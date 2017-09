Infraero faz reunião estimular mais comércio no aeroporto de Uberaba

Infraero faz reunio estimular mais comrcio no aeroporto de Uberaba

Encontro com investidores

Enquanto a privatização do aeroporto de Uberaba não se confirma, representantes da Infraero reuniram-se na tarde passada com potenciais investidores em segmentos de hotelaria, restaurantes, hangares, entre outros. No encontro, o diretor comercial e de soluções logísticas da Infraero, José Cassiano Ferreira Filho, revelou que o faturamento dos investidores já instalados no aeroporto, no ano passado, chegou a R$5,11 milhões, divididos em R$1,07 milhão no segmento de varejo, R$3,66 milhões em serviços e R$372,32 mil com alimentação. Para um aeroporto com movimento limitado, esses números são bastante animadores.

O que explorar

Para o diretor de Gestão Estratégica e de Serviços Compartilhados da Infraero, Marx Martins, tanto os terminais de embarque e desembarque no aeroporto de Uberaba quanto as áreas externas oferecem opções interessantes de negócios para atender a quem viaja, assim como a tripulação das aeronaves.

Aeroporto em números

O melhor: durante o encontro, foram revelados números até então guardados a sete chaves. Por exemplo: o aeroporto recebeu 103,5 mil passageiros no ano passado, entre embarques e desembarques, além de aproximadamente seis mil aeronaves, entre pousos e decolagens. E mais: o terminal de Uberaba conta com uma população fixa de cerca de 500 pessoas, número que reúne empregados da Infraero e funcionários de empresas que operam o sistema aeroportuário. Só faltam mesmo opções de voos, tanto para São Paulo quanto Brasília.



Manifestação – Fórum de Trabalhadores de Uberaba está articulando recepção ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, com protesto no aeroporto de Uberaba, segunda-feira, às 8h. Ao contrário de Torquato Jardim, que chegou aqui de mãos abanando, o ministro Ricardo Barros é o responsável pela liberação dos recursos que vão assegurar o funcionamento do Hospital Regional. Por essa razão, o protesto não parece medida prudente nesse momento. Política partidária à parte, os interesses da população mais sofrida de Uberaba (público-alvo do Hospital Regional) precisam falar mais alto.



Mais um? – Contrato firmado pelo Codau com a empresa Engecald foi aditivado pela sexta vez, com mais um acréscimo de preço para construção e instalação de reservatório metálico na rua Saldanha Marinho, bairro Abadia. Agora o reservatório vai sair por R$2 milhões e 505 mil. A empresa ganhou mais dois meses de prazo para entregar o serviço.



Novela sem fim

Acredite se quiser: Prefeitura e o consórcio vencedor da licitação para implantação dos dois novos braços do BRT ainda não concluíram sequer a readequação da planilha da obra para recomeçar os trabalhos no corredor Sudoeste. Pasme! Tem mais de um mês que o prefeito anunciou que falaria mais grosso com os empreiteiros para retomarem as obras, mas até agora nem a planilha está pronta. E olha que ainda terá de passar pelo crivo da Caixa para só depois as empreiteiras fazerem o cronograma dos trabalhos. Socorro! Nessa toada essa obra não vai acabar tão cedo!



Pior cenário

Nessa embromação da obra do corredor Sudoeste, o pior é saber que o trânsito na avenida Santana Borges vai piorar com a entrada em operação do Hospital Regional. Isso é óbvio. Afinal, aquela avenida será a entrada da cidade para ambulâncias de transporte de pacientes vindos de boa parte das cidades da região. Se hoje já está perigoso transitar pela Santana Borges, assim como para atravessá-la, dá para imaginar a loucura que será a partir da semana que vem. Que Deus nos proteja!



Serviço moroso

O corredor Sudeste está mais adiantado, segundo revela o secretário de Planejamento e Obras, Nagib Facury. Falta apenas o trabalho de afastamento dos postes de iluminação, mas também é moroso e depende de terceiros. O secretário, porém, acredita que até novembro esse braço do BRT esteja pronto. Já o outro, só Deus sabe.



Mala na mão

Dentro de duas semanas a Sedest deixa o imóvel da avenida Santana Borges para se instalar na praça Jorge Frange.



De volta

Foi remarcado para o dia 18 deste mês o pregão para contratação de empresa para realizar o georreferenciamento da cidade. Valor estimado no edital de licitação é de quase R$8 milhões. Ou seja, o assunto foi e voltou, com nova roupagem e a mesma inutilidade. Um gasto absolutamente desnecessário para o município, já que o último levantamento semelhante foi feito há seis anos. Uberaba não mudou tanto assim nesse curto espaço de tempo, a ponto de justificar um novo georreferenciamento agora. A justificativa é sempre a mesma: a melhoria da gestão tributária. Precisa traduzir?



Especial

Jornal da Manhã publica neste domingo uma edição especial com os melhores flashes de Jairo Chagas, Fábio Lopes e Rita Lacerda no coquetel de lançamento da JM Magazine 58. Foi um evento badaladíssimo, que movimentou a charmosíssima Casa di Giulietta.