Ao quitar pendências judiciais, Piau se desculpa em nome do município

Ao quitar pendncias judiciais, Piau se desculpa em nome do municpio

Fim da fila

Prefeito Paulo Piau reuniu credores de precatórios na manhã dessa segunda-feira, em seu gabinete, para anunciar oficialmente que a PMU vai zerar os débitos a esse título. São cerca de 50 credores nessa fila da agonia, alguns deles há mais de 10 ou 20 anos esperando para receber. Piau pediu desculpas em nome do município pela demora em quitar os débitos. Embora não tenham sido contraídos no seu governo, a bomba “estourou” nas mãos dele. Justiça seja feita. Nenhum prefeito gosta de pagar precatório. Ao contrário, todos fazem o possível para jogar a obrigação pra frente. No caso de Uberaba, pelo menos, os credores poderão respirar aliviados, finalmente, graças à iniciativa do prefeito Paulo Piau. Um município zerar os débitos com precatórios é um fato totalmente inédito no país. Quase inacreditável.



Lado B

Nessa história dos precatórios, mais uma vez Uberaba caminha na contramão do Estado. Quem não se lembra da chiadeira dos credores de precatórios do Estado, que foram ao banco com alvará em mãos e não havia dinheiro na conta? O governo Pimentel usou todos os recursos de precatórios para outros fins, deixando os credores na mão por muito tempo.



Santo de casa

Na reunião com os credores de precatórios, alguns deles se manifestaram de público, enaltecendo o trabalho do procurador Paulo Salge para liberar os recursos para pagamento. Teve até quem lembrasse que, assim como os motoristas têm São Cristóvão como padroeiro, os credores de precatórios agora têm “São Paulo Salge”.



Uberaba em todas - O projeto “Autista Artista: Cultura e arte integrada como instrumento de inclusão social e cultural”, do Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social (Iades), é um dos 85 projetos selecionados pelo Criança Esperança, em todo o Brasil, para receber apoio em 2018. A partir de janeiro do próximo ano serão repassados R$253.460,80 ao Instituto.



Apagão – Moradores do bairro Mercês e adjacências ficaram sem energia elétrica na tarde passada. Tudo por conta da queda de uma árvore na avenida da Saudade, próximo à esquina com Bento Ferreira. Por medida de segurança, a Cemig interrompeu o fornecimento de energia. Porém, ao chegarem ao local da ocorrência, as equipes da Cemig identificaram que não havia risco de choque elétrico e restabeleceram o fornecimento aos clientes. A rede elétrica danificada atende apenas iluminação pública e já foi normalizada.



Agora vai!

Se não for na noite de sexta-feira, ocorrerá na manhã de sábado a transferência dos primeiros 20 pacientes internados nas UPAs para o Hospital Regional. Segundo o secretário municipal de Saúde, Iraci Neto, a Central de Regulação de Leitos do Estado também será acionada para que possa encaminhar ao HR os primeiros pacientes das cidades vizinhas.



Reparte definido

O número de habitantes de cada um dos 27 municípios da região vai definir o valor dos repasses de recursos para o custeio do Hospital Regional. Por esse critério, Uberaba responderá pela maior cota, seguida por Araxá e Frutal. Depois virão os demais municípios menores, cada qual com seu quinhão. Tomara que esse sistema não tenha “furo”, nem sobrecarregue Uberaba em médio e longo prazos.



Ministro aqui

Está confirmadíssima a presença do ministro da Saúde, Ricardo Barros, para a inauguração oficial do Hospital Regional. Barros desembarcará no aeroporto local às 16h30 e permanecerá na cidade até as 20h do dia 4, segunda-feira.



Memórias

Lembra o jornalista Mário Salvador que, há alguns anos, a administração do Hospital de Clínicas da UFTM teve um superintendente que, segundo notícias, observou o elevado trânsito de ambulâncias de outras idades, trazendo doentes para cá. Então, ele reservou uma área específica para receber as ambulâncias de fora e uma equipe de médicos do hospital examinava cada paciente, para ver os motivos pelos quais ele havia sido encaminhado para Uberaba. De braço quebrado a dor de barriga, foram catalogadas dezenas de doentes que poderiam ter sido tratadas na sua cidade de origem. Claro que, a partir desse relatório, houve mais cuidado das cidades para o envio de doentes para cá. Quem aprende com o passado não corre o risco de repetir os erros no futuro.



Asfalto já

Vereador Rubério Santos “pegou no pé” do prefeito Paulo Piau para sensibilizá-lo quanto à necessidade de asfaltar o trecho de terra entre o Residencial Moradas e a avenida Adail Gomes, divisa nos bairros Maracanã e Rio de Janeiro. Rubério ressalta que são pouco mais de 800 metros sem asfalto, em local que recebe grande volume de trânsito, inclusive o transporte coletivo. Desde julho o vereador vem pelejando com esse asfalto. E já avisou que não vai dar sossego até conseguir o sinal verde do prefeito.



É hoje!

Anunciantes e parceiros da JM Magazine terão o privilégio de receber os primeiros exemplares da 58ª edição logo mais, às 20h, na Casa di Giulietta. Revista está linda, a começar pela belíssima capa, que traz a empresária Paula Chagas em foto excelente de Ramon Magela. São 212 páginas para você folhear e se deliciar a partir de amanhã, quando a JM Magazine chegará às bancas e pontos de venda. Reserve hoje mesmo o seu exemplar na banca mais próxima. Vai valer a pena!