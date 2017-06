Com tantos ex-vereadores, Piau monta uma Câmara paralela

Com tantos ex-vereadores, Piau monta uma Cmara paralela

Marilu Teixeira - redatora interina

Câmara paralela

Última edição do Porta-Voz trouxe a nomeação do ex-vereador Itamar Ribeiro de Resende para cargo de assessor do governo de Paulo Piau. Até aí nada demais, mas já tem gente dizendo que o prefeito quer montar uma Câmara Municipal paralela. Brincadeira, é claro. Mas, para quem não sabe ainda, dois ex-vereadores já integram o atual governo: Marcelo Borjão e Elmar Goulart. O primeiro, para quem também não sabe, foi ferrenho crítico de Piau no seu primeiro mandato, inclusive levando o prefeito à Comissão de Ética, na Câmara Municipal, por declarações envolvendo o nome do alcaide. Já o segundo, que compunha a base aliada de Piau, segundo olheiros da coluna, trabalha hoje em órgão público onde pouco aparece para trabalhar, recebendo gordo salário.

Os tempos mudam

E para quem acredita que o povo é bobo e esquece logo, as coisas parecem estar mudando na terrinha. Leitor enviou e-mail à redação criticando a nomeação de Itamar Ribeiro para cargo na Secretaria Municipal de Saúde e lembra de acidente em que o mesmo se envolveu no ano passado, próximo ao Residencial 2000, oportunidade em que ele protagonizou cenas dignas de filme policial para fugir do bafômetro e do flagrante. O rapaz estaria em cadeira de rodas e sem qualquer tipo de ajuda. “E o que é pior, nada foi feito”, lamenta o leitor.

Como assim?

Falando em Câmara Municipal, na pauta de projetos a serem votados hoje o que institui o Dia do Pé Torto. Pode? Tanta coisa para ser instituída na cidade... Nada contra quem tem a síndrome, mas já existe o Dia Mundial do Pé Torto: 3 de junho. Ponseti Internacional Association (PIA) designou a data para comemorar o nascimento do Dr. Ignacio Ponseti (1914-2009), o criador do Método Ponseti para tratar o pé torto.

Mistério

Ernesto Paglia, o famoso repórter da TV Globo, esteve em Uberaba, na semana passada, quando fez amizades bacanas na terrinha. Ele apreciou e gostou das cervejas diferenciadas em um restaurante da avenida Capitão Manoel Prata e, também, dos carros antigos colecionados pelo ex-vereador Rodolfo Luciano Cecílio, o Turkinho. No sábado, o almoço de Paglia foi na residência do novo amigo. O que muitos queriam saber mesmo era que reportagem ele estaria fazendo na cidade. Vamos aguardar!

Gafe

Uma rua com buraco e que recebeu sinalização com pintura e tudo até na terra ganhou crítica e com razão dos internautas de Uberaba nesta sexta-feira. A rua em questão fica atrás da antiga sede da Transmil. O músico Felipe Colenghi postou imagens da rua no perfil dele no Facebook, recebendo inúmeras manifestações, de absurdo pra cima. E não é para menos. Dinheiro jogado fora.

Peirocult

A 1ª Violoncelada de Uberaba foi um sucesso. Uma verdadeira orquestra formada por cerca de 70 violoncelos transformaram o gramado do Museu dos Dinossauros em Peirópolis, no sábado, em um espaço cult espetacular para o concerto de encerramento do festival. Além de Kayami Satomi (UFU - Uberlândia/MG), participaram do evento os mestres Matias de Oliveira Pinto (Alemanha), Hugo Pilger (UniRio - Rio de Janeiro/RJ), Eduardo Swerts (Orquestra Filarmônica de Minas Gerais) e Gabriel Gonçalves (Orquestra Municipal de Uberaba).

Tudo novo

Será hoje, a partir de 9h, solenidade de inauguração da nova estrutura física da Amvale (Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande) em Uberaba. O novo projeto faz parte de uma série de melhorias físicas e ações que estão sendo implementadas para aprimorar o atendimento aos municípios associados. O presidente da entidade e prefeito de Pirajuba, Rui Ramos, comanda o evento, que será aberto com coffee break. É esperada a presença de vários prefeitos da região.

Homenagens

Também será hoje de manhã, na praça do Quartel, cerimônia para comemorar os 242 anos da Polícia Militar de Minas Gerais. Solenidade será comandada pelo coronel Eliel Alves Júnior, que se despede esta semana de Uberaba. Ele entra para o quadro de reserva já nos próximos dias e deixa o comando da 5ª Região de Uberaba. Festa de despedida está sendo preparada para homenageá-lo.

Sabe tudo

Especialista em mídias sociais ministrou curso recentemente em Uberaba. Assunto extremamente oportuno, levando-se em conta o avanço tecnológico e a necessidade de atualização para manter o trabalho em alta para os negócios. O curso foi ministrado em Uberaba, porém, o curioso é que a maioria do público era formada por participantes da região, principalmente de Uberlândia, grande parte vinda de agências de publicidade.

Curioso

Uberaba está recebendo a instalação de contêineres do restaurante Madero, que vende o mais famoso hambúrguer do mundo. O trabalho está adiantado. Até aí, tudo bem, mas o que atiçou mesmo a curiosidade de alguns é que farão parte do paisagismo do mais novo espaço gastronômico do Shopping Uberaba três jabuticabeiras, que estão vindo de São Paulo.