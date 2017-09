De volta

Presidente da Câmara dos Deputados e presidente da República interino até ontem, Rodrigo Maia (DEM/RJ) desembarca em Uberaba nos próximos dias para falar sobre economia e política nacionais com lideranças da cidade. Consta que quem está organizando é o G9 - colegiado que reúne as principais forças econômicas e políticas da cidade. Claro, com apoio do deputado federal majoritário da região e líder do PSD na Câmara, Marcos Montes.

Ascensão

Rodrigo Maia esteve em Uberaba quando era candidato a presidente da Câmara para se encontrar com MM e pedir apoio da bancada do PSD para sua candidatura. Conseguiu o apoio, foi eleito e até já presidiu o Brasil. Simples assim!!!

“Sarrando” em nós

Ricardo Saud, que ficou famoso mundialmente pela delação da JBS, foi visto recentemente jantando em um restaurante de Uberaba. Agora, depois de vazar as conversas “de bastidores” entre ele e Joesley Batista, o todo-poderoso da JBS-Friboi, tem gente achando que o uberabense vai perder, a qualquer momento, a imunidade conseguida por ter confessado crimes e denunciado uma lista de políticos. No Supremo Tribunal Federal, sua prisão e a do chefe Joesley foram defendidas de público por alguns ministros.

Falta informação

Servidores municipais já não conseguem marcar consultas para outubro na RN Metropolitan, que já avisa que o convênio estará encerrado em 30 de setembro. No início de outubro o plano de saúde dos servidores e seus dependentes será operado pela Unimed. Muitos servidores estão bastante preocupados, inclusive no que se refere ao valor dos dependentes. Está faltando informação!

Cara de pau?

Hoje é dia de desfile da Independência na maioria das cidades brasileiras. Em Brasília também. Chamado várias vezes de "cara seca" nas redes sociais por um carreteiro devido aos altos preços do petróleo, Michel Temer, se comparecer ao desfile, deve ouvir sonoras vaias com o coro: "Cara de pau!!! Cara de pau!!! Cara de pau!!!”.

Pode?

O Sindicomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Uberaba, simplesmente decidiu que no horário especial de funcionamento do Shopping Uberaba, neste feriado de 7 de setembro, as lojas estarão fechadas. Como assim? Famílias inteiras, inclusive da região, esperam o feriado para curtir o shopping, fazer compras, e vão dar de cara com as lojas fechadas?

Sem plus

Segundo informações, o shopping queria abrir, chegou a oferecer pagar o dia dos funcionários como se fosse feriado, e mesmo assim o sindicato não aceitou. Os vendedores estavam entusiasmados porque as vendas em feriados sempre dão um plus para fechar meta. Coitados!



Primo rico

Muitos donos de lojas choramingavam e diziam que quando há negociação salarial são sempre tratados como os primos ricos. Enquanto o comércio de rua dá reajuste de 3%, dos shoppings eles querem 4%. E assim por diante. O chororô tem lá sua razão. Empresários, que já cortaram na carne, estão no osso, custando a dar conta de manter as portas abertas, ainda são proibidos de funcionar em “feriado gordo”.

Premiadíssimo

O filme “Ninfa Bebê”, rodado integralmente em Uberaba com incentivo do Fundo Municipal de Cultura, está cada vez mais premiado. A notícia ontem era de que o longa recebeu menção honrosa, desta vez em Madri. Ao todo já são dez louros: cinco seleções oficiais, três prêmios, uma semifinal e a menção honrosa, que pode ser considerada como um quarto prêmio.

Falta apoio

O diretor Aldo Pedrosa e o produtor-geral Arionilsom de Morais estão satisfeitíssimos, claro, mas ainda buscam apoio para reunir recursos visando aos trâmites que envolvem uma produção dessa natureza. Pensamento positivo não falta. Vale a pena apoiar, porque o filme é todo uberabense. Quem topa?

Absurdo

Uberabense que teve a caminhonete tomada de assalto, recuperada depois em canavial, passava ontem por cirurgia de ombro em hospital da cidade. Consta que o “mala” a retirou do veículo à força e lhe deu um tranco no ombro, fraturando-o em quatro partes. Um verdadeiro desrespeito ao ser humano.

Já era!!!

Falando em assalto, segundo consta, diante do avanço da tecnologia, os bandidos sabem que muitos veículos possuem rastreador por GPS e respondem da seguinte forma: roubam o veículo, o levam para dentro de canaviais e o deixam por horas ou dias. O veículo que não é resgatado pela polícia ou pelo próprio dono já era. Os bandidos o depenam ali mesmo ou o levam para ser desmontado. Isso tem acontecido com frequência e o final da carcaça costuma ser o fogo, para não deixar vestígios. Lamentável!

Joia histórica

Olhando simplesmente as duas fotos, o leitor não imagina do que se trata ambos os maquinários. Imagens referem-se à parte interna do relógio obelisco da praça Dr. Jorge Frange, obtidas pelo engenheiro João Eurípedes Sabino. Segundo ele, o uberabense não tem a mínima ideia da joia histórica que é o relógio doado a Uberaba pelas colônias japonesas de Igarapava e Uberaba. Peça de engenharia mecânica digna de visitação pública, porém a grande altura do obelisco, combinada com o quase abandono do relógio, impede que isso aconteça. Falam em restauração, mas o assunto não sai do papel.

