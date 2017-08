97,5% dos juízes em MG recebem mais de R$ 33 mil segundo levantamento

97,5% dos juzes em MG recebem mais de R$ 33 mil segundo levantamento

Supersalários dos magistrados

É uma vergonha essa situação: levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo aponta que 1.610 magistrados mineiros (ou 97,5% do total) receberam pagamentos acima do teto no mês de julho, sendo que quatro deles - e 12 servidores - receberam mais de R$ 100 mil líquidos. O teto, de R$ 33.763,00, corresponde ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O maior contracheque foi de um juiz de entrância especial, que embolsou nada menos que R$ 461.153,91 líquidos, em julho. Outros dois juízes o seguiram no ranking, com R$ 408.690,36 e R$ 362.228,19. Verdadeiro absurdo!



Lá como cá

Mas não pense que só os juízes mineiros estão na lista dos “marajás”. No Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), mais da metade dos magistrados (56%) recebeu, em julho, vencimentos líquidos acima do teto. O limite é ultrapassado porque, além dos salários, os servidores costumam receber outras vantagens em dinheiro, e estas não são consideradas no cálculo do teto. É bem verdade que as vantagens concedidas aos juízes de Minas fizeram com que seus vencimentos ficassem bem acima dos magistrados do TJ paulista. Em média, cada desembargador mineiro recebeu pouco mais de R$ 60 mil. Entre os paulistas, a média ficou em cerca de R$ 49,4 mil.

Penduricalhos engordativos

Enquanto os servidores e aposentados do Estado recebem seus minguados vencimentos em parcelas, os gastos com os salários propriamente ditos dos mais de 17 mil magistrados e servidores mineiros bateram a marca dos R$ 60,3 milhões em julho. Somados os valores pagos em referência a vantagens eventuais e a indenizações, os gastos superaram R$ 170 milhões. Foram R$ 145,2 milhões somente em vantagens eventuais. Nesta categoria de benefícios estão indenização de férias, abono constitucional de 1/3 de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição e pagamentos retroativos, entre outros. Auxílios para alimentação, moradia, transporte, pré-escola, saúde, natalidade, além de ajuda de custo e outros tipos de auxílios custaram R$ 24,8 milhões. Socorro!

Fora! – Por falar no lado mais vergonhoso do Judiciário brasileiro, o abaixo-assinado virtual pedindo o impedimento do ministro Gilmar Mendes (do STF) já contabiliza 786.410 adesões. A justificativa do “Fora Gilmar” são as diversas decisões polêmicas do magistrado, como a de soltar réus condenados em segunda instância na Operação Lava-Jato. Faltam 213.590 para chegar à meta de um milhão estabelecida para entregar o pedido ao Senado.



Em dia – O governador Fernando Pimentel prometeu acabar com o parcelamento dos salários dos servidores públicos em setembro, confirmando a data de 5 de outubro para o pagamento integral da folha. Isso se forem confirmadas as expectativas do governo em relação ao Refis estadual, cujo prazo para adesão termina amanhã. Hoje, o total de créditos tributários que o estado tem a receber é de R$ 73 bilhões.



Negócios em alta

Orgulho do parque industrial uberabense, a Duratex acaba de anunciar a compra de 100% das ações da Ceusa, uma das principais produtoras de revestimentos cerâmicos do País, por R$ 280 milhões. A conclusão da operação ainda está sujeita à aprovação do Cade - Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência. Antônio Joaquim de Oliveira, presidente da Duratex, destaca que a Ceusa tem bom posicionamento de mercado e apresentou crescimento contínuo nos últimos anos, apesar da crise.



Expansão

Com a aquisição, a Duratex terá portfólio ampliado, com as marcas Durafloor (pisos laminados e LVT), Ceusa (revestimentos cerâmicos), Deca (louças e metais sanitários), Hydra (produtos para aquecimento de água e válvulas) e Duratex (painéis de madeira e revestimentos de paredes e forros). A Ceusa se localiza em Urussanga (SC).



Apesar deles...

Apesar dos escândalos e desatinos que pontuam a política e agora se vê também o Judiciário, nem tudo está perdido nesse país. Nem em Uberaba. Quando setembro chegar, além da inauguração do Hospital Regional está programada a entrada em operação do Bahamas Mix, na avenida Nossa Senhora do Desterro. Inauguração está marcada para o dia 12. E ainda no mês que vem, a filial uberabense das Lojas Giga abrirá suas portas na Leopoldino de Oliveira.

Em campanha

Presidente do PSB em Minas e potencial candidato à sucessão de Fernando Pimentel, Márcio Lacerda desembarcará em Uberaba na manhã do dia 14 de setembro. Ficará o dia todo na cidade, reunindo-se com liderança políticas e classistas, capitaneadas pelo G9. Daqui ele seguirá para Araxá e outras cidades da região, para ouvir as demandas de cada município. Segundo o deputado Lerin, que articula a visita de Lacerda, as andanças e as reuniões de Lacerda por todo o Estado vão municiar o PSB de informações e sustentação de um plano de governo, caso a candidatura dele se confirme.



Já viu?

Se você ainda não pegou a sua nova JM Magazine na banca, corra para garantir a leitura em primeira mão da revista preferida dos uberabenses.