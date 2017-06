Vereador propõe fim do recesso parlamentar de julho na Câmara

Vereador prope fim do recesso parlamentar de julho na Cmara

Marilu Teixeira - redatora interina

Sem recesso

Projeto pronto para tramitação, de autoria do vereador Franco Cartafina, está deixando os colegas de nariz torcido. Matéria prevê o fim do recesso parlamentar do mês de julho. Atualmente, em julho acontecem só quatro sessões, e na primeira semana do mês. O projeto de Franco faz com que o mês tenha as oito sessões normais, como acontece nos outros meses do ano. Os nobres vereadores têm dois recessos no ano, sendo que em janeiro não há nenhuma sessão. Projeto vem em boa hora. Afinal, o trabalhador tem apenas um mês de férias durante o ano. Já os vereadores, com salário de mais de R$10 mil mensais, têm descanso duas vezes ao ano.

Abrindo o mês

Em julho, aliás, já está prevista a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A previsão para Uberaba é de um montante de R$1,3 bilhão para 2018. A LDO deve ser votada na primeira sessão de julho.

Oportunidade

Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, está credenciando empresas para realizar poda de árvores na cidade. Atualmente, a administração municipal tem mais de três mil pedidos de poda, mas não possui pessoal suficiente para realizar o serviço. Solução foi credenciar empresas e até mesmo pessoa física. Mas, para realizar o serviço, é preciso estar apto. Nesse sentido, curso vai capacitar interessados nos dias 28 e 29 de junho. Informações na Secretaria de Meio Ambiente, que fica no Centro Administrativo.

Esclarecendo

Sobre nota publicada na coluna de ontem, de rua com buraco que recebeu sinalização com pintura e tudo até na terra, secretário de Comunicação da Prefeitura, Denis Silva, disse que o que o leitor chamou de "buraco" nada mais é do que uma ligação nova de água na rede do Codau, cuja intervenção já está sendo fechada. Segundo a equipe de sinalização, essa intervenção na rede não prejudicaria o trabalho. Prejuízo maior para a comunidade seria não cumprir o cronograma de sinalização. Vale dizer ainda que o serviço de sinalização não terminou, ainda falta a parte do chamado "fechamento de garagem", ou seja, a equipe, de toda forma, precisaria retornar ao local.

Exageros da internet

Quanto às inúmeras manifestações recebidas na foto postada na rede social, Denis acredita “ser mais um dos famosos exageros da internet”. Para ele, a população da área está satisfeita em ter a rua sinalizada. “Imagine ainda que a rua recebesse sinalização e depois teria de ser aberta para a ligação de água? Daria na mesma, concorda? Portanto, o trabalho foi feito sem prejuízo e se precisar de retoque, será feito quando for realizado o término da sinalização”, contrapõe o secretário.

Com ar e leitura

O número de reclamações de pessoas que iam ao Procon Uberaba, especialmente quanto à demora para o atendimento, reduziu de forma expressiva. E não é só porque houve mudança na presidência, que agora está a cargo de Rodrigo Mateus, mas devido à melhora do espaço, que passou a ter ar-condicionado e até livros e revistas em um Cantinho de Leitura instalado no local.

Emprestando

E tem mais, se a pessoa começa a ler, se interessa pela leitura e não termina até ser atendida, pode levar o livro para casa. Isso mesmo! Uma das consumidoras que mais se queixavam disse que agora nem se importa mais de esperar pelo atendimento. Que bom!

Até que enfim...

E o prefeito Paulo Piau vai inaugurar, na sexta-feira (23), o viaduto da Padre Eddie Bernardes. Obra ficou pronta já há alguns dias e os moradores estavam utilizando o trecho mesmo antes da inauguração. O viaduto estava interditado por manilhas de concreto, que foram retiradas para liberar o tráfego. Agora, o trecho recebe sinalização e vai ser inaugurado oficialmente. Já estava na hora!

Carne forte

Matéria publicada pelo blog de Mirian Leitão, no jornal O Globo, mostra que os acontecimentos recentes refletiram de forma positiva na ponta da cadeia produtiva da carne. Segundo o diretor do único frigorífico de Uberaba, cidade que é o berço do zebu brasileiro, sede da associação brasileira dos criadores da raça, Romeu da Costa Telles (frigorífico Boi Bravo), é clara a abertura de mercados para as empresas de menor porte e que se apresentam como uma grande opção para os produtores e comerciantes do setor. No Boi Bravo, o reflexo positivo já se apresenta na casa dos 30%.

Divulgação PMU



Obra de instalação de nova rede de água na rua Yolanda Derenusson Silveira já está sendo fechada; equipe da Prefeitura garante que se a rua estivesse "esburacada", como internauta coloca, obviamente não receberia sinalização