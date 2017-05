Educação estabelece regras para festas juninas de escolas e Cemeas

Educao estabelece regras para festas juninas de escolas e Cemeas

Ô balancê, balancê

Escolas municipais e Cemeas que quiserem realizar festas juninas para arrecadar fundos para o caixa escolar terão de seguir rigorosamente as regras estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. Dentre outras normas publicadas no jornal “Porta Voz”, edição do dia 26, está proibida a venda de bebida alcoólica (de toda espécie) durante as festas, assim como a realização dos famosos bingos e leilões. Certíssimo. Escola é lugar para diversão saudável. Não é espaço para venda e consumo de bebidas alcoólicas, ainda que sob pretexto de se tratar de uma festa.



Cartão vermelho

Da mesma forma, as escolas municipais não poderão cobrar ingresso dos seus alunos, nem dos pais ou responsáveis para participarem das festas juninas. Até mesmo os convidados menores de 18 anos deverão ter livre acesso. Tem mais: o preço do ingresso a ser cobrado de terceiros terá de ser aprovado pelo Conselho Escolar e a prestação de contas será obrigatória, submetida inclusive à Smed. Todas essas medidas são indispensáveis à transparência dos eventos realizados em estabelecimentos mantidos pelos contribuintes de tributos municipais.



Investimento de peso

Prefeitura está adquirindo da Editora Melhoramentos nada menos do 22.250 exemplares de livros diversos destinados à atualização das bibliotecas municipais. Investimento aproxima-se de R$ 270 mil e vai “desempoeirar” o acervo tímido, desgastado e defasado das bibliotecas. Melhor notícia do que esta é impossível. Próximo passo agora será conseguir o compromisso dos professores para incentivar seus alunos ao hábito da leitura de boas obras literárias.



Rede de intrigas - É no mínimo estranha a enxurrada de boatos sobre as UPAs, que estão pipocando agora, às vésperas da saída oficial da Pró-Saúde da gestão das unidades. Nessa terça-feira, por exemplo, circulou uma foto na rede social como se existisse um corpo ao lado de um paciente na UPA São Benedito. De fato a foto foi tirada na UPA, mas o tal “corpo” era de um andarilho que recebeu alta um dia depois de ser atendido. Saiu pela porta da frente “vivinho da Silva”.



Acorda, otário! - A mesma postagem dizia que um paciente ao lado estava com a barriga aberta e com órgãos para fora (sic). Teve até emissora de TV que quase embarcou na mentira. A lorota viralizou nas redes sociais e teve otário que acreditou. Ora, se fosse verdade, o paciente teria sido levado direto para o Hospital Escola e não para as UPAs. Em tempos de toda espécie de fofoca circulando em rede social, checar a informação é premissa para credibilidade.



E o lixo?

O prefeito Paulo Piau e o secretário de Serviços Urbanos, Antônio Sebastião de Oliveira, estiveram no interior de São Paulo conhecendo mais uma tecnologia de transformação de lixo em energia elétrica. Piau quer uma destinação sustentável para os resíduos recolhidos em Uberaba e está indo “in loco” conhecer várias alternativas já adotadas por outras prefeituras. Talvez por essa razão ainda não tenha saído a nova licitação da coleta de lixo na cidade, embora o contrato com a atual prestadora de serviços esteja por um fio.



Rainha da sucata

Codiub já divulgou a relação dos objetos considerados sucata e que serão colocados à venda. Na lista há nada menos do que 72 impressoras consideradas imprestáveis, além de 51 CPUs, 27 monitores de vídeo, 23 aparelhos celulares. Não é só: há 9 suportes para extintor de incêndio (??!!), máquina fotográfica digital e até uma cafeteira elétrica.



Outra história

“Das 25 mil horas extras que o Codau pagava todo mês, já baixamos a menos da metade” – reagiu o presidente Luiz Guaritá Neto às denúncias dando conta da existência de uma verdadeira “farra das horas extras” na autarquia. Ele explica que os engenheiros (chamados analistas de saneamento, como os demais servidores com curso superior) ficam à disposição do Codau durante todo o fim de semana, e, por essa razão, recebem horas extras sistematicamente, trabalhando ou não. “O fato de cumprirem o plantão já enseja o direito às horas extras. Não é farra. É necessidade de atender bem à população. Não temos como prever quando um problema na rede de água ou de esgoto vai acontecer”, ressalta Guaritá.



Jornada reduzida

A propósito, o presidente Luiz Guaritá Neto defende que a única forma de acabar com as horas extras dos demais servidores do Codau será reduzir a jornada para 6 horas diárias, seguida da implantação de dois turnos de trabalho. “Estamos fazendo todo o esforço para que o Codau tente ser uma empresa administrada com o rigor de uma empresa privada”, arrematou.



Absolvição

Foi absolvido o guarda municipal que respondia a processo disciplinar depois de ter sido flagrado enquanto cochilava dentro de uma viatura. Servidor provou que estava no seu horário de descanso, enquanto os colegas faziam refeições em espaço restrito (Tiro de Guerra).



A Unimed Uberaba ouviu os cooperados para a criação do Núcleo de Gestão Cooperativista, com a participação direta dos médicos. O diretor de Saúde da Cooperativa, Wilson Adriano Abrão (foto), apresentou o projeto e teve aprovação unânime. A primeira especialidade escolhida pelos presentes na reunião foi a oncologia. Democracia é uma das marcas da gestão do presidente Vitor Maluf Curi.