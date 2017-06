Presidente da Aciu faz críticas ao aumento do ICMS em Minas Gerais

Presidente da Aciu faz crticas ao aumento do ICMS em Minas Gerais

Já melhorou!

Mesmo considerando "um absurdo" os R$3,5 milhões anuais gastos pela Prefeitura de Uberaba com telefones, o secretário de Administração, Rodrigo Vieira, destaca que de janeiro para cá já conseguiu reduzir bastante as despesas a esse título. Segundo ele, os gastos totais das secretarias despencaram de R$298.067 em janeiro para R$222.318, em maio. Ainda assim é, sem a menor sombra de dúvida, um tremendo desperdício de dinheiro público. O que a PMU gasta por mês com telefone equivale a um bom apartamento. Imagine quanta coisa poderia ser feito em benefício da coletividade com toda essa grana desperdiçada em tagarelices.

Contenção de gastos

Ainda segundo o secretário Rodrigo Vieira, algumas medidas foram adotadas no começo do ano para reduzir os gastos com telefone. Uma delas foi acabar com a “farra do celular”, restringindo o uso do aparelho corporativo aos secretários e a poucos servidores que realmente necessitam por trabalhar em esquema de plantão. Da mesma forma, os telefones fixos foram bloqueados para ligações interurbanas e celulares. “Desde janeiro somente a secretária de cada secretário e a do prefeito têm o telefone fixo liberado. Os demais servidores só podem fazer ligações internas (ramal)”, ressalta Rodrigo Viei

Alô, alô!

Vamos aos números: em janeiro, as contas de telefones celulares na PMU totalizaram R$25.598. Isso mesmo: 25 mil reais! Em maio, o valor baixou para R$9.286. Já com telefone fixo, os gastos chegaram a R$273 mil em janeiro e caíram para R$211 mil, em maio. Redução significativa, sem dúvida, mas a despesa continua um escândalo! Onde já se viu desperdiçar tanto dinheiro com telefone, numa época de pindaíba como essa? Os números evidenciam a necessidade de adoção de medidas mais drásticas, para evitar tanto desperdício de dinheiro público.

Campeã

Secretaria de Saúde lidera o ranking da gastança com telefone. A explicação: todas as UBS, ambulâncias, Samu e departamentos da Secretaria de Saúde estão incluídos no total das despesas da pasta com telefone, que totalizaram R$82 mil em maio, contra despesa de R$97 mil em janeiro. Além disso, até mesmo as ligações feitas por populares para acionar o Samu são custeadas pelos cofres públicos. Até aí, tudo certo. Samu é prioridade. Porém, segundo consta, há unidade de saúde onde a conta de telefone já bateu a impressionante marca de R$1 mil num único mês...

Mero detalhe

Embora no Porta-Voz do dia 31 de maio tenha sido divulgada a prorrogação do contrato com a Algar Telecom em nome das secretarias de Saúde, Educação e Administração, o secretário Rodrigo Vieira explica que esse detalhe foi meramente legal. Na verdade, só as três pastas têm rubrica, mas o contrato abrange todas as secretarias da PMU.

Aumento inaceitável

Presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba (Aciu) fez duras críticas ao aumento de 2% na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para combustíveis, aprovado na quinta-feira na Assembleia Legislativa Minas, com votos favoráveis dos dois deputados estaduais eleitos por Uberaba. Segundo José Peixoto, esse aumento é “inoportuno e penalizará mais uma vez o consumidor final e o empresariado”. Foi além: “O governo estadual precisa trabalhar com mais eficiência e enxugar a máquina administrativa, em vez de aumentar ou criar mais impostos”.

Estilo rasteira

O presidente da Aciu também critica a votação em regime de urgência desse projeto de aumento na alíquota do ICMS sobre combustíveis. “No ano passado nos posicionamos, mostramos nossa indignação, unimos forças com outras entidades, mas, desta vez, não tivemos essa oportunidade porque a matéria foi votada de uma hora para outra”, disparou José Peixoto. Aliás, a Aciu enviará ofício repudiando o posicionamento dos deputados estaduais Lerin e Tony Carlos, que votaram a favor do aumento.

Na mídia

Estrelada pelos empresários Silvânia Pinti, Meneval Prata, Fernando Abdalla e Anderson Cadima, será lançada oficialmente neste domingo a campanha institucional da Associação Comercial e Industrial de Uberaba. O intervalo do “Domingão do Faustão” foi escolhido para a estreia da campanha que pretende ressaltar que a Aciu é a voz do empresário uberabense.

Dia D

Às vésperas do Dia Mundial do Meio Ambiente, o Shopping Uberaba promove o Dia D, de doação, à Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis, onde 45 pessoas fazem a separação de resíduos considerados inservíveis para quem os descartou, mas que para elas representa emprego e renda para o sustento da família. Vale destacar que o Shopping Uberaba destina mensalmente quatro toneladas de resíduos recicláveis à cooperativa e, com o Dia D, pretende despertar a consciência do lojista e da comunidade quanto à importância de separar o lixo para essas pessoas e para a preservação ambiental. Além disso, a sede da cooperativa receberá limpeza e pintura. Voluntários desenvolverão as ações hoje e amanhã, e está aberta a participação dos interessados em ajudar.

Investimento novo

Uberaba terá um novo laticínio. Desta vez, por iniciativa da Certrim, em área a ser viabilizada pela Prefeitura.

Maus lençóis

Nessa sexta-feira, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o senador afastado Aécio Neves (PSDB) ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelos crimes de corrupção passiva e obstrução da Justiça. A denúncia é consequência da delação premiada da turma da JBS, incluindo a gravação de conversa entre o senador tucano e Joesley Batista, na qual Aécio pede R$2 milhões supostamente para pagar honorários de advogado que o defende na operação Lava-Jato. Juntou o “flagra” dado pela Polícia Federal na entrega de uma das malas contendo R$500 mil ao primo de Aécio, feita por quem? Ricardo Saud. Esse mesmo. Aécio está numa encrenca lascada...