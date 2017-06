Após segurar projeto do Codau, presidente da CMU tenta fazer média

Aps segurar projeto do Codau, presidente da CMU tenta fazer mdia

Marilu Teixeira - redatora interina

Perdeu, playboy!

Depois de muitas delongas, a Câmara Municipal aprovou projeto de lei que reduz das atuais 40 horas semanais para 30 a jornada de trabalho dos servidores do Codau. Depois de segurar por quase um mês o projeto, sob argumento de que a matéria teria que seguir trâmites legais, o presidente da Casa, Luiz Dutra, espertamente, tentou fazer média com os servidores, anexando ao projeto emenda para retroagir os efeitos da lei a 31 de maio. Entretanto, dos 13 vereadores aptos a votar, 12 foram contra a emenda. Um verdadeiro massacre...



Mais esperto

Efeitos da lei só passam a valer na data da publicação no órgão oficial do município, o Porta-Voz. Caso a emenda de Dutra fosse aprovada, os servidores do Codau teriam direito a pelo menos duas horas extras desde o dia 31 de maio, o que poderia comprometer as finanças da autarquia. O próprio presidente, Luiz Neto, expôs a situação no plenário.

Retaliação?

Servidores do Codau encheram a galeria da Câmara para forçar a aprovação da matéria e encerrar de vez o assunto. A convocação de extra para votar o projeto, no mês passado, foi descartada pelo presidente da Câmara, Luiz Dutra, alegando outros compromissos por parte dos vereadores. Fontes da coluna garantem que essa foi uma forma de retaliação, uma vez que o parlamentar não estaria muito satisfeito com o atual governo. Outra diz que o problema é a falta de remuneração para as extras. Será?

"Turistando"

Falando em Dutra, depois de viagens a Belo Horizonte, Estados Unidos e Salvador, seu último roteiro foi em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele retornou de lá na semana passada e disse que participou de seminário sobre gestão pública. Garante, mais uma vez, que bancou todas as despesas com dinheiro do próprio bolso, sem custos para a Câmara Municipal. Ah!!!

Sonhando alto

Segundo a rádio peão, Dutra está investindo alto nos conhecimentos, pois tem pretensões políticas que vão além do Legislativo.

Pioneiro

Prefeito Paulo Piau assina hoje a ordem de serviço para a construção de um miniabatedouro de aves na comunidade de São Basílio. A obra de construção do prédio vai custar R$193 mil. O abatedouro será construído com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Adelmo Carneiro Leão, no valor de R$400 mil. O restante do recurso será utilizado para compra de maquinário, equipamentos e aquisição de veículo.

Voluntariedade

Hoje tem festa no Asilo Santo Antônio para celebrar o santo casamenteiro. Além de duas missas programadas, será realizado o Bazar do Fuxico, das 9h às 20h, com artesanatos de qualidade feitos com carinho por voluntárias. Também tem Festa Junina, que começa a partir de 14h, com quadrilha para os idosos. A entrada será um litro de leite, que será revertido para os internos da instituição. O asilo também realiza a campanha do óleo e os devotos podem levar sua doação.

Maçonaria do queijo

Quatro mineiros foram homenageados pela Guilde International des Fromagers, na França, neste domingo (11): o superintendente técnico da Faemg, Altino Rodrigues Neto, e os produtores de queijo Mariana Resende, Roberto de Castro e João Leite. O Guilde é uma espécie de maçonaria do queijo e que faz lobby internacional do produto ao redor do mundo. Pois é, nosso produto mais amado fazendo sucesso na França. Voilá!

OAB Vox

O plano de telefonia móvel do advogado mineiro está de cara nova. Sempre visando oferecer o que há de melhor para os profissionais do Direito de nosso Estado, a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais apresenta novidades do OAB Vox. O plano de telefonia móvel exclusivo para advogados mineiros e seus familiares está com vantagens imperdíveis, como planos a partir de R$9,90. Ainda contando com a qualidade Claro de telefonia, os planos OAB Vox ainda oferecem atendimento exclusivo, internet com altíssima velocidade e ligações ilimitadas entre as linhas OAB Vox, entre muitos outros benefícios.

Equipe Lider Executive comemora 27 anos de sucesso no mercado; a cap Cleonilda Batista ofereceu café da manhã aos funcionários e clientes por mais um ano de conquistas