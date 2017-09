Diretor técnico do HR não teria Residência e nem muita experiência

Diretor tcnico do HR no teria Residncia e nem muita experincia

Respeito, por favor

Os primeiros 5 pacientes do Hospital Regional serão transferidos da UPA São Benedito, na manhã de hoje. Outros 5 serão levados da UPA do Mirante, no período da tarde. Amanhã, serão levados outros 10 pacientes. Tanto o prefeito Paulo Piau quanto o secretário Iraci Neto acompanharão todos os trâmites iniciais. Ontem, a assessoria de Comunicação da PMU confirmou as transferências e alertou a imprensa sobre o horário em que ocorrerão, para eventual cobertura jornalística. Todavia, é preciso lembrar que esses pacientes estão doentes. Estão sofrendo. Têm dor. Não são estrelas de cinema para ter imagem explorada. É preciso respeitá-los, porque não estão sendo levados a passeio para o hospital, mas por necessidade de tratamento médico-hospitalar. Ainda que essa data seja um marco histórico para a Saúde em Uberaba, o respeito aos pacientes é fundamental.



Requisitos controversos

Antes mesmo de abrir as portas, o Hospital Regional já provoca desconforto entre os profissionais da Saúde. Consta que o diretor técnico cogitado para o Hospital Regional é um jovem médico plantonista, que não fez Residência Médica e teria pouca experiência profissional. Porém, caberá a ele comandar uma equipe médica da qual foi exigida exatamente certificado de Residência Médica para contratação.



Local específico

Por falar em saúde, a Prefeitura fará pregão presencial no dia 18 para contratação de clínica para internação compulsória de pacientes com problemas psiquiátricos, encaminhados através de mandado judicial. Valor estimado da despesa passa de meio milhão de reais por ano, segundo o edital da licitação.



Ouro negro – Codau acaba de renovar por mais 60 dias o contrato com a Copari para prestação de serviços de recapeamento. Pregão inicial foi realizado em 2014. É o tempo para formalização do contrato com a Construtora Nóbrega, vencedora da nova concorrência para os 12 meses seguintes, ao preço de R$ 2 milhões e 103 mil.



Adiado – Construção da escola municipal no Parque São José só será concluída em 30 de dezembro deste ano. Isso se não houver nova prorrogação, já que foi concedido prazo mais elástico à empreiteira mediante aditivo firmado em 28 de julho.

Na mira do MP

Porta-Voz do dia 30 de agosto publicou resultado de mais uma licitação vencida pela Rocha Locações e Serviços. Desta vez, no valor de R$ 196 mil, referentes à locação de dois ônibus para servir à Secretaria de Serviços Urbanos, comandada por Antônio Sebastião Oliveira. A Rocha é uma das empresas que constam na denúncia feita ao Ministério Público por jovem que acusa o titular daquela pasta de lhe oferecer emprego na PMU em troca de favores sexuais, e pertenceria a sobrinho do acusado.



Diálogos

A participação do deputado federal Marcos Montes está confirmada para dia 4, às 20h, na segunda edição da série “Diálogo Político”, realizada pela Aciu.



Alô, carteiro!!!

Moradores dos conjuntos Marajós reclamam que as correspondências não estão sendo entregues pelos Correios há um tempão. Com isso, acabam tendo de pagar as contas com multa e juros.



Pane

Não houve demora na publicação dos extratos de contratos firmados no dia 10 de abril pela Fundação Cultural com prestadores de serviços vencedores de pregões presenciais. A publicação no Porta-Voz do dia 25 de agosto foi um equívoco de arquivos de ordem interna, segundo esclarecimento da assessoria de imprensa da Fundação. “Não foi uma republicação por incorreção, e sim uma publicação repetida”, ressalta a nota explicativa.



Descontos

É agora ou nunca: para regularizar débitos perante os órgãos ambientais, incluindo autuações por infrações ambientais, o Estado está anunciando a concessão de descontos progressivos, à medida que se reduzem o número de parcelas. Mas os benefícios não se aplicam ao crédito não tributário objeto de ação penal por crime ambiental.



Vida boa

Ex-vereador Ademir Vicente da Silveira tem levado uma vida bem melhor agora, do que nos tempos em que exerceu mandato político. Só com locação de dois veículos (um caminhão pipa e um rolo compactador) ele recebe do Município mais de R$ 20 mil mensais. De matar vereadores de inveja...



Melhor agora

A propósito, outro ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Lourival dos Santos, afastou-se da vida pública. Nos últimos meses, tem-se dedicado às suas atividades particulares. Mas, continua atuante na comunidade, através de seus projetos sociais.