Codau abandona imóvel e gasta R$15 mil com aluguel

Codau abandona imvel e gasta R$15 mil com aluguel

Marilu Teixeira - redatora Interina

Divulgação



Presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Dutra se encontrou com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e aproveitou para questioná-lo sobre o custeio do Hospital Regional; na foto, Dutra, o ministro e o deputado

estadual Anselmo Domingos

Inferno astral

Senador afastado Aécio Neves caiu mesmo em desgraça. Por muito tempo foi promessa de mudanças, tanto para Minas Gerais quanto para o Brasil, chegou a ser idolatrado por milhões de pessoas. Bom moço, face mimosa e outros detalhes que arrancavam suspiros de corações femininos. Quem não se lembra de quando Aécio Neves foi presidente da Câmara dos Deputados em um de seus mandatos? Pois bem, na sua gestão foi aprovado o Código de Ética da Câmara, que enquadrou muitos deputados faltosos com o decoro parlamentar. Agora, afastado de suas funções no Senado, haverá um Código de Ética para enquadrá-lo? São as curvas do destino.

Decepção

Ontem mesmo seu nome foi tirado do painel de votação e incluído na lista dos afastados. Sem carro oficial e sem verba indenizatória, aquela que garante custeio de despesas com viagens, telefone e até estrutura física, Aécio vai receber apenas parte do salário de pouco mais de R$33 mil. O que estaria pensando de tudo isso, se estivesse vivo, seu avô Tancredo Neves?

Desperdício

Leitor da coluna, Adib Miguel Filho ligou para reclamar da situação em que se encontra o prédio que abrigava o Codau, na rua Governador Valadares. Lembra que a Prefeitura gastou uma fortuna na reforma do prédio, na época para abrigar o Codau, e hoje o imóvel está totalmente abandonado. Enquanto isso, gasta-se algo em torno de R$15 mil com aluguel do novo prédio, na avenida Leopoldino de Oliveira, perto do antigo Bretas. Dinheiro do contribuinte saindo pelo ralo, né!

Linha da pobreza

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, mais de 60% das famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família não compareceram para fazer o recadastramento e continuar recebendo o benefício. São 688 nomes de pessoas que precisam passar pela revisão dos dados, mas 40% dessa lista procuraram os Cras para regularizar a situação. Caso isso não ocorra, o benefício vai ser cancelado. De duas uma: ou saíram da linha de pobreza, o que duvido muito devido à atual situação do país, ou eram cadastros falsos. Situação precisa receber mais atenção por parte do titular da secretaria, Túlio Cury.

Repercussão

A Comissão de Minas e Energia da Assembleia de Minas quer entender as repercussões de uma portaria do governo federal que permitiria o leilão de quatro usinas da Cemig até 30 de setembro. Para isso, recebe convidados na segunda-feira (19), a convite dos deputados Rogério Correia e Cristiano Silveira, ambos do PT. A portaria permite à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) leiloar cinco usinas hidrelétricas cujos contratos de concessão com a União estariam vencidos. Parlamentares acreditam que haveria prejuízo na capacidade de geração de energia da Cemig.



O palco caiu...

Dia desses o Jornal da Manhã publicou algo inusitado na Imagem do Dia: um cortiço feito em pleno palco da praça Jorge Frange, onde aos sábados são feitos apresentações e shows com artistas locais. A imagem, visão do inferno, chocou muitos que não entendem como o poder público permitiu que a situação chegasse ao ponto em que chegou. Parece que alguma coisa foi feita, já que pelo menos os cobertores que serviam de biombos foram retirados. Mas a fedentina e a promiscuidade continuam.

Crateras

Falando em praça, buracos tomam conta das ruas que contornam a da Concha Acústica. No início da rua Marquês do Paraná, crateras tomam conta da via, obrigando motoristas que sobem a praça no sentido bairro Estados Unidos a quase subir no passeio, do lado direito. Socorro!!!

Oportunidade

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro vai selecionar 19 estudantes de nível superior e médio para estágio em diversos setores da instituição. A jornada de trabalho é de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais. O estagiário terá direito a auxílio-transporte diário no valor de R$6 e bolsa estágio de R$364 para nível superior e R$203 para nível médio. Quem estiver interessado é só procurar a universidade e cruzar os dedos.

Feedback

Shopping Uberaba lotou nos dias que antecederam o Dia dos Namorados e no próprio dia para a compra dos atrasadinhos. E a gerente de Marketing, Lucy Jardim, começa a receber o feedback positivo do investimento no PACTO - Programa de Capacitação do empreendimento com foco total no atendimento de excelência. Palestras, cursos e workshops estão a toda para que os clientes fiquem satisfeitos com o atendimento. O próximo será no dia 28 deste mês.

Francis Prado



Palestrante Bruno Ramos, da Lift Consultoria, de São Paulo, com Lucy Jardim e gerentes que participam do PACTO