SSPMU compra imóvel em Caldas Novas e é questionado por sindicalizados

SSPMU compra imvel em Caldas Novas e questionado por sindicalizados

Lazer diferenciado

Acredite se quiser. “A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU) comprou um imóvel no Jardins da Lagoa CondoResort, em Caldas Novas (GO), para oferecer uma opção de lazer diferenciado à categoria. A entidade adquiriu cinco cotas no condomínio, que darão direito de usufruir do local num total de 145 dias no ano. Presidente do Sindicato, Luiz Carlos dos Santos, informa que é necessário ser sindicalizado para utilizar esse espaço. As acomodações são em um bangalô, casa de 95 metros quadrados, com capacidade para 8 pessoas. O imóvel tem três quartos, com ar condicionado, sala e cozinha conjugadas, totalmente mobiliado e equipado com utensílios domésticos, e tem garagem para dois veículos. Além disso, estão incluídas roupas de cama e banho, e serviço de hotelaria”. Caldas Novas localiza-se a 280 km de Uberaba. A fonte é o site Fesempre.org.br.



Decisão polêmica

Servidores sindicalizados reclamam que a categoria não foi ouvida sobre o investimento decidido pela diretoria do SSPMU em Caldas Novas. Alguns deles, que procuraram a coluna, discordam da compra de cotas de lazer, argumentando que há outras prioridades que beneficiariam um número maior de servidores, do que um hotel distante da cidade. Além disso, querem que o presidente Luiz Carlos informe o preço das cotas, os critérios para a escolha desse lugar, e se consultou outras opções disponíveis no mercado para apresentar à categoria.



Novo comando

Deputado Antônio Lerin está assumindo o comando do PSB Uberaba. Segundo ele, na próxima reunião da sigla será formatada a executiva, com vistas à formalização do diretório municipal até agosto. Dentre outros, estão com Lerin nessa empreitada o ex-presidente Irizon Arantes, José Natale, os advogados Adolfo Pereira e Simone Delalíbera.



Corrida eleitoral – À exceção de Luciene Fachineli, todos os demais 15 candidatos a deputado estadual em 2014 deverão voltar a disputar eleições no ano que vem. Pelo menos essa é a aposta de Lerin, que ainda acredita que outros nomes estarão na briga por uma cadeira na Assembleia Legislativa mineira, como os vereadores Kaká Carneiro e Franco Cartafina. A conferir.

Regras diferentes – Defendendo abertamente a reforma da legislação eleitoral, o deputado Antônio Lerin revela grande entusiasmo com a possibilidade de ser aprovado o sistema de voto distrital. Caso isso se confirme, serão eleitos os candidatos mais votados no Estado, independentemente do partido. Será o fim das complicadas contas para saber quais os candidatos foram eleitos por partido ou coligação. Oremos.



Viva a mordomia!

Enquanto os mineiros terão de engolir o reajuste no preço dos combustíveis no Estado, o governo de Minas Gerais vai gastar quase R$ 900 mil para abastecer as cozinhas de três palácios oficiais: das Mangabeiras, residência do governador Fernando Pimentel (PT); Tiradentes, gabinete do petista dentro da sede oficial do governo, e Liberdade, museu fechado ao público por Pimentel no início de sua gestão e utilizado para reuniões da equipe de governo e recepção de autoridades. Vale lembrar que o governo de Minas está no vermelho, enquanto o governador desfruta da mordomia.



Cardápio sofisticado

Em dezembro passado, o governo do Estado realizou pregão para gastos de R$ 398.969 com bebidas e gêneros alimentícios. Já no mês de abril, foram outras três licitações: para a compra de hortifrutigranjeiros (R$ 270.236), de frios (R$ 122.000) e de carnes e pescados (R$ 105.068), totalizando mais R$ 497.404. As compras serão entregues ao longo do ano e revelam o gosto apurado do governador Pimentel. Basta dizer que os gastos com "frios" preveem a aquisição de itens como queijo parmegiano reggiano (7 quilos por R$ 2.170), queijo pecorino (10 quilos por R$ 3.260), queijo grana padano (10 quilos por R$ 2.050) e presunto parma (200 quilos por R$ 7.200,00), além de camarões GGG (35 quilos por R$ 7.700), camarão rosa (35 quilos por R$ 5.950), bacalhau (120 quilos por R$ 10.560), salmão (320 quilos por R$ 25.536), salmão defumado (25 quilos por R$ 4.999), badejo (90 quilos por R$ 7.650), e ossobuco de carne bovina (100 quilos por R$ 4.303). Tem mais: azeite virgem e extra virgem (1.252 garrafas de um litro por R$ 42.568), nozes (36 quilos por R$ 4.320) e pistache (32 quilos por R$ 4.120). E o povo mal conseguindo comprar pão...



Investimento

Depois de assegurar a implantação da Log Comercial no DI-1, o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Renato Gomes, segue amanhã para São Paulo, atrás de novos investimentos em Uberaba. Mas, antes comemora a boa notícia: as obras do condomínio logístico do grupo MRV deverão se iniciar no segundo semestre.



Boicote justo

A Domino’s Pizza no Brasil anunciou que parou de trabalhar com produtos da JBS. A decisão foi anunciada na esteira da delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista. De acordo com o comunicado na página oficial da famosa rede de pizzarias, a decisão é uma forma de boicote às empresas de processamento de carnes envolvidas em escândalos de corrupção. Com essa decisão, mais de 300 lojas da rede no Brasil deixam de utilizar os produtos JBS. Certamente vai inspirar ou influenciar decisões semelhantes de outras empresas e até pessoas físicas, como eu e você.