalistas já anotaram o compromisso na agenda.

A zero

Clientes da agência centro da Caixa, na Leopoldino de Oliveira, formaram fila gigante na manhã dessa sexta-feira. Muitos deles chegaram ao banco bem cedo, para sacar dinheiro nos caixas eletrônicos, mas não tinha dinheiro lá. A liberação dos valores só começou depois das 10h, mesmo assim o dinheiro só foi disponibilizado em poucas máquinas e logo acabou, sem conseguir atender a todos os clientes. E foram chegando novos clientes para sacar, sem sucesso. Teve cliente que ficou quase duas horas na fila do caixa eletrônico. E olha que essas máquinas foram criadas para agilizar o atendimento. Imagine se fosse para dificultar!



Reclame ao papa!

Clientes da Caixa bem que tentaram registrar a reclamação contra a demora no abastecimento dos caixas eletrônicos e a falta de respeito à clientela. Mas reclamar a quem? Gerente não estava na agência. Procon estava de recesso. O jeito foi acionar o 0800, mas apenas para registro, já que não há esperança de que medidas serão adotadas para evitar o repeteco desse fato.



Quentinha

Agora que o inverno está acabando, a Secretaria de Desenvolvimento Social vai finalmente comprar equipamento novo para aquecimento da piscina do UAI. Nessa segunda-feira já se saberá qual a empresa vencedora da licitação, que foi orçada em pouco mais de 20 mil reais. Aleluia!



No paredão

Porta-Voz publicado no dia 6 amargou o feriado de pelo menos quatro servidores municipais. Contra eles foram instaurados procedimentos administrativos disciplinares, que podem resultar em exoneração. Um dos servidores é motorista de ambulância do Samu e as outras três estão lotadas na Saúde. Todos são acusados de condutas irregulares.



Vapt-vupt

Nem bem foi nomeado para assumir cargo comissionado de chefe da Seção de Arborização Urbana e Horto Florestal e o cidadão já foi exonerado. Saiu publicada a nomeação no Porta-Voz nº 1542 e a exoneração na edição seguinte. Nem chegou a esquentar a cadeira...



Troca de comando

Guarda Municipal Mário Nelson Emerenciano não é mais chefe da Seção de Fiscalização no Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte (Sedest). Para o lugar foi nomeado o GM Armando Alves Moreira.



Sucesso

Revista JM Magazine circulou na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em grupo de pesquisa do Laboratório de Análise Experimental de Comportamento, do curso de Psicologia, coordenado pela professora Elimar Adriana de Oliveira. Ela concedeu entrevista para reportagem assinada pela jornalista Indiara Ferreira sobre a falta de tempo no mundo contemporâneo.