Consulta depende de consolidação da legislação de posturas

Consulta depende de consolidao da legislao de posturas



Flagrante do fotógrafo André Santos, o prefeito Paulo Piau e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, em Uberaba, e no centro o presidente da ABCZ. A "prosa" parecia animada, será sucessão presidencial?





Sandro Neves



Do Parque Fernando Costa, o governador Geraldo Alckmin foi direto para o escritório político do deputado Marcos Montes, para um “café com prosa”

Consulta prévia

O sistema online de consulta prévia que a Codiub está desenvolvendo para a Prefeitura de Uberaba poderá demorar um pouco além do previsto. Isso porque o sistema exige a consolidação das leis municipais de posturas e afetas ao Plano Diretor, o que dependerá do crivo da Câmara Municipal. Segundo o presidente da Codiub, jornalista Denis Silva, o sistema em si está praticamente pronto e deve ser apresentado à comunidade em breve. “Os contabilistas já viram uma parte, em reunião na Prefeitura, e ficaram entusiasmados com o sistema. Imagina acabar com a famigerada consulta prévia por papel e poder fazer tudo online, de casa ou do escritório? Um passo importante para acabar com a burocracia” – frisa o presidente.



Vez da tecnologia

A Codiub está entrando literalmente em tudo que diz respeito à tecnologia. Na reunião dos prefeitos com o ministro da Justiça, juízes, promotores e autoridades das polícias Civil, Militar e Federal, a logomarca da companhia estava presente no projeto que a Prefeitura pretende implantar, utilizando a tecnologia no combate ao crime. A apresentação do projeto foi bastante técnica e agradou, embora os detalhes continuem mantidos a sete chaves.



Abrangência macro

A proposta da PMU para a área de segurança pública foi bastante elogiada pelos prefeitos presentes à reunião de quinta-feira com o ministro Torquato Jardim. Primeiro, por ser um projeto de âmbito regional. Segundo, por ser exequível e viável. Na verdade, não dá mais para esperar por providências do Estado e da União. No projeto em gestação aqui no município estão envolvidos a Sedest, o GGIM – que é o gabinete de gestão integrada municipal –, e a Codiub. Tomara que seja realmente um divisor de águas no combate à criminalidade.



Portas fechadas – Polícia Militar na rua trouxe alento à população na quinta-feira, a mesma data da visita do ministro da Justiça e do secretário estadual de Defesa Social. Operação “Fecha Região” abordou quase dois mil veículos, sendo 53 apreendidos, enquanto 2.586 pessoas foram abordadas e 40 presas ou apreendidas. Que essas operações se tornem mais frequentes, não apenas “fechando a região”, como também “fechando a cidade”.



Escuridão danada – Por falar em segurança, está difícil circular pelas ruas da cidade, tal a escuridão em várias delas. Na Leopoldino de Oliveira, pertinho das Casas Pernambucanas, faz um tempão que as lâmpadas estão queimadas, deixando aquele quarteirão totalmente às escuras. Pior é a situação da rotatória da Claricinda Resende, no acesso ao viaduto, no sentido Residencial Estados Unidos: um breu danado. Nem os postes foram colocados no lugar até agora.



Reforço de caixa

Porta-Voz dessa quarta-feira publicou um demonstrativo do montante arrecadado com as multas de trânsito no mês de maio em Uberaba: R$339.410,43. O gerenciamento das multas, por sua vez, consumiu R$66.743,32 com despesas de postagens; R$27.734,02 com a Codiub; R$17.380,55 com o Fundo de Segurança e Educação no Trânsito, além de outros R$3.109,76 em tarifas bancárias cobradas pela Caixa. Tem ainda uma despesinha mínima de R$170 com Zetta Frotas. Sobraram para o município investir no trânsito (educação, sinalização, etc.) mais de R$224 mil, só no mês de maio. Os demonstrativos dos outros meses ainda não foram divulgados pela PMU.

Perfil ideal

Embora estejam em partidos distintos e em conflito em nível nacional, o prefeito Paulo Piau (PMDB) ficou bem impressionado com o governador de São Paulo, do PSDB, durante sua visita a Uberaba nessa sexta-feira. “O governador Geraldo Alckmin tem o perfil do político capaz de conduzir bem a Nação”, avaliou Piau. Segundo o prefeito, Alckmin tem-se mostrado um homem equilibrado e sensato, requisitos indispensáveis a um governante.



Pausa na agenda

Durante sua curta passagem por Uberaba, o governador Geraldo Alckmin fez questão de ir dar um abraço pessoalmente na família Fantato, à qual pertence a viúva do seu filho Tomás, falecido em acidente aéreo.

Imortal

Academia de Letras do Triângulo Mineiro vai eleger mais um imortal, no dia 4 de novembro, para ocupar a vaga aberta com o falecimento do jurista e escritor Ernane Fidélis dos Santos.