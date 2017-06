Mais sete lideranças assinam ficha no PSD de Marcos Montes

Mais sete lideranas assinam ficha no PSD de Marcos Montes

Marilu Teixeira - redatora interina

Sonho de infância

Se um dos sonhos de infância do operador de Joesley Batista, Ricardo Saud, era virar prefeito de Uberaba, segundo o jornalista José Amilcar, do blog “Nem Amigo Nem Inimigo”, o “homem da mala”, como já é conhecido no país inteiro e até no exterior, pretende aproveitar esta exposição positiva para se candidatar a deputado nas eleições do ano que vem. Ricardinho continua filiado ao Solidariedade, partido presidido por Paulinho da Força. Cash para isso com certeza ele tem.

Dono da grana

Quem não se lembra de passado recente quando Saud alimentava o sonho de ser prefeito aqui na cidade. Após ser preterido como candidato de Anderson Adauto na sua sucessão, Saud deixou o governo, comprou, por alguns milhões de reais, a executiva do PMDB de Minas, o controle da legenda na cidade, conseguiu impor a candidatura do atual prefeito de Uberaba, Paulo Piau, e no primeiro mandato ganhou o direito de escolher secretários e subsecretários. Não sou eu quem está dizendo, tá tudo no blog...

Dono do mundo

Aliás, Ricardo Saud tem sido um dos grandes protagonistas do blog. Em busca rápida, o nome do uberabense aparece em dezenas de notas, como, por exemplo, uma em que diz que, “já prevendo o que estava para por vir, Ricardo Saud comprou um apartamento avaliado em cerca de 10 milhões de reais em uma das torres localizadas em cima do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. O endereço é o preferido de condenados à prisão domiciliar”. Pois é, garantiu a vista para não ver o sol nascer quadrado.

Peso pesado

Sete lideranças assinaram ficha de filiação no PSD, do deputado federal Marcos Montes. Integram agora a lista de quase mil filiados em Uberaba o secretário de Administração, Rodrigo Vieira; o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Mário José Caetano Afonso; o médico George Calapodopulos; o diretor da Embrapa, Vander Roberto Bisinoto; os empresários Fernando Duarte e Wagner de Lourenço Mendes, e o delegado de Polícia Civil Luiz Antônio Blanco. A filiação de lideranças de peso reafirma a força pessedista e de Marcos Montes na cidade.

Truco, seis "mii"

Nilson Oliveira, leitor do JM, duvida que o Hospital Regional seja aberto ainda este ano. Em sua opinião, isso só vai acontecer às vésperas das eleições. E lembra aquela velha história que para ganhar votos os políticos aplicam esse golpe a quem está morrendo nas filas, precisando do Hospital. "Eita" país do faz de conta, né?! O leitor também lembra que quando os políticos adoecem, correm para São Paulo, usam os melhores hospitais, enquanto o povão, se quiser, espera. Está aí um bom desafio para Paulo Piau, que limitou agosto para abertura do HR.

Inferno de Dante

Moradores da região do Parque das Acácias têm vivido dias de cão, enfrentando verdadeiro inferno de Dante. Nos últimos dias, fogo tem queimado o mato das adjacências, causando imensos transtornos para as donas de casa, que não fazem outra coisa a não ser limpar fuligens. Roupa no varal então, nem pensar.

7 - Descaso

Governo do Estado de Minas Gerais não estaria cumprindo com a escala de pagamento do servidor aposentado que recebe de forma escalonada.

Mais é mais

Direção da Academia de Letras do Triângulo Mineiro realiza várias outras gestões, além de se preocupar com a parte estrutural do imóvel da entidade, visando colocar a sede no ponto para receber convidados, sejam eles acadêmicos ou não. A realização de eventos é outra meta que pretendem incrementar para breve. Que venham muitos eventos!!!

Track&Field Run

No dia 20 de agosto, o Shopping Uberaba recebe mais uma etapa do Circuito Track&Field Run Series, com apoio da Unimed Uberaba. Há percursos de 5km, 10km que passarão pela avenida Santa Beatriz. Diversas atrações estarão disponíveis para os atletas. Além de correrem, terão uma experiência de bem-estar e diversão!

Mea-culpa...

Sem querer, Wagner Caetano, leitor da coluna, acabou prestando relevante serviço à PMU ao questionar o motivo pelo qual a Prefeitura instalou ponto de ônibus na rua Vital de Negreiros em local onde nunca passou transporte coletivo. Em contato com a coluna, o superintendente de Transporte, Claudinei Nunes, disse que o leitor tem razão e determinou a retirada da pintura indicando o ponto de ônibus. Ponto para o superintendente, que corrigiu o erro de imediato, sem querer justificar o injustificável nem buscar culpados. Isso é ser profissional!





Prefeitura desmarcou ponto de ônibus na rua Vital de Negreiros, em frente do campo do Fabrício, local onde não passa ônibus do transporte coletivo