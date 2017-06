Porta-Voz revela gastos de R$3,5mi com telefone de 3 secretarias

“Faça o que eu digo, não o que eu faço”

Quem já ouviu essa frase certamente vai concordar que cai como luva para a mensagem que vem circulando nas redes sociais, afirmando que “Uberaba tem mais de R$630 milhões a receber da União. O deputado Lerin e a Assembleia de Minas vão cobrar essa conta”. Como assim? Não seria mais apropriado cobrarem primeiro do governo do Estado, que deve uma grana preta ao Município, também? Afinal, deputado estadual e Assembleia Legislativa têm poder de pressão bem maior sobre o governo do Estado do que União, cuja cobrança cabe prioritariamente aos nossos parlamentares federais.

Gente tagarela

Parece inacreditável, mas é verdade. Porta-Voz do dia 31 de maio oficializou a prorrogação por mais 12 meses do contrato firmado entre a Prefeitura de Uberaba e a Algar Telecom. Até aí, nada de estranho. Porém, nesse período de um ano o Município deve gastar mais de R$290 mil por mês com telefone e um total de R$3,5 milhões por ano. Isso apenas para atender as Secretarias de Administração, Saúde e Educação. Socorro!

Comparativo inevitável

Se você comparar os gastos de três secretarias com telefone e o investimento do Município na recuperação do meio ambiente, vai ver que fica mais gritante esse desperdício de recursos com tagarelice. Pois veja, por exemplo, que a recuperação das matas ciliares na microbacia do Mutum e de 20 hectares das Áreas de Preservação Permanente na Bacia do Rio Mutum custará apenas R$200 mil. Serviço de plantio será confiado à Construtora Havilah, vencedora da licitação, que terá os mesmos 12 meses para executá-lo. O que é mais importante: recuperar o meio ambiente ou conversar por telefone?

Caneta na mão – Além das 31 autuações de proprietários de imóveis por sujeira, falta de muros e de passeios em seus terrenos, a Secretaria de Defesa Social, Trânsito e Transportes “canetou” três cidadãos que estavam comercializando produtos em via pública, sem alvará. Os autuados estão nominados no Porta-Voz do dia 31. Certíssimo. É por aí mesmo.



Mão de ferro – A propósito, dos 25 recursos julgados pela Jari na sessão do dia 25 de maio, apenas nove tiveram sucesso. É preciso jogar duro mesmo contra motoristas infratores para ver se criam juízo.



É pouco!

Até que enfim, Joesley Batista começou a pagar (ainda que timidamente) pelos seus crimes. Esta semana a Justiça Federal determinou o bloqueio de R$800 milhões das contas do dono da J&F, controladora da JBS, em julgamento preliminar de ação popular em que ele é acusado de usar informação privilegiada para comprar cerca de 1 bilhão de dólares às vésperas da divulgação da gravação do diálogo com o presidente Michel Temer. A compra de dólares, no caso, teria resultado em ganhos milionários à JBS, pois a cotação da moeda disparou em seguida.

Leilão

Pregão dos objetos considerados sucata pela Codiub será no dia 13. Todos os itens, segundo o presidente da companhia, jornalista Dênis Silva, foram considerados inservíveis e precisam ser descartados. Como não pode jogar, a única forma é a venda em leilão público. Mas o presidente nem quer arriscar previsão de valores a serem apurados. “Qualquer coisa que arrecadar será lucro”.

Prevenção já!

A confirmação da primeira morte por gripe em Uberaba deve servir de alerta àqueles que ainda relutam em procurar um postinho de saúde para se vacinar. Até agora só 71% da meta de vacinação foi atingida no Município, que teve de esticar a campanha até o dia 9 para dar uma nova oportunidade aos faltosos. Não dá pra entender. Vacina é de graça e única forma de evitar a doença. Mesmo assim, tem gente que não se vacina. Como pode?



Risco desnecessário

Ainda a propósito da vacinação contra a Influenza, o percentual de crianças que tomaram a vacina é o mais baixo do público alvo, com apenas 45% de imunizados. Ora, se os pais não levarem as crianças para vacinar, estarão expondo os filhos a um risco desnecessário. E risco de morte, inclusive.

Doação de Sangue

Sempre apresentando ações e projetos para contemplar os profissionais do Direito em diversas situações e datas comemorativas, a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais lançou, agora, a Campanha de Doação de Sangue. Em 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue e a CAA Vanguarda está convocando a advocacia mineira a praticar esse ato de amor e vida. Para facilitar o acesso à informação, para advogadas e advogados, a CAA/MG está divulgando cartazes nas principais áreas de circulação dos operadores do direito, com informações sobre os locais para fazer doação de sangue em Uberaba.



Pena que a coluna não é em cores para realçar a beleza da nova fachada iluminada da Aciu, na Leopoldino de Oliveira. Ficou show!