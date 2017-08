Piau volta a propor Plano Nacional de Segurança Pública Integrado

Piau volta a propor Plano Nacional de Segurana Pblica Integrado

Decepção anunciada

Visita do ministro da Justiça a Uberaba foi o que se esperava: uma decepção. Nada do que Torquato Jardim disse em público foi novidade, muito menos trouxe alguma “luz” sobre os projetos do governo federal para conter a violência galopante no país. Da mesma forma, na reunião reservada, o ministro não convenceu e muitos saíram de lá com a sensação de ter perdido tempo.



Duro desabafo

Ao contrário dos pronunciamentos anteriores de improviso, desta vez o prefeito Paulo Piau preferiu escrever o seu discurso. E foi duro em suas palavras. Assim como fez na visita da presidente Dilma em 2014, Piau propôs novamente que o país adote um Plano Nacional de Segurança Pública Integrado e que tal plano seja a principal ação do presidente Michel Temer para o último ano de seu mandato, em 2018. O prefeito chegou a dizer que onde não há ordem não pode haver progresso e que o Plano precisa integrar a todos, inclusive o Poder Judiciário. Piau ressaltou, ainda, que o crime está migrando dos grandes centros para as cidades e regiões de médio porte, e hoje nenhum cidadão está “seguro”, seja em casa, no trabalho, na rua, no lazer. Arrematou com a frase que todos nós gostaríamos de dizer ao ministro: “A sociedade não aguenta mais essa situação”.



Dedo na ferida

Embora não tenha tido nenhum anúncio efetivo por parte do ministro ou do secretário de Estado de Defesa Social, o encontro foi avaliado pelo prefeito Paulo Piau como importante, por dois motivos. O primeiro, porque colocou Uberaba e região no mapa e no radar das grandes autoridades nacionais e estaduais de segurança pública. O segundo, porque o recado dos prefeitos foi duro e claro: não dá para as prefeituras assumirem mais esse ônus, o da segurança pública. Nunca tantas autoridades da área estiveram reunidas juntas na região.



Discreto

O diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, Leandro Daiello, integrou a comitiva do ministro em Uberaba. Ele ganhou notoriedade pela atuação na Lava-Jato, sendo até mesmo personagem no filme sobre o escândalo nos cinemas. Discreto, Daiello passou quase despercebido.



Ofuscado

Já o secretário de Estado de Defesa Social, Sérgio Barboza Menezes, foi a primeira autoridade a chegar ao Centro Administrativo na manhã dessa quinta-feira. Ele estava representando no evento o governador Fernando Pimentel, mas não foi até o aeroporto recepcionar o ministro. Por pouco sua presença não seria sequer notada...



Descobrindo Uberaba

Depois do ministro da Justiça, Uberaba poderá receber a visita do ministro da Saúde, o polêmico Ricardo Barros, para inaugurar o Hospital Regional no dia 4 de setembro. E, em outubro, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, é esperado para a inauguração da ETE Hugo Rodrigues da Cunha.



Mais visita

O governador de São Paulo e presidenciável tucano Geraldo Alckmin visita Uberaba hoje e será recebido pelo prefeito Paulo Piau no aeroporto, pela manhã. O governador virá para a ExpoGenética e deve passar a manhã no Parque Fernando Costa. É claro que a movimentação das eleições do ano que vem já começaram.



Corrida eleitoral

E por falar em movimentação dos pré-candidatos à Presidência da República, Ciro Gomes desembarca em Minas Gerais nesta sexta-feira para participar de convenções municipais do PDT em Contagem, Belo Horizonte, Governador Valadares e Montes Claros. Uberaba ainda não tem diretório municipal formalizado, o que pode acontecer ainda este ano, com direito a visita de Ciro Gomes. Período pré-eleitoral faz os pré-candidatos “descobrirem” nossa cidade.



Vez dos velhinhos

Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. O pagamento será feito até o dia 8 de setembro. Pelo menos é o que promete o governo federal.



Aposentadoria

Porta-Voz dessa quarta-feira trouxe decretos declarando a vacância de uma série de cargos, especialmente em decorrência da aposentadoria de servidores das mais diversas áreas. A maioria, porém, é da Educação, com dezenas de professores, coordenadores pedagógicos e educadores infantis deixando a rede municipal de ensino.



Luxo

Promete levar os leitores à reflexão a matéria assinada pela jornalista Indiara Ferreira na próxima edição da JM Magazine, que chegará às bancas no dia 30. O tema? A eterna falta de tempo que nos consome diariamente. Não perca a JM Magazine 58. Está superinteressante e gostosa de se ver e de ler.