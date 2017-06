Piau revela dificuldades para viabilizar licitação

Piau revela dificuldades para viabilizar licitao

Coisa do Além

“Cemitério é coisa do Além”, afirmou o prefeito Paulo Piau à coluna para explicar as inúmeras dificuldades que têm cercado a formatação de um edital de licitação para o terceiro campo-santo em Uberaba. Segundo ele, são tantas as exigências e tantas as leis a respeito do assunto, que ele julgou necessário constituir uma “junta de advogados” da PMU para adequar o edital aos ditames legais. Não se sabe ainda se haverá desapropriação de área ou aproveitamento de terreno do município, muito menos se será concessão, permissão, ou outra modalidade de exploração pela iniciativa privada. Mas que o edital vai sair, ele garante que vai.



Não dá!

Acredite se quiser. Sabe quanto o município gasta por ano para manter os dois cemitérios locais? Nada menos que cinco milhões de reais por ano. Isso mesmo! Segundo o prefeito, essa despesa absurda decorre do consumo de energia elétrica, capina, pavimentação, conservação e pessoal lotado tanto no São João Batista quanto no Medalha Milagrosa.



Agora sai

Ainda que o município corra o risco de não receber os repasses de 25% do custeio, conforme prometido, o prefeito Paulo Piau estabeleceu o mês de agosto como limite para a inauguração do Hospital Regional. Segundo ele, não dá para esperar mais. Oremos!



Quem? – Com menos de dois meses para abrir as portas do HR, a PMU terá de correr contra o tempo para definir sua parceira ou parceiro na gestão compartilhada do hospital. Ao que tudo indica, na parada estão Funepu e Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central, por enquanto. Piau dá a entender que gostaria de ter uma OS local nessa parceria.



Tabu – Agora é pra valer: todo o complexo viário que compreende o viaduto da Padre Eddie Bernardes será entregue à população no dia 23 deste mês. Depois de três décadas de apelos da população, finalmente a obra se concretiza. Aleluia!



Novo centro

Deputado Lerin anunciou verba de R$300 mil para a revitalização do centro da cidade. Anúncio foi feito ao presidente da Associação Centro Forte, Fábio Lopes. Mas o dinheiro não virá de uma vez. Até o fim deste ano serão disponibilizados R$100 mil e o restante em 2018. Seja como for, já existe um ponto de partida para a solução do impasse sobre a repaginação da região central, especialmente do calçadão.



Era digital

Ainda este ano o contribuinte poderá obter pela internet vários documentos que hoje demandam idas e vindas (e muita paciência) à Prefeitura. Licença ambiental, consulta prévia para novas obras, alvará para construção, Habite-se, entre outros, serão disponibilizados aos interessados sem a necessidade de protocolar projetos de papel, esperar a tramitação burocrática nos diversos departamentos da PMU e a demora na liberação das obras. Vai ser tudo online. É o que promete o prefeito Paulo Piau, ressaltando que sua intenção é facilitar a vida do cidadão que recorre à PMU. A meta é papel zero!



Para consulta

A propósito, a PMU vai disponibilizar Plano Diretor e demais legislações municipais para consulta online. Codiub está trabalhando firmemente nesse projeto.



Números

Reunião da Frente Mineira de Prefeitos, nessa quinta-feira, colocou Uberaba como exemplo para os demais municípios representados no evento. Em matéria de qualidade dos serviços em Educação, Uberaba ficou em 1º lugar na pesquisa realizada por consultoria contratada pela FMP e em 24º lugar entre as 100 maiores cidades brasileiras.



Cadê o dindim?

Enquanto o ex-governador Sérgio Cabral não revelar o paradeiro dos R$7 milhões que teria recebido de suborno, ele não sairá da cadeia. A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser justificada a manutenção de sua prisão preventiva e negou recurso em habeas corpus interposto por sua defesa, justamente porque não se sabe onde esse dinheirão foi parar. O ex-governador do Rio de Janeiro foi preso preventivamente em novembro de 2016, sob ordem do juiz Sergio Moro. Que fique atrás das grades para sempre!

No limbo

As empresas da família do pecuarista José Carlos Bumlai tiveram a falência decretada nessa quinta-feira. A decisão abrange as companhias São Fernando Açúcar e Álcool Ltda., São Fernando Energia I e II Ltda., São Marcos Energia e Participações Ltda. e São Pio Empreendimentos e Participações. Bumlai é aquele amigão do ex-presidente Lula, que foi condenado em setembro de 2016 a nove anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e gestão fraudulenta, por ter feito em seu nome um empréstimo de R$12 milhões no Banco Schahin para quitar dívidas do PT.

Show de bola!

Nova área da expansão do Shopping Uberaba entra na reta final de construção e deve estar pronta até setembro. A convite da gerente de marketing Lucy Jardim, fui visitar as obras e caí o queixo com o que vi. Além da área destinada à Le Lis Blanc e à livraria, o Shopping reserva espaço para uma superoperação gastronômica e para outras várias lojas com frente voltada para o estacionamento principal. Um concierge todo equipado para operação 100% digital, espaço para cursos rápidos voltados para a clientela e muitas outras novidades boas que vêm por aí!