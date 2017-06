Uberaba está em 3º lugar em área plantada de cana no país

Uberaba est em 3 lugar em rea plantada de cana no pas

Nem só de más notícias vivemos nós. Uberaba ocupa a 3ª colocação no ranking dos municípios brasileiros com maior extensão de área plantada com cana-de-açúcar. Dados são do Ministério da Agricultura. No ranking nacional, Morro Agudo (SP) aparece em 1º lugar, com quase 100 mil hectares de área plantada, seguido por Quirinópolis (GO), com cerca de 75 mil hectares de canaviais, praticamente a mesma extensão de terras dedicadas à cana no nosso município. Perto de Uberaba, outros municípios também estão incluídos no ranking, como Barretos (6º), Frutal (7º), Guaíra (8º) e Ituverava (15º).



Peso pesado

Saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipserv) é altamente preocupante. Temendo que as mudanças nas regras da aposentadoria atinjam o Poder Público, há uma verdadeira corrida de servidores municipais em busca de contagem de tempo. Muitos deles já requereram a aposentadoria e é justamente esse fato que vai impactar as finanças do Ipserv.



Empacada

Está empacada (também) a licitação do novo cemitério em Uberaba. Com capacidade praticamente esgotada, os dois cemitérios da cidade praticamente não comportam mais enterros. Mas, apesar dessa história não ser novidade, até agora o tal edital de licitação não saiu da gaveta.



Impasse - Os motivos de tanta demora na licitação do novo cemitério da cidade são ignorados, mas consta que há um impasse relacionado à localização do novo cemitério e à forma como será gerido o negócio pela iniciativa privada. Interesse de particulares não falta. Pelo contrário. Há dois proprietários de imóveis com mais de 9 mil metros quadrados na parada, de olho nessa licitação, e ambos contando com bons “padrinhos” na PMU.



Mau negócio? – Em Uberlândia, consta que os responsáveis pela gestão do Cemitério Parque não estariam nada satisfeitos com o negócio, e pretendem entregar o campo santo à Prefeitura daquele município. E olha que não falta uberabense se deslocando até a vizinha cidade para levar familiares para cremação. Imagine os de lá, então.



Preto no branco

Finalmente o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais resolveu se manifestar sobre a polêmica compra das cotas em condomínio-resort em Caldas Novas. A diretoria alega que a aquisição “foi efetivada dentro da mais completa lisura e com a única finalidade de oferecer uma opção de lazer diferenciado à categoria” e vem sendo “amplamente divulgada entre a categoria, através dos canais de comunicação institucionais do SSPMU (site e facebook).” E mais: alega que vem registrando grande demanda de servidores interessados em utilizar desse espaço, sendo que alguns já estiveram lá e outros garantiram reservas futuras.

Consulta prévia

Embora boa parte dos servidores diga o contrário, o presidente do Sindicato, Luís Carlos dos Santos, garante que “antes de decidir-se pela compra, a Diretoria consultou os servidores, não sendo necessário fazer assembleia para tal medida. Conforme o estatuto, apenas para venda de bens faz-se necessário tal procedimento”. Já a escolha do local foi tomada “considerando o conjunto de vantagens oferecidas” na época pelo empreendimento. Pois é. Se essas explicações vão ser aceitas pela categoria são outros 500...

Bom negócio

Ainda sobre essa polêmica envolvendo servidores e seu sindicato, o presidente Luís Carlos revela que as cinco cotas adquiridas no Jardins da Lagoa CondoResort, em Caldas Novas, custaram R$250.000,00. E considera ter feito um ótimo negócio, já que cada cota foi oferecida por R$ 62 mil e fechada por R$ 50 mil.



Baixaria desnecessária

Segundo dia do julgamento do pedido de cassação da chapa Dilma-Temer foi marcado pela disputa por holofotes e guerra de vaidades entre os ministros Herman Benjamin e o presidente do TSE, Gilmar Mendes. Em tom irônico, Gilmar Mendes disse que o colega devia a ele o fato de estar "brilhando na televisão no Brasil todo". Pra que! O relator da ação não deixou barato: “Vossa excelência [Gilmar Mendes] sabe que eu prefiro o anonimato, muito mais. Um juiz dedicado a seus processos, que não tem nenhum glamour”, ressaltou Herman ao presidente do TSE. “Aliás, processo em que se discute condenação de A, B, C ou D, em qualquer natureza, não tem e não deve ter nenhum glamour pessoal”, complementou o relator. Não satisfeito com a descompostura passada pelo colega, Gilmar Mendes treplicou: “Essa ação só existe graças ao meu empenho, modéstia às favas”. Totalmente desnecessária essa baixaria.

Improbidade administrativa

Enquanto não sai o resultado do julgamento da cassação da chapa Dilma-Temer no TSE, vamos vendo os desdobramentos de outros julgamentos eleitorais. Na sessão dessa terça-feira, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais cassou, por cinco votos a um, o diploma do prefeito eleito do município de Romaria, João Rodrigues dos Reis (PTB), e do seu vice, Valdemar Resende Filho (PP). Foi reconhecida a inelegibilidade preexistente ao registro de candidatura, decorrente da rejeição de contas pela Câmara Municipal, quando João Rodrigues foi prefeito, em 2003. Cabe recurso.