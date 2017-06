Triunfo quer adiar duplicação da 262 e fala em devolver concessão

Triunfo quer adiar duplicao da 262 e fala em devolver concesso

Marilu Teixeira - redatora interina

Devolver?!!! Como assim?

A concessionária Triunfo Concebra quer adiamento da duplicação da BR-262. Ela alega que obras, que deveriam ser concluídas em cinco anos, não podem ser realizadas devido a atrasos em licenciamento ambiental e financiamento. E mais, ainda ameaça com a devolução da concessão. O atraso na duplicação da rodovia, no trecho entre Nova Serrana e Uberaba, foi discutido ontem pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Meia-boca

Na segunda-feira (12) o Jornal da Manhã trouxe excelente artigo do jornalista Tharsis Bastos abordando a questão, principalmente no que se refere ao trecho entre Uberaba e Campo Florido. O jornalista lembra que não foram concluídas as obras de arte, e os viadutos de acesso às cidades menores “são apenas um tabuleiro de concreto, como uma trave de futebol sobre a rodovia”. Isso pode?

Malandragem

Pontes e viadutos, então, nem pensar. Quando a estrada se aproxima de um trecho mais complicado, ela se converte novamente em pista única. E por aí vai a malandragem no trecho entre Uberaba e Nova Serrana. Mas, se tem uma coisa que funciona, e muito bem, são as praças de pedágio, que depenam motoristas.



Extremista x atual

Falando em malandragem, o filósofo francês Voltaire (1694-1778) pode ter sido extremista ao cunhar sua frase provocante: “Por trás de toda fortuna está oculto algum crime”. Todavia, quando vemos a empresa JBS dar as cartas no Brasil, fazer o que bem entende, cometer deslizes aqui e ali, crescer como nenhuma outra no ramo, dá para pensar e concluir que Voltaire não foi um pensador qualquer e estava muitos séculos adiante de seu tempo. Ele tem ou não razão quando não perdoa ninguém?



Ainda sobre a JBS

“A corda sempre arrebenta do lado mais fraco”, diz o dito popular. Ricardo Saud, nosso conterrâneo e “Homem da Mala” da JBS, se for o lado mais fraco da corda, por certo que terá destino adverso. Tomara que o bacalhau não arrebente em suas mãos e o leve junto. Tomara!



Sombra e água fresca

Reivindicação antiga, em breve as quadras do Parque das Acácias serão cobertas, para alívio dos usuários. O anúncio oficial deverá ser feito a qualquer momento, mas o prefeito Paulo Piau já foi comunicado pelo vereador Kaká Carneiro. Serviço será feito com recursos provenientes de emenda parlamentar, no valor de R$300 mil, do deputado federal Aelton Freitas, do PR, atendendo ao pedido do vereador, colega de partido.

Estamos de olho!

Chamou a atenção ontem, no plenário da Câmara, presença de três pessoas que usavam a camiseta do "Acorda Uberaba", movimento que luta contra a corrupção no país. O grupo não fez nenhuma manifestação, apenas acompanhou a sessão, em silêncio. Recentemente, o movimento apresentou uma proposta chamada “Vereador solidário”, que usaria parte das verbas destinadas aos vereadores para melhorar a segurança pública na cidade. Projeto foi totalmente ignorado na Câmara Municipal. Pois é!

"Turistando"

Ontem, comentei que o presidente da Câmara Municipal, Luiz Dutra, tem viajado bastante nos últimos meses para aprender sobre gestão pública. Ele faz questão de contar que as despesas de viagem são custeadas com recursos próprios. Só que não. Semana passada ele esteve em São Paulo e viajou com carro oficial da Câmara. Dutra disse que não usou diárias, mas teve todos os gastos reembolsados pelos cofres da Câmara, como consta em relatório de viagem. Não é a mesma coisa?

"Turistando" de novo

E, na semana que vem, Dutra segue viajando. Desta vez para Sertãozinho, no interior de São Paulo, onde vai conhecer usina de reciclagem de lixo. Vai mudar de área?

Incentivo

Depois de duas tentativas de votação, está de volta à pauta da Câmara projeto de lei que concede incentivo fiscal às empresas de transporte coletivo. Projeto começou a tramitar em março, esteve em pauta nos meses de abril e maio, mas não foi votado. Será que com a isenção de tributos municipais as empresas vão baixar o preço das tarifas?

Folga

Sindicomércio informa que o comércio de rua não vai funcionar no feriado de Corpus Christi. Shopping centers vão abrir das 14h às 20h e as lojas de gêneros alimentícios terão abertura facultativa. Já as repartições públicas municipais, incluindo as autarquias e fundações, encerram o expediente às 18h de hoje e só retornam ao atendimento normal na segunda-feira (19).

Medalhas

Polícia Militar comemora 242 anos e faz solenidade para outorga das medalhas Alferes Tiradentes e Mérito Profissional. Solenidade acontecerá na próxima terça-feira (20), às 9h, em frente do 4º Batalhão, na praça Governador Magalhães Pinto.