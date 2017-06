PMU pagará R$ 360 mil a consultoria para modernizar a gestão

PMU pagar R$ 360 mil a consultoria para modernizar a gesto

Consultoria de novo?

Prefeitura de Uberaba vai desembolsar R$360 mil com a empresa B2B para prestar consultoria à Secretaria de Finanças, com o objetivo de modernizar a gestão dos diversos setores da administração municipal. Seria extremamente positiva essa contratação, não fosse o valor expressivo previsto para a remuneração do serviço e, principalmente, diante de desembolso anterior (também em milhares de reais) para pagamento à Fundação Getulio Vargas para a prestação de serviços semelhantes.



Refrescando a memória

Em 2013, logo depois de assumir o cargo, o prefeito Paulo Piau contratou a FGV exatamente para “diagnosticar problemas de gestão e apresentar soluções para um novo modelo de gestão administrativa, fundamentada na legislação e que venha ao encontro da proposta de governo elaborada pela equipe da atual administração” (Porta-Voz de 01/04/2013). Em agosto do mesmo ano, o prefeito declarou estar tão satisfeito que anunciou a contratação da FGV para uma segunda etapa do trabalho, que consistia no “monitoramento, estruturação administrativa e Parceria Público-Privada”. (Porta-Voz de 26/8/2013). Diante desse quadro, por que então contratar outra empresa para o mesmo propósito de modernizar a gestão?



Papa-tudo

A 4 Construções MCGF Ltda. acaba de ser declarada vencedora de duas licitações importantes na PMU. A primeira, para ampliação do cemitério Medalha Milagrosa. Obra vai custar R$145.668,57. A segunda, para a construção de um abatedouro de aves na comunidade São Basílio. Neste caso, o custo da obra é de R$193.775.



Aditivo – Porta-Voz de quarta-feira publicou o 4º aditivo ao contrato de prestação de serviços de publicidade com a Fórmula P. Prazo foi prorrogado até 7 de agosto. Vale lembrar que a última concorrência para a gestão da publicidade da PMU ocorreu em 2013 e não há notícia de que outro edital esteja sendo finalizado atualmente.



Quentinha – Secretaria Municipal de Saúde está licitando o fornecimento de marmitex. Pregão está marcado para o dia 22 deste mês e o valor estimado é de R$200 mil. Nada mau.



Quem fala o que quer...

Dois boatos polvilharam as redes sociais nos últimos dias e terão consequências. O primeiro dizia que na chamada “guerra” de preços dos postos de combustíveis, a Prefeitura teria interditado um deles por falta de alvará, quando na verdade a Guarda Municipal estava presente no local para organizar o trânsito, já que a fila que se formou na avenida onde o posto se localiza estava enorme e os ânimos dos motoristas, acirrados. Nada a ver com interdição ou alvará, pelo contrário.



Deu BO

O outro boato que circulou nas redes sociais dizia respeito à suposta atuação de duas agentes de trânsito, que, segundo o “denunciante”, estariam multando indiscriminadamente os motoristas porque queriam aumentar seus ganhos com “comissão” ou “produtividade”. O cidadão até fotografou as duas mulheres. O problema é que não existe comissão ou produtividade para autuações por infrações de trânsito em Uberaba. Uma das agentes “printou” a postagem, os comentários que se seguiram, e procurou a polícia para lavrar Reds (antigo BO), ou seja, problemas sérios à vista para o boateiro.



É sério?

Acredite se quiser: a Câmara Municipal de Uberaba nomeou esta semana a sua comissão encarregada de organizar a festa de confraternização dos servidores da Casa este ano.



Bloqueio total

Promotor de Justiça Fábio Guedes de Paula Machado e uma advogada considerada sua comparsa tiveram seus bens bloqueados em decisão liminar expedida pela 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da comarca de Uberlândia. Os bens somam R$5,6 milhões. Fábio Guedes está enrolado até o pescoço com o Judiciário. Já responde por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Enquanto ele era titular da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo e Patrimônio de Uberlândia, Fábio Guedes teria recebido vantagem financeira, em parceria com a advogada, em pelo menos 12 causas que tramitavam na Promotoria de Justiça, entre 2010 e 2015. Não bastasse, em dezembro de 2015, ele foi detido no aeroporto internacional de Guarulhos, tentando embarcar para o exterior com R$100 mil em espécie. Antes de se mudar para Uberlândia, Fábio Guedes atuou no Ministério Público em Uberaba.



Muda, Brasil!

Embora o promotor de Justiça Fábio Guedes esteja afastado do cargo, continua recebendo salários integralmente, graças a uma lei federal que assegura a juízes e promotores esse vergonhoso benefício.