Filho de José Alencar não prestigia abertura do HR, com nome do pai

Filho de Jos Alencar no prestigia abertura do HR, com nome do pai

Sem ministro, sem secretário de Estado

Se o ministro Ricardo Barros e o secretário de Estado da Saúde deram “o bolo”, pelo menos os prefeitos da região prestigiaram em peso a inauguração do Hospital Regional José Alencar, na manhã dessa segunda-feira. Da mesma forma, Marcos Montes, Aelton Freitas e Adelmo Leão, os três deputados federais eleitos por Uberaba, vieram para o evento e fizeram parte da mesa principal da solenidade, assim como o deputado estadual Tony Carlos. O deputado Lerin não participou do evento.



Falatório interminável

Embora o cerimonial tenha anunciado que os pronunciamentos seriam breves, o único que realmente respeitou esse compromisso foi o secretário municipal de Saúde, Iraci Neto. Todos os demais oradores se excederam nos discursos, inclusive o prefeito Paulo Piau, que gastou mais de oito minutos só em agradecimentos. A solenidade acabou demorando mais do que o previsto e o necessário, deixando muitos convidados impacientes.

Mãos abanando

Assim como o ministro da Justiça, Torquato Jardim, o secretário nacional de Atenção à Saúde veio a Uberaba de mãos abanando para a inauguração do HR. Representando o ministro Ricardo Barros, Francisco de Assis Figueiredo falou, falou e não anunciou absolutamente nada de concreto para a nossa região.



Sem representante – O empresário Josué Alencar, filho do patrono do HR José Alencar, foi a ausência mais sentida na solenidade dessa segunda-feira. Ele era aguardado para representar a família do falecido vice-presidente da República, mas justificou a ausência em razão de viagem ao exterior.



Em peso – Em compensação, o primeiro escalão do governo municipal esteve em peso na inauguração do Hospital Regional. Até quem raramente aparece, como é o caso do titular das Finanças, Wellington Fontes, prestigiou o evento. Do staff principal só faltou mesmo o secretário de Governo e Serviços Urbanos, Antônio Sebastião Oliveira.



Por que não?

Enquanto o ex-secretário municipal de Saúde Fahim Sawan foi enaltecido no pronunciamento do prefeito Paulo Piau, nenhuma linha contemplou uma homenagem póstuma ao médico Valdemar Hial, que era um dos maiores entusiastas e foi um dos que mais trabalharam pela viabilização do Hospital Regional, na gestão Anderson Adauto. Com tantos agradecimentos feitos, seria de justiça a menção ao falecido ex-secretário de Saúde.



Marcando presença

Se não estiver em pré-campanha para o governo de Minas, o que estaria fazendo o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Dinis Pinheiro, na inauguração do HR? Nem médico ele é, muito menos detentor de mandato legislativo. Porém, em conversa com a colega Gisele Barcelos, Dinis Pinheiro desconversou e negou que esteja em pré-campanha eleitoral.



Raio-X

Hospital Regional em números: investimentos de mais de R$50 milhões, entre obras e equipamentos. Seis anos de obras. Mais de 50 leitos na primeira etapa e mais de 300 profissionais contratados. Expectativa de despesas da ordem de R$3 milhões/mês para o custeio.



Custo x Produtividade

Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que cada juiz brasileiro custou, em média, R$47,7 mil por mês aos cofres públicos no ano passado. Ainda segundo o levantamento publicado pelo “Judiciário em Números”, foram solucionados apenas 27% dos processos, o que corresponde a menos de um terço do total. Em média, cada juiz solucionou 1.749 processos, ou mais de sete por dia, desconsiderando os feriados, feriadões e recessos. O relatório levou em consideração dados de 90 tribunais, entre federais e estaduais, militares, eleitorais, trabalhistas. Apenas o Supremo Tribunal Federal não fez parte do levantamento.



Gasolina mais cara

A terça-feira já amanheceu com novos preços dos combustíveis. Alta de 3,3% desta vez para a gasolina, que acumula 11% de reajuste nos preços desde que começou essa escalada de aumentos. O diesel também subiu, mas subiu menos: 0,1%. Parece até maldade, já que muitos brasileiros vão viajar no feriado da Independência. E sabe qual foi a desculpa para o novo reajuste ditado pela Petrobras? O furacão Harvey!



Independência

PMU promete começar pontualmente às 8h desta quinta-feira a comemoração cívica da Independência. O palco dos desfiles continuará sendo a avenida Fidélis Reis. Segundo os organizadores da tradicional parada de 7 de setembro, estarão envolvidas aproximadamente seis mil pessoas, entre pelotões que envolvem secretarias, autarquias e parceiros.

Shopping Uberaba já entra no clima natalino. Visita técnica da equipe à Cipolatti, maior fábrica de decoração natalina da América Latina, é o destaque da semana para definir os últimos ajustes da decoração deste ano. Pioneira no segmento, a empresa é comandada por Conceição Cipolatti (foto) e prima por criações interativas e recheadas de tecnologia, garantindo sempre um show de efeitos especiais e encantamento para celebrar a data mais importante do varejo. Por enquanto, o tema é segredo, mas o superintendente do Shopping Uberaba, Guilherme Vilela, adianta que será imperdível, principalmente para as crianças