Anúncio de construção de represa soou como música para engenheiros

Anncio de construo de represa soou como msica para engenheiros

Mãos à obra

Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro foi o local escolhido para o anúncio da licitação dos seis lotes previstos da concorrência para a construção da represa Prainha. Na noite de terça-feira, o presidente do Codau, Luiz Guaritá Neto, esteve no Instituto e explicou que a licitação será lançada nos próximos dias, envolvendo recursos de R$ 26 milhões e 300 mil. A notícia soou como música nos ouvidos dos engenheiros. No IEATM, Guaritá apresentou o detalhamento técnico da obra e informou que o início da construção da represa está programado para o segundo semestre deste ano. Ou seja, obra “pra já”.



Água para todos

A represa da Prainha será construída nas imediações da atual barragem de captação do Codau, no rio Uberaba, em área próxima à fazenda do IFTM. O seu reservatório terá um volume de 2 bilhões 419 milhões de litros, com uma vazão de 4,320 mil litros/s. Após emitida a Ordem de Serviço o prazo estimado de execução da obra é de 18 meses, o que significa a conclusão do serviço ainda no governo Paulo Piau. Se não houver algum aditivo daqueles que jogam pra frente o término da obra.



Espere um pouco, um pouquinho mais...

Por falar em aditamentos e prazos elásticos para conclusão de obras, o Porta-Voz do dia 26 de maio oficializou a concessão de mais seis meses de prazo para a Engecald entregar os reservatórios metálicos a serem instalados pelo Codau no bairro Abadia, Vila Ozanan e no Jardim Metrópole, mais precisamente na avenida dos Bandeirantes. Esse foi o quinto aditamento ao contrato de prestação de serviços firmado em 2014. Com isso, a previsão é de que os reservatórios sejam finalmente entregues até outubro. Oremos!



Acredite, se quiser! – No fechamento da campanha “Maio Amarelo”, o governo do Estado divulgou balanço nessa quarta-feira, afirmando que “os acidentes de trânsito com vítima caíram em Minas Gerais e na capital, na comparação entre os quatro primeiros meses de 2017 e igual período do ano passado”. Segundo os dados oficiais, a redução chega a 9,6% no estado, com diminuição de 2.652 registros que resultaram em pessoas mortas, vítimas inconscientes ou feridos graves e leves.



Fora da estatística – Uberaba está fora dessa estatística que aponta queda no volume de acidentes de trânsito com vítimas. Apesar da mão pesada do Poder Público, endurecendo a fiscalização e autuando motoristas que desrespeitam as leis de trânsito, o número de vítimas nas ruas da cidade continua assustador. Só nesta semana foram duas vítimas fatais, uma delas atropelada na manhã de ontem, e outra, um motociclista de 29 anos. Sem contar as duas crianças atropeladas pelo motociclista irresponsável dias antes.



Pulso firme

Prefeito Paulo Piau resolveu checar in loco o andamento das obras públicas na cidade. Nos últimos dias, seu governo tem sido alvo de críticas por parte de adversários políticos e até correligionários, em razão da demora na conclusão de várias delas, como no caso dos dois novos braços do BRT. “Viu com seus próprios olhos” que boa parte das obras está realmente parada, por desídia das empreiteiras, já que todas elas têm recursos garantidos. No caso do BRT, como previsto por essa coluna, o contrato será aditado novamente para ampliar o prazo de conclusão do serviço. Haja paciência do cidadão... Não estaria faltando um pouco mais de pulso firme para exigir o cumprimento dos contratos por parte das vencedoras das licitações?



Agora vai?

Já as obras do chamado complexo do Maracanã foram finalmente retomadas esta semana. A passagem de nível vai ligar os dois lados da cidade, por baixo a BR-050, e ficaram paralisadas por conta do tal “aperto financeiro” das empreiteiras, embora essas obras também tenham recursos garantidos. Só para situar o leitor: essa passagem é aquela que fica em frente ao antigo clube Cascata. Agora a expectativa é que a obra seja entregue em no máximo 90 dias. Oremos!!!



E a licitação do lixo?

O contrato firmado entre o Município e a empresa responsável pela coleta de lixo na cidade vai vencer em agosto. Porém, até agora não se viu no Porta-Voz o respectivo edital de licitação desse serviço, a partir de setembro. É o tal negócio: 90 dias serão suficientes para resolver essa parada? Por que deixar um tema de vital importância para a última hora, principalmente considerando o excesso de burocracia e a morosidade dos processos no Poder Público?



Pra frente

Diretoria de José Peixoto está trabalhando uma série de melhorias na Aciu, tanto relacionadas aos programas, serviços e eventos quanto na parte estrutural. Reparos e pintura externa e interna do prédio. Esta semana foi repaginada a fachada da sede, para torná-la mais moderna. O principal: Peixoto já conseguiu quitar grande parte dos débitos da Aciu nesse seu primeiro mandato.



Bombando

Sob o comando da competente Fernanda Viola, o programa 1900 & Bolinha é o mais recente sucesso na programação da Rádio JM FM. As noites da semana ficaram mais musicais e interessantes, na faixa das 20 às 22h. Sintonize FM 95.5 e confira você mesmo o quanto o 1900 & Bolinha está sensacional e gostoso de ouvir!

Mãos dadas

Solis Comunicação vai doar a nova marca e assinará, gratuitamente também, a campanha de divulgação da nova fase do Hospital do Câncer de Uberaba. Juntos somos mais fortes nessa luta pela sobrevivência do nosso hospital.