Apesar da crise, as nomeações dos cargos de confiança continuam

Apesar da crise, as nomeaes dos cargos de confiana continuam

Que crise é esta?

Apesar da crise econômica que tira o sono dos brasileiros desde o começo do ano, a construção civil em Uberaba não parece muito afetada. A julgar pelo número de alvarás residenciais concedidos pela PMU no primeiro semestre, o quadro pode ser considerado animador. Para se ter uma ideia, em janeiro foram concedidos 42 alvarás para construções residenciais, número que praticamente se manteve estável no curto mês de fevereiro, com outros 40. Em março o número saltou para 68, praticamente o mesmo de abril (63). Apenas em maio, quando todas as atenções se voltam para a ExpoZebu, o desempenho foi menor: 38. Em compensação, junho fechou com a concessão de 103 alvarás residenciais pela Secretaria Municipal de Obras. No total foram 354 alvarás concedidos no primeiro semestre deste ano.



Pronta para morar

O total de “Habite-se” concedidos no primeiro semestre de 2017 em Uberaba ficou pouco abaixo do desempenho alcançado com a concessão de alvarás de construção. Veja os números: janeiro, 42; fevereiro, 50; março, 58; abril, 54; maio, 47, e junho, 73. No total foram 324 novos imóveis considerados aptos para receber moradores. É bem verdade que nos áureos tempos do programa Minha Casa Minha Vida esse número era infinitamente maior.



Mais comissionados

As nomeações de apadrinhados para ocuparem cargos em comissão na PMU não cessaram, apesar da propalada necessidade de contenção de despesas pelos cofres públicos. Para se ter uma ideia, no Porta-Voz do dia primeiro deste mês foram publicadas mais quatro nomeações apenas pela Secretaria de Serviços Urbanos: Departamentos de Gestão de Máquinas, Paisagismo, Arborização e assessor IV. Para as secretarias de Educação e de Desenvolvimento Social, outras duas nomeações de comissionados, cada. Isso sem contar a nomeação para coordenação do projeto “Todos por Uberaba”, também em comissão. Numa única edição a folha da PMU foi vitaminada com cerca de 10 nomeações de comissionados.



Abrindo as asas – Prefeito Paulo Piau confirmou nessa terça-feira que Uberaba voltará a ter voos da Passaredo, agora que a companhia aérea trocou seu comando societário. O novo diretor-presidente da Passaredo, comandante José Luiz Felício Filho, comunicou a intenção de voltar a operar um voo diário entre Uberaba e BH, no aeroporto da Pampulha, que é mais central. Início das operações está previsto para 15 de outubro, com partida daqui às 7h e retorno de BH às 19h. Tomara que o voo tenha passageiros suficientes para animar a Passaredo a mantê-lo por muito tempo.



Será que vem? - Por falar em voos, o comandante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais visitou Uberaba nessa terça-feira e confirmou a possibilidade de dotar a região com helicóptero para atuar no atendimento emergencial à população, dentro do projeto do Samu Regional. Próximo passo será avaliar as condições da cidade para operar o equipamento de transporte aéreo.



Chapa quente

A “chapa” de Joesley Batista e Ricardo Saud está quentinha desde que a Polícia Federal conseguiu recuperar os áudios de conversa entre eles. Não tenho dúvida de que a revisão do acordo de delação premiada da “JBS” vai acabar com a impunidade da dupla que mais armou e se beneficiou de esquemas criminosos para enriquecimento ilícito no país, nesses últimos anos. A PF conseguiu recuperar 40 horas de gravação que haviam sido apagadas por Joesley Batista no mesmo aparelho usado para gravar a conversa com o presidente Michel Temer. Depois disso, a JBS entregou as gravações que motivaram o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a chamar a imprensa para anunciar a revisão do acordo. Demorou para cair a máscara de Joesley.



Conteúdo explosivo

Além de gravações de diálogos telefônicos entre Joesley e Ricardo Saud envolvendo dezenas de políticos, há outras que são verdadeiras baixarias e aos poucos começam a ser divulgadas. Numa delas, o todo-poderoso Joesley conta a Saud que ordenou a um diretor da empresa que levasse determinada mulher para a cama para conseguir objetivos escusos. E advertiu o subordinado: “Isto é serviço. Cumpra a ordem”. E ainda ameaçou: “Você tem até domingo que vem para fazer o serviço”.



Na cabeça

Deputado federal Marcos Montes está mais uma vez na lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Essa lista foi divulgada no domingo pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). De Minas Gerais há nove parlamentares na lista: Aécio Neves, Antonio Anastasia, Marcos Montes, Júlio Delgado, Fábio Ramalho, Lincoln Portela, Marcus Pestana, Paulo Abi-Ackel e Rodrigo Pacheco. São quatro do PSDB, dois do PMDB, um do PSD (Marcos Montes, no caso), um do PSB e um do PRB.



JAM 2017

A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG) está finalizando os preparativos para a décima sexta edição dos Jogos dos Advogados Mineiros. Os JAM/2017 serão realizados entre os dias 3 e 7 de outubro, no Sesc Venda Nova – na capital mineira. E as inscrições para os advogados atletas já estão abertas. O objetivo principal é chamar a atenção da classe sobre a importância da prática de esportes na promoção de saúde e prevenção de doenças.