PMU passa a mandar de ônibus transplantados para tratamento fora

PMU passa a mandar de nibus transplantados para tratamento fora

Marilu Teixeira - redatora interina

Vou de táxi?

Paciente transplantada renal, que prefere ficar no anonimato, temendo retaliações, recorreu ao Jornal da Manhã para reclamar da Prefeitura de Uberaba. Ela conta que fez o transplante em São Paulo e tem que fazer um acompanhamento rigoroso para não perder o órgão, doado com tanto carinho pelo pai. Agora, a Prefeitura de Uberaba estaria baixando um decreto para mandar, de ônibus, os pacientes que fazem tratamento fora. Até aí, tudo bem, não fosse o fato de que os pacientes de São Paulo terão que ficar na rodoviária. Como assim? Terão que se virar para chegar ao hospital onde fazem o tratamento? E quem não tem condições financeiras para bancar o transporte, seja de táxi ou mesmo de ônibus?

E os outros, ó...

A Prefeitura alega que vai oferecer transporte apenas aos acamados. Mas a situação é de indignar qualquer um, afinal, todos sabem que pacientes transplantados, muitas vezes, têm dificuldades motoras por estar em recuperação, os medicamentos os deixam com a imunidade muito baixa e muitas vezes não podem utilizar transporte público, devido ao risco de pegar infecções e perder o órgão. É desumano...

Direitos constitucionais

Quanto ao Ministério Público, ela diz que o mesmo está inerte. Agora, uma pergunta que não quer calar: esse decreto pode superar a Constituição Federal?

Divisor de águas

Falando na pasta da Saúde, o secretário-adjunto Luciano Correa de Paiva é só animação. Segundo ele, a saída da Pró-Saúde da gestão das Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Uberaba, no próximo dia 25, vai ser um divisor de águas. Para ele, o novo plano de trabalho, firmado com a Funepu, não é bom, é excelente, e vai fazer toda a diferença no atendimento à saúde em Uberaba.

Entusiasta

Quanto às conversas que surgiram nos últimos dias, de que a Funepu não iria mais assumir o serviço, mesmo já estando em fase de contratação de pessoal, não passa de gente querendo desarticular o convênio com a UFTM. Mas, ele garante que tudo está concretizado. Toda a burocracia foi resolvida e não resta mais nada a ser feito. Só esperar. Só faltou ele dizer que a administração está em contagem regressiva, contando os dias e soltando foguete para a saída da Pró-Saúde. Tomara que agora a Prefeitura consiga colocar o bonde da saúde nos trilhos. Tomara!



Uber x Uberaba

Usuário assumido dos serviços do Uber, de 51 anos, defende o aplicativo que vem sendo alvo de polêmica na cidade. Nos últimos dias, dois veículos foram apreendidos e a briga com os taxistas credenciados na cidade chegou às vias de fato, com o presidente da associação protagonizando cena que seria cômica, não fosse a seriedade do assunto. Mas, voltando ao usuário, ele diz que não dirige e nem possui automóvel. Chega a utilizar o Uber pelo menos duas vezes ao dia, o que facilitou sua locomoção, tornando-a mais acessível economicamente, sem falar na qualidade de prestação de serviços, que, segundo ele, é excelente.

Os tempos mudaram

O usuário do aplicativo pontua que, mais uma vez, as necessidades da população estão em último lugar, que os interesses corporativos sobrepõem inovações que vêm melhorar a vida da população. Numa coisa ele tem razão, antigamente, para se obter uma linha telefônica, o cidadão tinha que pagar uma boa grana à companhia telefônica. Hoje, ela instala a linha de graça para que todos usufruam dos serviços. Os tempos mudaram! A tecnologia evoluiu... Para ele, só os gestores de Uberaba parecem não saber disso. Ou fazem vista grossa.

Irreal

Com eleição marcada para março do ano que vem, promessas começam a pipocar lá pelos lados da Certrim. A turma da situação diz que vai instalar um laticínio na cidade, prometendo verdadeira revolução. Mas, tem gente achando que a história não passa de promessa eleitoreira e argumenta que a cooperativa não tem estrutura para tanto. “A turma é boa, só tem gente séria e de responsabilidade, mas montar um laticínio é jogar pra galera”. Pelo visto, vai ter disputa e das boas.

Contestando

A mudança do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Codau da rua Governador Valadares para a Leopoldino de Oliveira foi planejada dentro da política de negócios do Codau para a melhoria dos serviços prestados à população, afirma a autarquia, contestando nota da coluna publicada na quarta-feira (14). De acordo com o Codau, foi levada em conta a acessibilidade, que no antigo prédio não era totalmente atendida, já que vários serviços eram disponibilizados no segundo andar e não existia elevador; além do estacionamento, que também inexistia. Tudo isso para dar mais conforto ao público.

Menos, bem menos

Quanto ao restante das informações repassadas pelo leitor, a nota afirma que nem uma delas é verídica. Que o antigo prédio foi cedido para a Secretaria de Saúde, que instalou uma de suas unidades na rua Governador Valadares, e o valor do aluguel na Leopoldino de Oliveira é de R$5 mil, e não R$15 mil. Até pesquisa de satisfação já foi feita com o novo prédio, totalmente aprovado pelos "clientes".

Arquivo da saúde

Quanto à destinação do prédio, ainda em estado de abandono, a assessoria de imprensa da Prefeitura informa que no local será instalada uma espécie de “Arquivo da Saúde”, para onde será enviada toda a papelada, como fichas médicas. A instalação da nova unidade só ainda não foi concretizada uma vez que a prioridade está sendo a abertura do Hospital Regional e a gestão das UPAs.