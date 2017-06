Ex-funcionário da Pró-Saúde tenta sabotar sistema de informática de UPA

Ex-funcionrio da Pr-Sade tenta sabotar sistema de informtica de UPA



Marilu Teixeira - redatora interina

Instalando o caos

Tumulto marcou ontem o início da transição entre a Pró-Saúde e a Funepu nas Unidades de Pronto-Atendimento. Segundo informações, funcionário da Pró, indignado com seu desligamento, junto com a organização, acabou formatando as máquinas e perdendo os dados. O objetivo, com certeza, era instalar o caos e inviabilizar para os futuros gestores. O que o indivíduo não imaginava é que a Codiub já havia feito backup de tudo. Tomou, bocudo?!

Pode, Arnaldo?!

O melhor de tudo foi ver médicos dando piti, querendo ficar nas UPAs. Há pouco tempo, esse mesmo pessoal até fez greve protestando contra a Pró-Saúde. Agora, tentavam tumultuar o processo de transição, praticamente defendendo a permanência da organização. O problema maior é o temor de não receberem seus salários. Mas, depósito feito em juízo garante o pagamento de todo o pessoal dispensado. Não precisava tanto, né?

Deus é brasileiro

E a Funepu já assumiu mostrando novidades. A primeira delas foi a implantação de um aparelho digital de radiografia na unidade do bairro São Benedito. A UPA do Mirante deve receber um aparelho novo de ultrassonografia nos próximos dias. E a melhor de todas é a ampliação das especialidades médicas. Atualmente as UPAs contam apenas com pediatras e ortopedistas, além dos clínicos gerais. Mas, em menos 15 dias outros cinco especialistas serão incluídos: neurologista, cardiologista, infectologista, urologista e cirurgião geral. Santo Iraci!

É nóis na fita...

E não é que Uberaba é novamente destaque na grande imprensa! Matéria veiculada na revista Veja desta semana, sobre o caso das propinas envolvendo o presidente Michel Temer, cita a terrinha como um dos palcos dos três encontros que ocorreram entre o doleiro Lúcio Funaro e o chefe da Nação. O doleiro negocia um acordo de delação premiada à Polícia Federal, mas já adiantou que em 2012, durante a campanha política, esteve com Temer e Eduardo Cunha em Uberaba. Adivinha quem os recebeu na cidade? Claro, ele, o garoto propaganda da JBS, Ricardo Saud.

Quadrilha

Parque Fernando Costa já está no clima para a maior festa junina de Uberaba dos últimos tempos. A festa será totalmente beneficente. Mais de uma tonelada de alimentos foi arrecadada até agora O arraiá é nesta sexta-feira e forrozeiros podem trocar 1kg de alimento não-perecível (arroz, leite ou óleo) por um ingresso. Todos os alimentos arrecadados serão revertidos ao asilo Anjos do Bem e Cantinho da Paz. Pelo palco passarão Cláudia Ramalho, Trio Murupi e a banda E Tome Xote. Na quadrilha, vai quem quer. Olha a chuva!!!

Desafios

Colegas jornalistas Mário Sérgio Santos e César Antônio assumiram a Assessoria de Comunicação da Funepu, responsável desde ontem pela gestão das UPAs São Benedito e Mirante. Uma tarefa árdua a dos colegas, que terão pela frente talvez o maior desafio de suas carreiras. Sucesso para a competente dupla!

Missão quase impossível

Falando em desafio, quem tem um grande pela frente é o presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, João Eurípedes Sabino. Concluída a transição, Sabino tem a missão de aglutinar os acadêmicos após eleição que deixou algumas arestas. Mas, o primeiro passo é colocar a casa em ordem, começando por recuperação do telhado e do passeio, manutenção da rede elétrica e pintura do prédio. Uma campanha deve ser desencadeada visando à pintura e também para mobiliar a academia. Prédio foi cedido gentilmente, por comodato, por Marcelo Palmério.

Firmeza

O vereador Cleomar Marcos Oliveira, o Barbeirinho, está cada dia mais mostrando a que veio. Tem se posicionado de maneira extremamente firme com relação às prestações de conta do Executivo na Câmara. Tem feito perguntas que representantes da Prefeitura nem sempre conseguem responder a contento. E ele garante que não mudou sua postura. Ocorre que ele é marinheiro de primeira viagem e no começo estava se inteirando dos fatos. "Não sou contra o governo, sou a favor do povo e de uma gestão marcada pela transparência." Ô loco!

Dinheiro público no ralo

Leitor da coluna questiona o motivo pelo qual a Prefeitura instalou ponto de ônibus há mais de dois anos na rua Vital de Negreiros, em frente do campo do Fabrício, sendo que nunca subiu ônibus coletivo nesta rua. O ônibus apenas desce no sentido bairro-centro. Para o leitor, é mais um exagero de gasto do dinheiro público sem qualquer planejamento. “Este é apenas um exemplo de tantos outros que conheço na cidade, que mostra o dinheiro público sendo gasto sem o menor planejamento”, afirma, ao questionar secretários.

Music

A Banda StandUp, de Uberaba, está entre as seis finalistas do 9º Concurso de Bandas Minas Music. O grupo irá participar da eliminatória que acontecerá na tarde de sábado (24) no estacionamento do Uberlândia Shopping. A banda vencedora se apresentará novamente no domingo, no show de encerramento do concurso, que contará ainda com show da banda Suricato. Uau!