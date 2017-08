Aciu alerta empresários para a volta do golpe da lista telefônica

Aciu alerta empresrios para a volta do golpe da lista telefnica



Ildeu Kazeoca, Guilherme Vilela, Lucy Jardim e Luís Fernando Gobbo foram a São Paulo para o LATAM Retail Show, que teve João Doria entre os palestrantes esta semana



Golpe da lista

No país dos golpes, está de volta o da “lista telefônica”. Presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberaba, José Peixoto, alerta os empresários sobre os contatos feitos por telefone, pedindo dados da empresa e ameaçando sutilmente excluir o “cliente” da lista telefônica do ano seguinte. Quem não desconfia da conversa, acaba fornecendo os dados, recebendo um e-mail na sequência, assinando e carimbando o documento que estabelece obrigação de pagamento, multa etc. “A ação é muito rápida e a justificativa é que as listas telefônicas passariam a ser enviadas pelos Correios e não mais de porta em porta, como é feito atualmente”, relata uma das vítimas em Uberaba. Portanto, fique atento.



Encontro de vereadores

Uberaba, Uberlândia e outras 64 câmaras de vereadores da região vão realizar encontro de legisladores municipais nos dias 14 e 15 de setembro, em Araxá. Garantem os organizadores que o evento não será bancado com dinheiro público, embora tenham garantido presença o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; o ministro Torquato Jardim, da Justiça; o presidente da Abracam, Rogério Silva; o desembargador Doorgal Andrada e o vice-governador Antônio Andrade (que está em todas ultimamente), dentre outros.



Desfaçatez

Apesar de toda a crise econômica do Brasil, o presidente Michel Temer e sua numerosa comitiva fizeram um pit stop em Lisboa antes de seguir para a China. E – pasme! – hospedaram-se no mais luxuoso hotel da capital portuguesa, o Ritz Four Seasons, cujas diárias variam de 480 euros a 15,1 mil euros (suíte presidencial). Nesse mesmo hotel estrelado hospedou-se a ex-presidente Dilma Rousseff, em 2014, com sua troupe. Pois é. Depois não quer que o povo se revolte e critique o governo Temer, cujos índices de reprovação popular são os maiores da história da República.



Demora – Extratos de contratos firmados no dia 10 de abril pela Fundação Cultural com prestadores de serviços vencedores de pregões presenciais só foram publicados no Porta-Voz do dia 25 de agosto...



Absolvição – Guarda municipal foi absolvida em processo disciplinar pela Controladoria Geral do Município, no processo a que respondia por ter-se negado a trabalhar sozinha em local ermo, com alto índice de delitos, no ano passado. Cá pra nós: faltou sensibilidade ao superior hierárquico da GM ao destacá-la para trabalhar nesse local...



Apertando o cerco

Conforme havia prometido, o Departamento de Posturas da PMU está apertando o cerco contra proprietários de imóveis abandonados. Até igreja evangélica foi notificada via Porta-Voz, edição de sexta-feira.



Como fica?

A três dias úteis da abertura oficial do Hospital Regional ainda não se tem qualquer indicativo sobre alterações no trânsito das ruas de acesso a ele. Preocupante essa demora, já que o trânsito na avenida Alexandre Barbosa, por exemplo, é complicado nos horários de pico, o que poderá dificultar o tráfego de ambulâncias por ali. Idem a Santana Borges, com suas intermináveis obras de implantação do BRT e falta de sinalização adequada para o trânsito.



Correria

Nesta quarta-feira, por volta de 13h, o estacionamento interno do Hospital Regional estava quase lotado de veículos, o que sinaliza o corre-corre para agilizar a transferência dos primeiros pacientes das UPAs para lá.



Nome sujo

Acredite, se quiser: 59,4 milhões de brasileiros estão inadimplentes atualmente, segundo SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.



Afinando o discurso

O superintendente do Shopping Uberaba, Guilherme Vilela, acompanhado pelo presidente de Associação de Lojistas do Shopping Center Uberaba - Assoceu, Ildeu Kazeoca, e os gerentes Lucy Jardim (Marketing) e Luís Fernando Gobbo (Comercial), participaram em São Paulo do LATAM Retail Show. Evento trata do mundo dos shopping centers, com palestrantes internacionais, além da grande estrela da política no país, atualmente: o prefeito de São Paulo, João Doria. Além das palestras, o ponto alto do evento foi a discussão sobre como os shopping centers podem explorar o universo online para trazer clientes para o mundo físico.





Presidente da Câmara Municipal, Luiz Dutra, foi a Brasília especialmente para convidar o presidente Rodrigo Maia para a abertura do encontro de vereadores em Araxá. Na visita, ele foi acompanhado pelo deputado federal Marcos Montes