Acham inoportuna



FOTO/ LEITOR



Veja o estado da rua Olívio Nascimento, entre as avenidas Santos Dumont e Pedro Salomão, pertinho da Medalha Milagrosa. Moradores se queixam de pagar IPTU em dia e não serem ouvidos quando reclamam do excesso de buracos, que já desafia recapeamento há mais de um ano



Realinhamento de valores

Bastou o secretário de Finanças, Wellington Fontes, anunciar que a Prefeitura de Uberaba estuda um realinhamento de preços na planta imobiliária da cidade para a chiadeira começar. E forte. Corretores de imóveis ouvidos pela coluna criticam a medida, considerada totalmente inoportuna. Alegam que o mercado de compra e venda de imóveis está gelado, com raríssimos negócios sendo concretizados desde que a crise econômica se instalou no país. E não há perspectivas a curto prazo de reaquecimento do setor. Além disso, sustentam que os preços dos imóveis despencaram e, esse fato, por si só, deveria levar à revisão dos valores da planta de imóveis de Uberaba para colocá-los em acordo com essa nova realidade. “Em vez de sufocar ainda mais o cidadão com aumento nos impostos, o governo municipal deveria cortar suas despesas com telefone, carros pra baixo e pra cima rodando na cidade, excesso de comissionados nas secretarias, e cargos de confiança que recebem e não trabalham”, reagiu um dos mais revoltados corretores com essa situação.



Elefante branco

E por falar em despesas dos cofres municipais, o Porta-Voz do dia 2 informa que a manutenção da limpeza e jardinagem do Estádio Uberabão custa nada menos do que R$ 18.400 por mês. O contrato com a atual prestadora de serviços foi prorrogado por mais seis meses, período no qual ela embolsará a bagatela de R$ 110.400. E pensar que esse estádio é um verdadeiro “elefante branco”...



Trrrrrimmmmmm

Não é só a PMU que anda torrando uma grana preta com telefonia. O Codau também informa, via Porta-Voz, despesa de R$ 195.553 em 12 meses com a Algar Telecom. Por mês, a despesa com os telefones do Codau giram em torno de R$ 16.300. Haja assunto!



Pão nosso de cada dia – No período compreendido entre 1º de fevereiro e 31 de julho deste ano, o Codau também vai desembolsar R$ 109.250 com pão francês para seus funcionários.



Em série – Por que a Prefeitura de Uberaba prorroga tantos contratos assim? O que deveria ser exceção virou regra e está valendo tanto para fornecimento de bananas à Secretaria de Educação, como para a conclusão de obras civis.



Sem dó

Os 12 recursos julgados pela Junta Administrativa de Recursos de Postura (Jarp) foram indeferidos. A autuação teve uma só motivação: falta de limpeza do imóvel.



Venha!!!

O Dia dos Namorados pode tirar o comércio do atoleiro. De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 61% dos brasileiros pretendem presentear seus parceiros na data mais romântica do ano, o que deve injetar R$ 11,5 bilhões na economia do país.



Casa nova

Cohagra inaugura hoje sua nova sede, no Praça Uberaba Shopping. Solenidade está marcada para as 10h.



Papa tudo

Não bastasse fornecer máquinas e equipamentos para o Município, a empresa Ideal Tractor acaba de ser credenciada, com exclusividade e inexigibilidade de licitação, para execução de construções funerárias nos cemitérios do município de Uberaba. Credenciamento vale por 5 anos. Mas não será a única. Outras empresas foram igualmente credenciadas pelo Município, como Nativa Paisagismo e Construções, Sema, Construtora Havillah, 2P Trade, todas com histórico de outros serviços prestados regularmente ao Município.



Silêncio

Até o fechamento desta coluna, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba não havia se manifestado sobre os questionamentos à compra das 5 cotas em condomínio-resort de Caldas Novas. Desde segunda-feira esta coluna aguarda as devidas explicações sobre a transação.



Mais um

O acidente que vitimou (mais um) motociclista na manhã dessa terça-feira colocou em xeque a retirada dos canteiros centrais na avenida Santos Dumont. Moradores das imediações da rua Epitácio Pessoa questionaram a medida e querem a volta das ilhas que separavam as duas pistas da avenida. Não sei se essa é a melhor solução, mas fica registrado o pedido para que os técnicos da PMU façam os necessários estudos.